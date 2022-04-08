«Светские разговоры» в импровизированном салоне на ул. Рубинштейна

«Светские разговоры» в импровизированном салоне на ул

Мини-группа
«Светские разговоры» в импровизированном салоне на ул. Рубинштейна
«Светские разговоры» в импровизированном салоне на ул. Рубинштейна
«Светские разговоры» в импровизированном салоне на ул. Рубинштейна
«Светские разговоры» в импровизированном салоне на ул. Рубинштейна
«Светские разговоры» в импровизированном салоне на ул. Рубинштейна
«Светские разговоры» в импровизированном салоне на ул. Рубинштейна
«Светские разговоры» в импровизированном салоне на ул. Рубинштейна
Приглашаем Вас окунуться в уникальную атмосферу «салонного приема» на нашем мероприятии, в духе традиций светского Петербурга.
Темой встречи будет живопись – «Мой любимый художник». За чашечкой чая у самовара с Екатериной Сокуренко, историком-экскурсоводом, обсудим творчество любимых художников, а также все вместе попробуем разобраться «как понимать живопись», на примере одной картины.
В сопровождении истинного проводника Виктории Тарасенко, эксперта в области вина и гастрономической истории, мы совершим путешествие во времени, в магический мир «Ароматерапии изящных вкусов» старого Петербурга. Персональный Шеф де Кузин на мероприятии!
Но что из себя представляли «Салоны Петербурга» 19 века? Если выражаться простым языком, то это своего рода клуб по интересам, в который входили интеллектуальные и образованные люди, которым было необходимо обмениваться мыслями, мнениями. Такой оффлайн формат общения был крайне популярен, так как у людей 18-19 века не было интернета и смартфона. Обсуждали насущные вопросы - литературу, политику, моду, новинки.
Формат встречи пройдет с приветственным бокалом игристого изящного вина и чайной церемонией, к которой будут предложены кондитерские угощения. Нас ждет большое удовольствие от этого светского визита!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Приветственный бокал вина
  • Кондитерские угощения
  • Чай
  • Вода
  • Экскурсионное обслуживание (лекция)
Что не входит
  • Дополнительный бокал вина
  • Оплата на месте
Место начала и завершения?
ул. Рубинштейна д. 30
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Просьба не опаздывать!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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