Экскурсии по пригородам Санкт-Петербурга

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Предания города-крепости

Вместе мы проникнем в суть самых известных и интригующих кронштадтских легенд. Вы услышите мифы о подводных тоннелях и подземных ходах, откроете тайны загадочного форта «Император Александр I», узнаете о пропавшем клипере «Опричник» и пророчестве отца Иоанна Кронштадтского о судьбе России. Я расскажу предания о строительстве дамбы и полуденной пушке Кронштадта, А еще разберемся, как город-крепость связан с произведениями Пушкина и почему именно здесь произошло одно из самых загадочных событий в истории России XX века — Кронштадтский мятеж.

Символы Кронштадта под необычным углом

В основе нашего маршрута — места Кронштадта, исполняющие заветные желания: я расскажу, какие ритуалы нужно соблюсти, чтобы загаданное сбылось. А фоном для мистических историй города станут Тихвинская часовня, гранитная карта острова Котлин, доходные дома купцов и павильон кронштадтского мареографа, отметка о катастрофичном наводнении 1824 года, Петровский парк и набережная Средней гавани, Летний сад, бассейн Петровского дока, Якорная площадь и красивейший Морской собор. Так, вы не только увидите главные достопримечательности Кронштадта, но и исследуете новый уровень его истории.