Самые невероятные приключения в Петербурге за последние несколько лет – это водные прогулки на SUP-бордах! Лето – поистине прекрасное время в городе, когда он действительно расцветает и одаривает нас насыщенными закатами. Именно поэтому закат мы встречаем с видом на Лахту.
Цветное небо отражается в стекле небоскрёба, а так же пропадает горизонт между небом и водой! Вы насладитесь неспешной прогулкой и она многие годы будет греть Вашу Душу.
Цветное небо отражается в стекле небоскрёба, а так же пропадает горизонт между небом и водой! Вы насладитесь неспешной прогулкой и она многие годы будет греть Вашу Душу.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Организаторские детали:
- Вам не нужны навыки катания на SUP-бордах, чтобы осуществить прогулку на Лахтинском Разливе, ведь это идеальное место, для того, чтобы встать на доску впервые. Тихая вода, отсутствие катеров и гидроциклов, несильные волны образующиеся на ветру.
- Каждому участнику заплыва мы выдаем весь необходимый инвентарь: SUP-доска, облегченное весло, лиш (страховочный поводок на ногу), чехол для телефона и спасательный жилет. Прогулки для Вас осуществляют сертифицированные инструкторы по SUP, по совместительству, спасатели на воде.
Важно знать:
- Встречаемся за пол часа до старта.
- У нас есть мобильная раздевалка, где Вы можете переодеться до сплава и после.
- Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности, а так же как пользоваться SUP-бордом и с первого раза овладеть новым навыком.
- На прогулку рекомендуем выходить в удобной одежде, не стесняющей движения и спортивной обуви.
- Дети от 12 до 16 лет допускаются в сопровождении родителей.
- На прогулку не допускаются лица с алкогольным или наркотическим опьянением.
ежедневно в 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Необходимый инвентарь: SUP-доска, облегченное весло, лиш (страховочный поводок на ногу), чехол для телефона и спасательный жилет.
- Услуги сертифицированного инструктора по SUP, по совместительству, спасателя на воде.
- Мобильная раздевалка, где Вы можете переодеться до сплава и после.
- Вводный инструктаж по технике безопасности, а так же как пользоваться SUP-бордом и с первого раза овладеть новым навыком
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии на Богатырском проспектеЗавершение: При окончании экскурсии возвращаемся на точку старта
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 20:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании