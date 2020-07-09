1 отзыв оставили туристы

Посетить знаковые обители и открыть духовно-историческую жизнь города как часть его культурного кода

5
1 отзыв
Татьяна
Татьяна – Гид из Санкт-Петербурга
В главных храмах и монастырях вы узнаете, как Петербург стал одним из центров церковной жизни империи и как идея государственности определяла выбор реликвий, привозимых в новые обители.

А также услышите о том, как возводились будущие религиозные центры и появлялись свои святыни, ради которых сюда приезжают со всех уголков страны.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Святыни Петербурга
Святыни Петербурга

Что вас ожидает

Александро-Невская лавра
Экскурсия ⛳ начнется в сердце сакрального Петербурга. Вы пройдете по всей территории действующего мужского монастыря и посетите центральный Свято-Троицкий собор, где хранятся мощи Александра Невского. Услышите предание о месте основания обители и поймете роль духовно-просветительского центра в жизни России, а также узнаете о чтимых святых, чудотворных иконах, подвижниках и настоятелях монастыря.

Казанский кафедральный собор
Далее вы отправитесь на Невский проспект, где для хранения чтимого списка чудотворной иконы Божией Матери Казанской построен один из крупнейших храмов Петербурга. Я познакомлю вас с величественной архитектурой сооружения, выполненного в стиле ампир. Расскажу, как храм приобрел значение памятника воинской славы, что хранилось в его стенах и как нынешний статус определяет особенности центра церковной жизни Петербурга.

Храм Спаса на Крови
На другой стороне Невского проспекта вы осмотрите один из самых известных и узнаваемых соборов Петербурга и России. И, конечно, услышите подробную историю 📖 легендарного православного храма во имя Воскресения Христова, сооруженного в память о покушении на Александра Второго.

Часовня Ксении Петербургской
На Васильевском острове 🏝️ вы побываете в часовне почитаемой святой — Ксении Блаженной. Я объясню, почему она занимает совершенно особое место в истории русского православия, и расскажу об одном из наиболее посещаемых сакральных мест Петербурга: со дня смерти блаженной прошло больше двух веков, однако верующие считают, что чудеса по ее молитвам происходят до сих пор.

Иоанновский женский монастырь
В завершение вы прикоснетесь к истории еще одного святого — праведного Иоанна Кронштадтского. Его мощи находятся в храме-усыпальнице, в Свято-Иоанновском женском монастыре на Карповке. На территории основанного им комплекса поговорим об этом значительном месте духовной силы и святости. И, конечно, о чудесах исцеления, ради которых сюда приезжают со всей России.

Организационные детали

  • Экскурсия может проходить в любом удобном вам формате: пешеходном, с переездами на метро 🚇, автобусе 🚌 или на вашем автомобиле
  • Транспортные расходы не включены в стоимость
Начало и место завершения
🚩 на пл. Александра Невского
Святыни Петербурга
Святыни Петербурга
Святыни Петербурга
Святыни Петербурга
Святыни Петербурга
Святыни Петербурга
Святыни Петербурга
Святыни Петербурга
Святыни Петербурга
Святыни Петербурга
Святыни Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, и я работаю экскурсоводом в Пскове, Псковской области, Санкт-Петербурге и Прибалтике. Более 10 лет я жила и училась в Северной столице, затем переехала жить и учиться в Псков, после окончания университета закончила курсы и начала водить экскурсии по Пскову. Неоднократно выезжала с туристами и паломниками в Санкт-Петербург, который очень люблю! Я очень люблю путешествовать и узнавать что-то новое и, конечно, всеми знаниями я делюсь с вами, мои дорогие гости. Буду рада знакомству и встрече в любом из выбранных городов!
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1 отзыв оставили туристы

9 июля 2020
Экскурсия прошла очень интересно! Наш гид, Татьяна, очень приятный и компетентный в своем деле человек! Еще раз спасибо ей за очень приятный и ознакомительный день, в прекрасном городе Санкт Петербурге !

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