SUP прогулка «Спас на крови»

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Это самый популярный маршрут, ведь за время прогулки вы увидите 9 достопримечательностей любимого города, и пройдёте под 15 мостами. Локаций для фотографий столько, что не успеете выложить все фотографии за целое лето!
SUP прогулка «Спас на крови»
SUP прогулка «Спас на крови»
SUP прогулка «Спас на крови»
SUP прогулка «Спас на крови»
SUP прогулка «Спас на крови»
SUP прогулка «Спас на крови»
SUP прогулка «Спас на крови»
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут:

  • Начинаем маршрут от Верхнего Лебяжьего моста рядом с Марсовым полем.
  • Выходим в большую Неву, заворачиваем под Троицкий мост и любуемся красотами Петропавловской крепости с воды.
  • Заворачиваем под Эрмитажный мост в зимнюю канавку мимо Большого Эрмитажа и Зимнего дворца Петра 1.
  • Выходим на реку Мойка и проходим вдоль Императорской конюшни.
  • Пройдём под мостами: Мало-Конюшенный, Театральный, Ново-Конюшенный и подойдём вплотную к Храму Воскресения Христова «Спас на Крови».
  • Вернёмся на реку Мойка, пройдём вдоль Михайловского сада и Михайловского замка под Садовыми и Инженерным мостом к Чижику-Пыжику.
  • Развернёмся на р. Фонтанке у Пантелеймоновского моста и через Нижний Лебяжий мост вдоль Летнего сада вернёмся к старту на Лебяжьей канавке.
  • Итого мы пройдём под 15 мостами и увидим 9 достопримечательностей.
  • Время прогулки 6:00-8:00.
  • Продолжительность: 1,5 - 2 часа.
  • Протяжённость: 4 км.
  • Сложность: лёгкая.

Квалифицированные инструкторы:

  • выдадут всё необходимое снаряжение для прогулки.
  • перед прогулкой расскажут и покажут, как стоять на сапе и грести.
  • позаботятся о вашей безопасности и помогут в любой ситуации.
  • сделают фото/видео сопровождение прогулки БЕСПЛАТНО, пока вы любуетесь красотами вокруг.
  • выдадут водонепроницаемый чехол для телефона, чтобы вы оставались на связи и могли делать фотографии самостоятельно.

6:00-8:00 (понедельник, четверг, воскресенье)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Всё необходимое снаряжения для прогулки.
  • Инструктаж-обучение перед прогулкой.
  • Сопровождение квалифицированного инструктора.
  • Фото/видео сопровождение на экшн камеру
Место начала и завершения?
Верхний Лебяжий мост
Когда и сколько длится?
Когда: 6:00-8:00 (понедельник, четверг, воскресенье)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
  • Спасибо, что выбрали нашу прогулку. Ваши заявка принята.
  • С вами свяжется менеджер, чтобы ответить на все ваши вопросы и подтвердить бронь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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