Наша программа объединяет два самых популярных водных путешествия в Карелии. На комфортабельном автобусе вы доедете до Сортавалы, пересядете на 10-местные скоростные катера и отправитесь на о. Валаам — древний оплот православного монашества. Там у вас будет 2,5 часа свободного времени, после чего вы прокатитесь вдоль живописных шхер и оцените виды с «крыши Ладоги» — острова Хонкасало.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Остров Валаам: православная душа Карелии

Суровый и прекрасный, овеянный множеством легенд и ежегодно притягивающий тысячи паломников и путешественников. Вы погуляете по острову, осмотрите старинные монастыри и храмы.

На Валааме можно присоединиться к экскурсии от местных паломников: вам покажут древние тропы на краю скал Монастырской бухты, мраморную Знаменскую часовню, от которой идёт путь к Святым вратам обители. Особое место уделяется посещению главного действующего храма монастыря — величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи основателей обители — преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Также вы увидите Успенскую трапезную церковь — самую старую из сохранившихся на Валааме — и церковь Валаамской иконы Божией Матери.

Ладожские шхеры

Это одна из главных природных достопримечательностей, без которых невозможно представить Карелию. Вы увидите удивительные вулканические вершины гор, погружённых в воды Ладоги. Полюбуетесь необычными островами, ущельями, отвесными скалами и деревьями, растущими прямо на камнях.

Программа путешествия

06:45 — отправление от Казанского собора

07:15 — отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»

08:50 — храм Коневской иконы Божией Матери (посещение объекта на усмотрение гида)

09:20 — трассовая экскурсия с рассказом о Карелии по пути в г. Сортавала

12:00 — прибытие на причал г. Сортавала и отправление на катере на Валаам

13:00 — прибытие на Валаам (2,5 часа свободного времени, прогулки по островам, монастырям и храмам)

13:00, 13:30, 14:00 — экскурсия от местных паломников (по желанию)

14:30 — обед в трапезной мужского монастыря (по желанию)

15:30 — отправление на катере в национальный парк «Ладожские шхеры» (1–1,5 ч). Высадка и прогулка по о. Хонкасало, «крыше Ладоги» (30 минут)

18:00 — возвращение на причал г. Сортавала

19:30 — магазин при форелевом хозяйстве

20:00 — крепость Корела-Кексгольм (прогулка по территории, внешний осмотр крепости)

23:00-23:30 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали