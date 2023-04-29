Проехать по самым мистическим уголкам города, услышать его легенды и загадать желания в местах силы
Вы услышите о секретах Кунсткамеры, приключениях самого мистического императора России, доме Пиковой Дамы — и это только часть открытий, которые вам предстоит совершить.
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Описание
Что вас ожидает
Вы сможете загадать желания в особых местах магической Северной столицы, а также узнаете:
🔮 зачем Николай I установил сфинксов на набережной Невы и к чему это привело;
🔮 что за тайны скрываются за стенами Кунсткамеры;
🔮 какие истории хранит «русская Бастилия», Петропавловская крепость;
🔮 что пророчила гадалка одному из величайших архитекторов 19 в. Монферрану;
🔮 откуда взялась фраза «обходить за километр» и куда в нашем городе лучше не ходить по ночам, чтобы не нарваться на призраков;
🔮 какой храм спасал себя сам от разрушения на протяжении 50 лет;
🔮 как влияла цифра 4 на судьбу одного из русских императоров;
🔮 какого таинственного гостя встретил во время своих скрытных прогулок по Петербургу Павел I;
🔮 чем не перестаёт удивлять мистический Михайловский замок;
🔮 где находится дом Пиковой дамы;
🔮 почему нельзя сдвигать Медного всадника.
В нашей программе: Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Зимний дворец, Александровская колонна, Михайловский замок, дом Пиковой Дамы, историческая гостиница Англетер, Медный всадник, Аничков мост.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на микроавтобусе и полное сопровождение гида
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пл. Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и субботу в 18:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.