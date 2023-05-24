Оказаться среди роскошных дач, оставаясь в центре города. Отвлечься от городской суеты в одном из самых живописных мест Петербурга. Увидеть город с абсолютно новой, неизведанной для себя стороны. Здесь не гудят машины, нет большого количества людей, только тишина, спокойствие и умиротворение. Вода здесь тихая, что позволяет даже новичкам встать на доску с первого раза.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Особняк Фолленвейдера
- Дача Гаусвальд
- Статую Девушка с веслом
- Особняк Клейнмихель
- Елагин дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что Вас ждет?
Возможность не только узнать о Северной Венеции, но и непосредственно ощутить её, совершая сплав по небольшим каналам Каменного острова. Место идеально подходит для того, чтобы встать на сап-борд впервые, не только с целью научиться стоять на доске с веслом, тренируя свою координацию и равновесие, но и насладиться прекрасными видами старинных усадьб.
Важно знать:
- Встречаемся за 30 мин до старта.
- У нас есть мобильная раздевалка, где Вы можете переодеться до сплава и после.
- Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности, а так же, как пользоваться SUP-бордом и с первого раза овладеть новым навыком.
- На прогулку рекомендуем выходить в удобной одежде, не стесняющей движения и спортивной обуви. Так же рекомендуем взять сменный комплект одежды и обуви, на случай, если ваша одежда намокнет.
- Дети от 12 до 18 лет допускаются в сопровождении родителей.
- На прогулку не допускаются лица с алкогольным или наркотическим опьянением.
- Маршрут: 1,5-2 часа.
- Сложность: Легкая.
- Подходит для новичков.
- Возраст: 12+.
ежедневно 12:00, 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Необходимый инвентарь: SUP-доска, облегченное весло, лиш (страховочный поводок на ногу), чехол для телефона и спасательный жилет.
- Услуги сертифицированного инструктора по SUP, по совместительству, спасателя на воде.
- Мобильная раздевалка, где Вы можете переодеться до сплава и после.
- Вводный инструктаж по технике безопасности, а так же как пользоваться SUP-бордом и с первого раза овладеть новым навыком
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: наб. реки Крестовки, 10Завершение: При окончании прогулки возвращаемся на точку старта
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно 12:00, 16:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Встречаемся за 30 мин до старта.
- У нас есть мобильная раздевалка, где Вы можете переодеться до сплава и после.
- Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности, а так же, как пользоваться SUP-бордом и с первого раза овладеть новым навыком.
- На прогулку рекомендуем выходить в удобной одежде, не стесняющей движения и спортивной обуви. Так же рекомендуем взять сменный комплект одежды и обуви, на случай, если ваша одежда намокнет.
- Дети от 12 до 18 лет допускаются в сопровождении родителей.
- На прогулку не допускаются лица с алкогольным или наркотическим опьянением
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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