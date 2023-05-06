Святыни Северной столицы

Увидеть бессмертные шедевры зодчества и чудотворные святые места в группе до 50 человек

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Ответы на вопросы
В Петербурге много церквей, соборов и монастырей, где радуется не только душа, но и глаз.

Сотворенные лучшими зодчими в разные эпохи, они восхищают росписью стен, совершенством святых ликов и ангельских силуэтов.

На групповой автобусной экскурсии вы посетите храмы, хранящие память о важнейших событиях города и особо чтимых петербуржцами святых.
Святыни Северной столицы
Святыни Северной столицы
Святыни Северной столицы
Святыни Северной столицы
Святыни Северной столицы
Святыни Северной столицы
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Исаакиевский собор

Начнём с осмотра могучего и величественного храма — настоящего шедевра, впечатляющего снаружи и внутри. Поговорим о том, почему Пётр Первый задумал его как главный храм Петербурга и дал ему имя в честь Исаакия Далматского. Осмотрим список Тихвинской иконы Божией матери, знаменитый чудесными спасениями и ратными делами.

Александро-Невская Лавра

Далее наш путь лежит в православное сердце Петербурга. Нас встретит Лавра — обитель с самым почитаемым статусом. Он дарован монастырю в знак того, что он дал миру множество святых праведных. Вы услышите их имена, узнаете о чудотворных иконах, подвижниках и настоятелях монастыря.

Казанский кафедральный собор

Вы отправитесь в один из крупнейших храмов Петербурга. Познакомитесь с величественной архитектурой сооружения и его значением для духовной жизни города. Здесь можно поклониться Казанской иконе Божией матери и могиле полководца М. И. Кутузова.

Часовня Ксении Петербургской

На Васильевском острове вы побываете в часовне почитаемой святой — Ксении Блаженной. Поймёте, почему она занимает особое место в истории русского православия: со дня смерти блаженной прошло больше двух веков, однако верующие считают, что чудеса по ее молитвам происходят до сих пор.

Спасо-Преображенский собор

Известный как «собор всей гвардии», это особое место силы — храм возвели на месте съезжей избы Преображенского полка, гренадёры которого помогли дочери Петра Елизавете стать императрицей. Вы увидите две особые иконы, хранящиеся в его стенах: образ Спаса Нерукотворного, который сопровождал Петра Первого во всех его походах, и икону Всех скорбящих Радость, несущую свой свет верующим уже более 300 лет.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе вместимостью до 50 человек

в субботу в 12:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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