SUP-прогулка «Вокруг Каменного острова»

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Оказаться среди роскошных дач, оставаясь в центре города. Отвлечься от городской суеты в одном из самых живописных мест Петербурга. Увидеть город с абсолютно новой, неизведанной для себя стороны. Здесь не гудят машины, нет большого количества людей, только тишина, спокойствие и умиротворение. Вода здесь тихая, что позволяет даже новичкам встать на доску с первого раза.
SUP-прогулка «Вокруг Каменного острова»
SUP-прогулка «Вокруг Каменного острова»
SUP-прогулка «Вокруг Каменного острова»
SUP-прогулка «Вокруг Каменного острова»
SUP-прогулка «Вокруг Каменного острова»
SUP-прогулка «Вокруг Каменного острова»
SUP-прогулка «Вокруг Каменного острова»
Ближайшие даты:
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Особняк Фолленвейдера
  • Дача Гаусвальд
  • Статую Девушка с веслом
  • Особняк Клейнмихель
  • Елагин дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что Вас ждет?
Возможность не только узнать о Северной Венеции, но и непосредственно ощутить её, совершая сплав по небольшим каналам Каменного острова. Место идеально подходит для того, чтобы встать на сап-борд впервые, не только с целью научиться стоять на доске с веслом, тренируя свою координацию и равновесие, но и насладиться прекрасными видами старинных усадьб.

Важно знать:

  • Встречаемся за 30 мин до старта.
  • У нас есть мобильная раздевалка, где Вы можете переодеться до сплава и после.
  • Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности, а так же, как пользоваться SUP-бордом и с первого раза овладеть новым навыком.
  • На прогулку рекомендуем выходить в удобной одежде, не стесняющей движения и спортивной обуви. Так же рекомендуем взять сменный комплект одежды и обуви, на случай, если ваша одежда намокнет.
  • Дети от 12 до 18 лет допускаются в сопровождении родителей.
  • На прогулку не допускаются лица с алкогольным или наркотическим опьянением.
  • Маршрут: 1,5-2 часа.
  • Сложность: Легкая.
  • Подходит для новичков.
  • Возраст: 12+.

ежедневно 12:00, 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Необходимый инвентарь: SUP-доска, облегченное весло, лиш (страховочный поводок на ногу), чехол для телефона и спасательный жилет.
  • Услуги сертифицированного инструктора по SUP, по совместительству, спасателя на воде.
  • Мобильная раздевалка, где Вы можете переодеться до сплава и после.
  • Вводный инструктаж по технике безопасности, а так же как пользоваться SUP-бордом и с первого раза овладеть новым навыком
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: наб. реки Крестовки, 10
Завершение: При окончании прогулки возвращаемся на точку старта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 12:00, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Встречаемся за 30 мин до старта.
  • У нас есть мобильная раздевалка, где Вы можете переодеться до сплава и после.
  • Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности, а так же, как пользоваться SUP-бордом и с первого раза овладеть новым навыком.
  • На прогулку рекомендуем выходить в удобной одежде, не стесняющей движения и спортивной обуви. Так же рекомендуем взять сменный комплект одежды и обуви, на случай, если ваша одежда намокнет.
  • Дети от 12 до 18 лет допускаются в сопровождении родителей.
  • На прогулку не допускаются лица с алкогольным или наркотическим опьянением
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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