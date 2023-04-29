На экскурсии в группе до 15 человек вы познакомитесь с символами города через местный фольклор, мифы и легенды. Петербург с самого основания обрастал тайнами, которые стали неотъемлемой частью его атмосферы. Вы услышите о секретах Кунсткамеры, приключениях самого мистического императора России, доме Пиковой Дамы — и это только часть открытий, которые вам предстоит совершить.

Описание

Что вас ожидает

Вы сможете загадать желания в особых местах магической Северной столицы, а также узнаете:

🔮 зачем Николай I установил сфинксов на набережной Невы и к чему это привело;

🔮 что за тайны скрываются за стенами Кунсткамеры;

🔮 какие истории хранит «русская Бастилия», Петропавловская крепость;

🔮 что пророчила гадалка одному из величайших архитекторов 19 в. Монферрану;

🔮 откуда взялась фраза «обходить за километр» и куда в нашем городе лучше не ходить по ночам, чтобы не нарваться на призраков;

🔮 какой храм спасал себя сам от разрушения на протяжении 50 лет;

🔮 как влияла цифра 4 на судьбу одного из русских императоров;

🔮 какого таинственного гостя встретил во время своих скрытных прогулок по Петербургу Павел I;

🔮 чем не перестаёт удивлять мистический Михайловский замок;

🔮 где находится дом Пиковой дамы;

🔮 почему нельзя сдвигать Медного всадника.

В нашей программе: Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Зимний дворец, Александровская колонна, Михайловский замок, дом Пиковой Дамы, историческая гостиница Англетер, Медный всадник, Аничков мост.

Организационные детали