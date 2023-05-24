Что Вас ждет?

Возможность не только узнать о Северной Венеции, но и непосредственно ощутить её, совершая сплав по небольшим каналам Каменного острова. Место идеально подходит для того, чтобы встать на сап-борд впервые, не только с целью научиться стоять на доске с веслом, тренируя свою координацию и равновесие, но и насладиться прекрасными видами старинных усадьб.

Важно знать: