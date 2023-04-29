Таинственный вечерний Петербург - автобусная экскурсия

Проехать по самым мистическим уголкам города, услышать его легенды и загадать желания в местах силы

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На экскурсии в группе до 15 человек вы познакомитесь с символами города через местный фольклор, мифы и легенды. Петербург с самого основания обрастал тайнами, которые стали неотъемлемой частью его атмосферы.

Вы услышите о секретах Кунсткамеры, приключениях самого мистического императора России, доме Пиковой Дамы — и это только часть открытий, которые вам предстоит совершить.
Таинственный вечерний Петербург - автобусная экскурсия
Таинственный вечерний Петербург - автобусная экскурсия
Таинственный вечерний Петербург - автобусная экскурсия
Таинственный вечерний Петербург - автобусная экскурсия
Таинственный вечерний Петербург - автобусная экскурсия
Таинственный вечерний Петербург - автобусная экскурсия
Таинственный вечерний Петербург - автобусная экскурсия
Таинственный вечерний Петербург - автобусная экскурсия
Таинственный вечерний Петербург - автобусная экскурсия
Ближайшие даты:
29
апр
2
мая
4
мая
6
мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы сможете загадать желания в особых местах магической Северной столицы, а также узнаете:
🔮 зачем Николай I установил сфинксов на набережной Невы и к чему это привело;
🔮 что за тайны скрываются за стенами Кунсткамеры;
🔮 какие истории хранит «русская Бастилия», Петропавловская крепость;
🔮 что пророчила гадалка одному из величайших архитекторов 19 в. Монферрану;
🔮 откуда взялась фраза «обходить за километр» и куда в нашем городе лучше не ходить по ночам, чтобы не нарваться на призраков;
🔮 какой храм спасал себя сам от разрушения на протяжении 50 лет;
🔮 как влияла цифра 4 на судьбу одного из русских императоров;
🔮 какого таинственного гостя встретил во время своих скрытных прогулок по Петербургу Павел I;
🔮 чем не перестаёт удивлять мистический Михайловский замок;
🔮 где находится дом Пиковой дамы;
🔮 почему нельзя сдвигать Медного всадника.

В нашей программе: Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Зимний дворец, Александровская колонна, Михайловский замок, дом Пиковой Дамы, историческая гостиница Англетер, Медный всадник, Аничков мост.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на микроавтобусе и полное сопровождение гида
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Исаакиевский собор
Музеи
Мифы и легенды
Невский проспект
Михайловский замок
Зимний дворец
Монастыри, церкви, храмы
Набережная
Места силы
Спас на Крови
Медный всадник
Вечерние
Водные развлечения
На микроавтобусе

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