Казалось бы - все просто, логично и всем известно. В ходе затяжной Северной войны армия Петра I вытесняет шведов с приневских земель, для закрепления позиций срочно строится сначала деревянно-земляное укрепление, потом - грандиозная Петропавловская крепость.

Обращая внимание на стратегическое положение крепости, мощь гранитных глыб, толщину ее стен, мы убеждаемся в основательности этого сооружения. Да - это надёжное укрытие!

Так сложилось, что крепости не пришлось участвовать в сражениях, но если бы... Как бы оборонялись защитники крепости в случае нападения? Где бы размещались пушки, как люди укрывались бы от пуль и снарядов на стенах?

Возникают и другие вопросы. Например, что за конструкции и проемы неожиданно выглядывают из земли и воды вдоль стен крепости? Кто, как и когда так мастерски обработал, сложил, скрепил огромные гранитные блоки?

Случайно ли расположение нескольких подобных крепостей-звезд на территории Петербурга?

Так для чего же на самом деле и когда была построена Петропавловская крепость, каково ее первоначальное назначение?