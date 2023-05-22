SUP прогулка «Рассвет в центре Петербурга»

SUP-прогулки на рассвете в центре Санкт-Петербурга: необычный способ начать день

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Завораживающая тишина города-миллионника, отсутствие машин и водная гладь переносят нас словно в другое время. Встречать рассвет, совершая сплав на SUP-борде — это не просто досуг; это время, посвященное себе. Во время прогулки вы чувствуете себя вдохновленным, свободным и наполненным неиссякаемыми силами. В этот момент так просто ощутить себя счастливым.
SUP прогулка «Рассвет в центре Петербурга»
SUP прогулка «Рассвет в центре Петербурга»
SUP прогулка «Рассвет в центре Петербурга»
SUP прогулка «Рассвет в центре Петербурга»
SUP прогулка «Рассвет в центре Петербурга»
SUP прогулка «Рассвет в центре Петербурга»
Ближайшие даты:
22
мая
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
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Что вас ожидает:

  • На прогулке мы увидим: храм Спас на Крови
  • Дом Зингера
  • Михайловский замок
  • Ощутим масштабы реки Невы
  • Зимний дворец Петра I и бросим монетку Чижику Пыжику
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Организаторские детали:

  • Катание на рассвете стало уже излюбленным мероприятием Петербуржцев, кто пытается избавиться от городской суеты и побыть наедине со своими мыслями. Это очень необычный ракурс для осмотра Исторического архитектурного ансамбля. Который привлечет внимание любого путешественника.
  • Каждому участнику заплыва мы выдаем весь необходимый инвентарь: SUP-доска, облегченное весло, лиш (страховочный поводок на ногу), чехол для телефона и спасательный жилет. Прогулки для Вас осуществляют сертифицированные инструкторы по SUP, по совместительству, спасатели на воде.

Важно знать:

  • Встречаемся за 30 мин до старта.
  • У нас есть мобильная раздевалка, где Вы можете переодеться до сплава и после.
  • Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности, а так же, как пользоваться SUP-бордом и с первого раза овладеть новым навыком.
  • На прогулку рекомендуем выходить в удобной одежде, не стесняющей движения и спортивной обуви.
  • Дети от 14 до 18 лет допускаются в сопровождении родителей.
  • На прогулку не допускаются лица с алкогольным или наркотическим опьянением.

Ежедневно в 6:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Необходимый инвентарь: SUP-доска, облегченное весло, лиш (страховочный поводок на ногу), чехол для телефона и спасательный жилет.
  • Услуги сертифицированного инструктора по SUP, по совместительству, спасателя на воде.
  • Мобильная раздевалка, где Вы можете переодеться до сплава и после.
  • Вводный инструктаж по технике безопасности, а так же как пользоваться SUP-бордом и с первого раза овладеть новым навыком
Где начинаем и завершаем?
Начало: Миллионная, 1
Завершение: При окончании прогулки возвращаемся на точку старта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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