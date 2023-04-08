Свидетели блистательного века

Пешеходная мини-групповая экскурсия по дворцам Санкт-Петербурга с гидом

Описание
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Свидетели блистательного века
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Что вас ожидает:

  • Мы познакомимся с великолепным Михайловским дворцом
  • Узнаем о его истории и обитателях
  • Об интересных событиях
  • Связанных с ним
  • Потом пройдем к Мраморному дворцу
  • Узнаем
  • Почему этот дворец был самым дорогим подарком той эпохи
  • Узнаем о необычных обитателях этого дворца
  • Об одном из самых громких преступлений середины 19 века среди аристократии Петербурга
  • Которое изо всех сил попытались скрыть
  • Узнаем современную жизнь этого дворца
  • Потом пойдем вдоль Дворцовой набережной и познакомимся с Новомихайловским дворцом и Владимирским. Экскурсия проводится каждый день в 13
  • 16 часов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Это пешеходная экскурсия, в ходе которой вы познакомитесь с великолепными Михайловским, Мраморным, Новомихайловским и Владимирским дворцами. Вы узнаете об обитателях этих дворцов, о великих событиях, а также преступлениях, свидетелями которых были стены этих дворцов. Мы прикоснемся к нравам и быту петербургской аристократии 18, 19 веков и постараемся почувствовать атмосферу той эпохи. Экскурсия проходит в центре Петербурга, длительность примерно 1 час 30 минут.

Каждый день в 13,16 часов

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь искусств, Санкт - Петербург, памятник А.С. П
Завершение: Дворцовая набережная, 28
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 13,16 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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