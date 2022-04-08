Приглашаем Вас окунуться в уникальную атмосферу «салонного приема» на нашем мероприятии, в духе традиций светского Петербурга.

Темой встречи будет живопись – «Мой любимый художник». За чашечкой чая у самовара с Екатериной Сокуренко, историком-экскурсоводом, обсудим творчество любимых художников, а также все вместе попробуем разобраться «как понимать живопись», на примере одной картины.

В сопровождении истинного проводника Виктории Тарасенко, эксперта в области вина и гастрономической истории, мы совершим путешествие во времени, в магический мир «Ароматерапии изящных вкусов» старого Петербурга. Персональный Шеф де Кузин на мероприятии!

Но что из себя представляли «Салоны Петербурга» 19 века? Если выражаться простым языком, то это своего рода клуб по интересам, в который входили интеллектуальные и образованные люди, которым было необходимо обмениваться мыслями, мнениями. Такой оффлайн формат общения был крайне популярен, так как у людей 18-19 века не было интернета и смартфона. Обсуждали насущные вопросы - литературу, политику, моду, новинки.

Формат встречи пройдет с приветственным бокалом игристого изящного вина и чайной церемонией, к которой будут предложены кондитерские угощения. Нас ждет большое удовольствие от этого светского визита!