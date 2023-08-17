Священный Валаам и Ладожские шхеры: групповая экскурсия из Петербурга
Побывать на легендарном «острове души» и оценить красоты карельского национального парка с воды
3.6
5 отзывов
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Ответы на вопросы
Наша программа объединяет два самых популярных водных путешествия в Карелии. На комфортабельном автобусе вы доедете до Сортавалы, пересядете на 10-местные скоростные катера и отправитесь на о. Валаам — древний оплот православного монашества.
Там у вас будет 2,5 часа свободного времени, после чего вы прокатитесь вдоль живописных шхер и оцените виды с «крыши Ладоги» — острова Хонкасало.
Ближайшие даты:
21 авг
22 авг
23 авг
24 авг
25 авг
26 авг
27 авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Остров Валаам: православная душа Карелии
Суровый и прекрасный, овеянный множеством легенд и ежегодно притягивающий тысячи паломников и путешественников. Вы погуляете по острову, осмотрите старинные монастыри и храмы.
На Валааме можно присоединиться к экскурсии от местных паломников: вам покажут древние тропы на краю скал Монастырской бухты, мраморную Знаменскую часовню, от которой идёт путь к Святым вратам обители. Особое место уделяется посещению главного действующего храма монастыря — величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи основателей обители — преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Также вы увидите Успенскую трапезную церковь — самую старую из сохранившихся на Валааме — и церковь Валаамской иконы Божией Матери.
Ладожские шхеры
Это одна из главных природных достопримечательностей, без которых невозможно представить Карелию. Вы увидите удивительные вулканические вершины гор, погружённых в воды Ладоги. Полюбуетесь необычными островами, ущельями, отвесными скалами и деревьями, растущими прямо на камнях.
Программа путешествия
06:45 — отправление от Казанского собора 07:15 — отправление от ст. м. «Проспект Просвещения» 08:50 — храм Коневской иконы Божией Матери (посещение объекта на усмотрение гида) 09:20 — трассовая экскурсия с рассказом о Карелии по пути в г. Сортавала 12:00 — прибытие на причал г. Сортавала и отправление на катере на Валаам 13:00 — прибытие на Валаам (2,5 часа свободного времени, прогулки по островам, монастырям и храмам) 13:00, 13:30, 14:00 — экскурсия от местных паломников (по желанию) 14:30 — обед в трапезной мужского монастыря (по желанию) 15:30 — отправление на катере в национальный парк «Ладожские шхеры» (1–1,5 ч). Высадка и прогулка по о. Хонкасало, «крыше Ладоги» (30 минут) 18:00 — возвращение на причал г. Сортавала 19:30 — магазин при форелевом хозяйстве 20:00 — крепость Корела-Кексгольм (прогулка по территории, внешний осмотр крепости) 23:00-23:30 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы), сопровождение профессионального гида на протяжении всего маршрута (кроме о. Валаам), прогулки на скоростных 10-местных катерах
Дополнительно и по желанию оплачивается (заранее при покупке тура): экскурсия на о. Валаам с местными паломниками — 1100 руб. /чел; комплексный обед в трапезной монастыря — 600 руб. /чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
от Казанского собора / от метро Проспект Просвещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадимир — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 82 туристов
Приветствуем гостей северного края! С 2016 года более 70 тысяч человек посетили с нами экскурсии в Карелии, Ленинградской области и Великом Новгороде. В нашей команде работают лицензированные гиды, которые ежегодно повышают свою квалификацию. Мы организуем качественные путешествия по доступным ценам и с душой знакомим с достопримечательностями региона. Приезжайте к нам — и путешествуйте с Любовью!
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Отзывы и рейтинг
3.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
17 авг 2023
Очень мало времени на сам Валаам, прибыли на остров на катере из Сортавала в 13:00, 15 минут ждали, пока все соберутся, 1 час 15 минут сама экскурсия за дополнительную плату 1000 руб, гид очень хороший, но видели только центральную усадьбу и собор, на большее времени нет, потом 20 минут концерт Валаамского хора, хор изумительный, потом обед (я брала еду с собой, кто оплачивал от фирмы 650 рублей, были очень разочарованы) и буквально полчаса свободного времени, в 16 уже отплытие обратно. По сути 7000 платим за трансфер на Валаам. Очень мало времени, всё бегом. На шхеры приплыли побродили по камням минут 40, очень понравилось, красиво. Форелевый магазин на обратном пути вообще без комментариев, куча автобусов, огромные толпы в туалет и параллельно в магазин, за 20 минут можно успеть либо туда, либо туда, а ехать ещё 3 часа без остановок. Выбирайте сами, ценник на рыбу конский.
И
Ирина
14 авг 2023
Природа - прекрасная, Ладожское озеро, Шхеры, все супер Организация экскурсии и сервис огромный минус. Время катастрофически ни на что не хватает, если вы плохо ориентируетесь на местности, есть высокий риск потеряться и вас никто ждать не будет. В кафе и в туалеты огромные очереди, так что приходится выбирать …. либо поесть, либо наоборот. Лучше взять с собой перекусить, но учтите в автобусе есть запрещено, поэтому уж где получится. Можно заказать обед в трапезной, но это тоже на любителя. В описании экскурсии ни где не написано, что в шхерах будет остановка и там можно искупаться. Мы очень пожалели, что с собой не взяли купальные принадлежности.
Маргарита
7 авг 2023
От красоты мест захватывает дух! Невероятные виды. План экскурсии на день более, чем насыщенный, еле выжили 😄 но оно того стоит! На высадках свободное посещение, что очень круто, не надо ходить толпой и ждать кого-то. По организации все хорошо, только путаница была с местом встречи с гидом. Но это мелочи, позвонили, нам ответили, все ок Информации много дают, интересно слушать В автобусе не скучно было так долго ехать На катере веселая прогулка вышла 😄 были большие волны, не плыли, а прыгали, но это даже изюминка
В
Валентина
7 авг 2023
Экскурсию нам перенесли с субботы на пятницу, в связи со штормовым предупреждением на Ладоге, сообщили об этом накануне почти в 21.00, причем когда я хотела отказаться из за дождя, менеджер уверял что дождя в Карелии не будет, но это не суть! И так экскурсия началась от Казанского собора под проливным дождем! Автобус задержался, Юлия наш гид, вместо того чтобы пустить людей в автобус и там уже проверять документы, держала нас под проливным дождем! Группа была сборная, половину туристов ехало в парк Рускеала, и гид рассказывала в основном об этом! Про Валаам не было сказано ни слова! Так же мы попросили дождевики, Юлия сказала, что что нибудь придумаем, все решим! В результате ничего не решилось! Нам даже не дали времени и возможности купить их за свой счет! Считаю недопустимым отправлять туристов в 15-ти часовую экскурсию под проливным дождем без дождевиков! По сути был предоставлен только трансфер почти за 8000 р((Водитель катера, Николай, профи, знаток своего дела и очень интересно рассказывал, ему респект! Остальное полное разочарование! ((
Вадимир
Ответ организатора:
Валентина, спасибо за оставленный отзыв! И приносим свои извинения за доставленные неудобства. К сожалению, погода в Карелии может быть такой же непредсказуемой, как и в Петербурге. Почему Юля проверяла документы не в автобусе, а под дождем и почему не нашлось времени купить дождевик – непонятно. Но мы проведем беседу с ней, чтобы такие ситуации не повторялись.
Сборные группы встречаются часто, таким образом набирается автобус, чтобы не отменять несколько туров и люди все же смогли попасть на экскурсию. Рассказ про Валаам не входит в трассовую экскурсию, так как экскурсия по Валааму проходит непосредственно на острове. Проводить ее могут местные аккредитованные гиды.
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Татьяна
4 авг 2023
Добрый день) Долго выбирала маршрут так, чтобы получить больше впечатлений от поездки и не прогадала! Выбрали маршрут на Валаам от Сортавала (это Карелия). Очень хотелось именно в Карелии побывать и посмотреть местные красоты. В других фирмах экскурсия на Валаам проходит от Приозерска. Это граница. Наш же маршрут проходил на катерах с экскурсией по шхерам. Красота необыкновенная. Посмотрели место съемки фильма "Последний богатырь". Какова была радость, когда катер пришвартовался и мы могли посмотреть красоты шхер и Ладоги с высоты. До и походить там доставило большое удовольствие. Про сам Валаам не пишу. Бальзам на душу! В нескольких предложениях не передать! Спасибо за прекрасную организацию экскурсии! Впечатлений на долгие годы!
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