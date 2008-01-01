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Тайна Петропавловской крепости

Иван М.
Иван М. – Гид из Санкт-Петербурга
Необычная экскурсия ⛳ по Петропавловской крепости с исследователем Альтернативной Истории 📖.

На этой экскурсии 🧭 не будет скучного перечисления дат и событий, логически не связанных между собой, монотонных речей гида и стандартных маршрутов.

Да, несомненно, вы увидите Петропавловскую крепость в деталях и ощутите ее величие, но совсем с другой стороны.

Скорее, вы станете участниками интересного исследования и поиска ответов на вопросы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Тайна Петропавловской крепости
Тайна Петропавловской крепости

Что вы увидите

  • Петропавловская крепость в деталях
Казалось бы - все просто, логично и всем известно. В ходе затяжной Северной войны армия Петра I вытесняет шведов с приневских земель, для закрепления позиций срочно строится сначала деревянно-земляное укрепление, потом - грандиозная Петропавловская крепость.
Обращая внимание на стратегическое положение крепости, мощь гранитных глыб, толщину ее стен, мы убеждаемся в основательности этого сооружения. Да - это надёжное укрытие!
Так сложилось, что крепости не пришлось участвовать в сражениях, но если бы... Как бы оборонялись защитники крепости в случае нападения? Где бы размещались пушки, как люди укрывались бы от пуль и снарядов на стенах?
Возникают и другие вопросы. Например, что за конструкции и проемы неожиданно выглядывают из земли и воды вдоль стен крепости? Кто, как и когда так мастерски обработал, сложил, скрепил огромные гранитные блоки?
Случайно ли расположение нескольких подобных крепостей-звезд на территории Петербурга?
Так для чего же на самом деле и когда была построена Петропавловская крепость, каково ее первоначальное назначение?
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 станция метро "Горьковская"
    Тайна Петропавловской крепости
    Тайна Петропавловской крепости

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Иван М.
    Иван М.
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