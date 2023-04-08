Пешеходная мини-групповая экскурсия по дворцам Санкт-Петербурга с гидом
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Что вас ожидает:
- Мы познакомимся с великолепным Михайловским дворцом
- Узнаем о его истории и обитателях
- Об интересных событиях
- Связанных с ним
- Потом пройдем к Мраморному дворцу
- Узнаем
- Почему этот дворец был самым дорогим подарком той эпохи
- Узнаем о необычных обитателях этого дворца
- Об одном из самых громких преступлений середины 19 века среди аристократии Петербурга
- Которое изо всех сил попытались скрыть
- Узнаем современную жизнь этого дворца
- Потом пойдем вдоль Дворцовой набережной и познакомимся с Новомихайловским дворцом и Владимирским. Экскурсия проводится каждый день в 13
- 16 часов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Это пешеходная экскурсия, в ходе которой вы познакомитесь с великолепными Михайловским, Мраморным, Новомихайловским и Владимирским дворцами. Вы узнаете об обитателях этих дворцов, о великих событиях, а также преступлениях, свидетелями которых были стены этих дворцов. Мы прикоснемся к нравам и быту петербургской аристократии 18, 19 веков и постараемся почувствовать атмосферу той эпохи. Экскурсия проходит в центре Петербурга, длительность примерно 1 час 30 минут.
Каждый день в 13,16 часов
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь искусств, Санкт - Петербург, памятник А.С. ПЗавершение: Дворцовая набережная, 28
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 13,16 часовЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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