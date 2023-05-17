SUP-прогулка «Закат на Лахтинском Разливе»

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Самые невероятные приключения в Петербурге за последние несколько лет – это водные прогулки на SUP-бордах! Лето – поистине прекрасное время в городе, когда он действительно расцветает и одаривает нас насыщенными закатами. Именно поэтому закат мы встречаем с видом на Лахту.

Цветное небо отражается в стекле небоскрёба, а так же пропадает горизонт между небом и водой! Вы насладитесь неспешной прогулкой и она многие годы будет греть Вашу Душу.
SUP-прогулка «Закат на Лахтинском Разливе»
SUP-прогулка «Закат на Лахтинском Разливе»
SUP-прогулка «Закат на Лахтинском Разливе»
SUP-прогулка «Закат на Лахтинском Разливе»
SUP-прогулка «Закат на Лахтинском Разливе»
SUP-прогулка «Закат на Лахтинском Разливе»
SUP-прогулка «Закат на Лахтинском Разливе»
Ближайшие даты:
17
мая
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мая
19
мая
20
мая
21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Организаторские детали:

  • Вам не нужны навыки катания на SUP-бордах, чтобы осуществить прогулку на Лахтинском Разливе, ведь это идеальное место, для того, чтобы встать на доску впервые. Тихая вода, отсутствие катеров и гидроциклов, несильные волны образующиеся на ветру.
  • Каждому участнику заплыва мы выдаем весь необходимый инвентарь: SUP-доска, облегченное весло, лиш (страховочный поводок на ногу), чехол для телефона и спасательный жилет. Прогулки для Вас осуществляют сертифицированные инструкторы по SUP, по совместительству, спасатели на воде.

Важно знать:

  • Встречаемся за пол часа до старта.
  • У нас есть мобильная раздевалка, где Вы можете переодеться до сплава и после.
  • Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности, а так же как пользоваться SUP-бордом и с первого раза овладеть новым навыком.
  • На прогулку рекомендуем выходить в удобной одежде, не стесняющей движения и спортивной обуви.
  • Дети от 12 до 16 лет допускаются в сопровождении родителей.
  • На прогулку не допускаются лица с алкогольным или наркотическим опьянением.

ежедневно в 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Необходимый инвентарь: SUP-доска, облегченное весло, лиш (страховочный поводок на ногу), чехол для телефона и спасательный жилет.
  • Услуги сертифицированного инструктора по SUP, по совместительству, спасателя на воде.
  • Мобильная раздевалка, где Вы можете переодеться до сплава и после.
  • Вводный инструктаж по технике безопасности, а так же как пользоваться SUP-бордом и с первого раза овладеть новым навыком
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии на Богатырском проспекте
Завершение: При окончании экскурсии возвращаемся на точку старта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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