Самые невероятные приключения в Петербурге за последние несколько лет – это водные прогулки на SUP-бордах! Лето – поистине прекрасное время в городе, когда он действительно расцветает и одаривает нас насыщенными закатами. Именно поэтому закат мы встречаем с видом на Лахту.



Цветное небо отражается в стекле небоскрёба, а так же пропадает горизонт между небом и водой! Вы насладитесь неспешной прогулкой и она многие годы будет греть Вашу Душу.