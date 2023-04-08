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Описание

Это пешеходная экскурсия, в ходе которой вы познакомитесь с великолепными Михайловским, Мраморным, Новомихайловским и Владимирским дворцами. Вы узнаете об обитателях этих дворцов, о великих событиях, а также преступлениях, свидетелями которых были стены этих дворцов. Мы прикоснемся к нравам и быту петербургской аристократии 18, 19 веков и постараемся почувствовать атмосферу той эпохи. Экскурсия проходит в центре Петербурга, длительность примерно 1 час 30 минут.