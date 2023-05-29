Это самый популярный маршрут, ведь за время прогулки вы увидите 9 достопримечательностей любимого города, и пройдёте под 15 мостами. Локаций для фотографий столько, что не успеете выложить все фотографии за целое лето!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут:
- Начинаем маршрут от Верхнего Лебяжьего моста рядом с Марсовым полем.
- Выходим в большую Неву, заворачиваем под Троицкий мост и любуемся красотами Петропавловской крепости с воды.
- Заворачиваем под Эрмитажный мост в зимнюю канавку мимо Большого Эрмитажа и Зимнего дворца Петра 1.
- Выходим на реку Мойка и проходим вдоль Императорской конюшни.
- Пройдём под мостами: Мало-Конюшенный, Театральный, Ново-Конюшенный и подойдём вплотную к Храму Воскресения Христова «Спас на Крови».
- Вернёмся на реку Мойка, пройдём вдоль Михайловского сада и Михайловского замка под Садовыми и Инженерным мостом к Чижику-Пыжику.
- Развернёмся на р. Фонтанке у Пантелеймоновского моста и через Нижний Лебяжий мост вдоль Летнего сада вернёмся к старту на Лебяжьей канавке.
- Итого мы пройдём под 15 мостами и увидим 9 достопримечательностей.
- Время прогулки 6:00-8:00.
- Продолжительность: 1,5 - 2 часа.
- Протяжённость: 4 км.
- Сложность: лёгкая.
Квалифицированные инструкторы:
- выдадут всё необходимое снаряжение для прогулки.
- перед прогулкой расскажут и покажут, как стоять на сапе и грести.
- позаботятся о вашей безопасности и помогут в любой ситуации.
- сделают фото/видео сопровождение прогулки БЕСПЛАТНО, пока вы любуетесь красотами вокруг.
- выдадут водонепроницаемый чехол для телефона, чтобы вы оставались на связи и могли делать фотографии самостоятельно.
6:00-8:00 (понедельник, четверг, воскресенье)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Всё необходимое снаряжения для прогулки.
- Инструктаж-обучение перед прогулкой.
- Сопровождение квалифицированного инструктора.
- Фото/видео сопровождение на экшн камеру
- Место начала и завершения?
- Верхний Лебяжий мост
- Когда и сколько длится?
- Когда: 6:00-8:00 (понедельник, четверг, воскресенье)Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
- Важная информация
- Спасибо, что выбрали нашу прогулку. Ваши заявка принята.
- С вами свяжется менеджер, чтобы ответить на все ваши вопросы и подтвердить бронь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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