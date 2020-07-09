1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Александро-Невская лавра

Экскурсия ⛳ начнется в сердце сакрального Петербурга. Вы пройдете по всей территории действующего мужского монастыря и посетите центральный Свято-Троицкий собор, где хранятся мощи Александра Невского. Услышите предание о месте основания обители и поймете роль духовно-просветительского центра в жизни России, а также узнаете о чтимых святых, чудотворных иконах, подвижниках и настоятелях монастыря.

Казанский кафедральный собор

Далее вы отправитесь на Невский проспект, где для хранения чтимого списка чудотворной иконы Божией Матери Казанской построен один из крупнейших храмов Петербурга. Я познакомлю вас с величественной архитектурой сооружения, выполненного в стиле ампир. Расскажу, как храм приобрел значение памятника воинской славы, что хранилось в его стенах и как нынешний статус определяет особенности центра церковной жизни Петербурга.

Храм Спаса на Крови

На другой стороне Невского проспекта вы осмотрите один из самых известных и узнаваемых соборов Петербурга и России. И, конечно, услышите подробную историю 📖 легендарного православного храма во имя Воскресения Христова, сооруженного в память о покушении на Александра Второго.

Часовня Ксении Петербургской

На Васильевском острове 🏝️ вы побываете в часовне почитаемой святой — Ксении Блаженной. Я объясню, почему она занимает совершенно особое место в истории русского православия, и расскажу об одном из наиболее посещаемых сакральных мест Петербурга: со дня смерти блаженной прошло больше двух веков, однако верующие считают, что чудеса по ее молитвам происходят до сих пор.

Иоанновский женский монастырь

В завершение вы прикоснетесь к истории еще одного святого — праведного Иоанна Кронштадтского. Его мощи находятся в храме-усыпальнице, в Свято-Иоанновском женском монастыре на Карповке. На территории основанного им комплекса поговорим об этом значительном месте духовной силы и святости. И, конечно, о чудесах исцеления, ради которых сюда приезжают со всей России.

Организационные детали