Экскурсии по пригородам Санкт-Петербурга

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Собрать коллекцию морских легенд на прогулке по главным достопримечательностям города

Ольга
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Ольга – ваш гид
С первых дней существования Кронштадт, закрытый город-крепость, окружил себя десятками загадок и тайн — и вам предстоит подобрать к ним ключ! Старинные пророчества, хроники Кронштадтского мятежа и легенды о подводных тоннелях — среди символов города вам откроется его неформальная история, полная мифов и преданий.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Гостиного двора
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Тайная история Кронштадта
Тайная история Кронштадта

Что вас ожидает

Предания города-крепости
Вместе мы проникнем в суть самых известных и интригующих кронштадтских легенд. Вы услышите мифы о подводных тоннелях и подземных ходах, откроете тайны загадочного форта «Император Александр I», узнаете о пропавшем клипере «Опричник» и пророчестве отца Иоанна Кронштадтского о судьбе России. Я расскажу предания о строительстве дамбы и полуденной пушке Кронштадта, А еще разберемся, как город-крепость связан с произведениями Пушкина и почему именно здесь произошло одно из самых загадочных событий в истории России XX века — Кронштадтский мятеж.

Символы Кронштадта под необычным углом
В основе нашего маршрута — места Кронштадта, исполняющие заветные желания: я расскажу, какие ритуалы нужно соблюсти, чтобы загаданное сбылось. А фоном для мистических историй города станут Тихвинская часовня, гранитная карта острова Котлин, доходные дома купцов и павильон кронштадтского мареографа, отметка о катастрофичном наводнении 1824 года, Петровский парк и набережная Средней гавани, Летний сад, бассейн Петровского дока, Якорная площадь и красивейший Морской собор. Так, вы не только увидите главные достопримечательности Кронштадта, но и исследуете новый уровень его истории.

Организационные детали

Экскурсию также можно провести на вашем транспорте или для группы от 7 до 10 человек: стоимость обсуждается при бронировании.

Тайная история Кронштадта
Тайная история Кронштадта
Тайная история Кронштадта
Тайная история Кронштадта
Тайная история Кронштадта
Тайная история Кронштадта
Тайная история Кронштадта
Тайная история Кронштадта
Тайная история Кронштадта
Тайная история Кронштадта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Гостиного двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Я живу в Кронштадте 10 лет и провожу экскурсии по городу и фортам с 2013 года. Я коммуникабельный и дружелюбный человек, люблю делиться знаниями и нескучными историями о местном жизненном укладе. Могу назвать своими профессиональными преимуществами: высшее образование в сфере культуры, опыт работы научным сотрудником в историческом музее Кронштадта и умение находить индивидуальный подход к путешественникам.
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Экскурсии по пригородам Санкт-Петербурга

Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»
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Экскурсия из Петербурга в Великий НовгородЭкскурсия из Петербурга в Великий НовгородЭкскурсия из Петербурга в Великий Новгород
скидка35%
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Из барочного европейского Петербурга вы переместитесь в Великий Новгород, окутанный атмосферой Древней Руси. Старинные обычаи новгородцев и легенды о Ярославе Мудром, языческие капища и памятники деревянного зодчества — приготовьтесь ощутить колорит Новгородской земли и погрузиться в её многовековую историю.
Индивидуальная авто-экскурсия в ВыборгИндивидуальная авто-экскурсия в ВыборгИндивидуальная авто-экскурсия в Выборг
12500 за экскурсию
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На автомобиле мы отправимся к рыцарям, атмосфере старой Европы, скалам и вкусным кренделям. По пути я расскажу о жизни балтийских берегов, о бесконечных войнах, бушевавших здесь, и о культурных связях со странами-соседями. В Выборге изучим знаковые места, представим себя жителями Средних веков, обсудим местные легенды и погуляем по дивному скальному парку Монрепо.
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семьеСтрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семьеСтрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье
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За один день вы познакомитесь с тремя нетривиальными пригородами Петербурга, где сохранились постройки, предметы искусства и быта, принадлежавшие четырем поколениям семьи Романовых. В садах Стрельны вы откроете одно из увлечений Петра I, в парке Александрии узнаете, как императорская семья проводила лето, а в Ораниенбауме перенесетесь прямиком в роскошный 18 век.
Понять величие КронштадтаПонять величие КронштадтаПонять величие Кронштадта
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Вело-экскурсия по Пушкину и ПавловскуВело-экскурсия по Пушкину и ПавловскуВело-экскурсия по Пушкину и Павловску
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Прокатиться по живописным окрестностям Петербурга и оживить картины истории
Пушкинский район легко и приятно изучать на велосипеде: многочисленные парки, ровный асфальт и сюжеты прошлого за каждым поворотом. Вместе мы проедем по самым живописным и удобным дорогам города Пушкин, Царского Села и Павловского парка. А попутно поговорим о знаковых событиях и о людях — от императоров до дачников.

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