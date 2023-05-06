Увидеть бессмертные шедевры зодчества и чудотворные святые места в группе до 50 человек
Сотворенные лучшими зодчими в разные эпохи, они восхищают росписью стен, совершенством святых ликов и ангельских силуэтов.
На групповой автобусной экскурсии вы посетите храмы, хранящие память о важнейших событиях города и особо чтимых петербуржцами святых.
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Описание
Что вас ожидает
Исаакиевский собор
Начнём с осмотра могучего и величественного храма — настоящего шедевра, впечатляющего снаружи и внутри. Поговорим о том, почему Пётр Первый задумал его как главный храм Петербурга и дал ему имя в честь Исаакия Далматского. Осмотрим список Тихвинской иконы Божией матери, знаменитый чудесными спасениями и ратными делами.
Александро-Невская Лавра
Далее наш путь лежит в православное сердце Петербурга. Нас встретит Лавра — обитель с самым почитаемым статусом. Он дарован монастырю в знак того, что он дал миру множество святых праведных. Вы услышите их имена, узнаете о чудотворных иконах, подвижниках и настоятелях монастыря.
Казанский кафедральный собор
Вы отправитесь в один из крупнейших храмов Петербурга. Познакомитесь с величественной архитектурой сооружения и его значением для духовной жизни города. Здесь можно поклониться Казанской иконе Божией матери и могиле полководца М. И. Кутузова.
Часовня Ксении Петербургской
На Васильевском острове вы побываете в часовне почитаемой святой — Ксении Блаженной. Поймёте, почему она занимает особое место в истории русского православия: со дня смерти блаженной прошло больше двух веков, однако верующие считают, что чудеса по ее молитвам происходят до сих пор.
Спасо-Преображенский собор
Известный как «собор всей гвардии», это особое место силы — храм возвели на месте съезжей избы Преображенского полка, гренадёры которого помогли дочери Петра Елизавете стать императрицей. Вы увидите две особые иконы, хранящиеся в его стенах: образ Спаса Нерукотворного, который сопровождал Петра Первого во всех его походах, и икону Всех скорбящих Радость, несущую свой свет верующим уже более 300 лет.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе вместимостью до 50 человек
в субботу в 12:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Маяковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 12:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.