14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Тайны династии Романовых

Яркие перипетии и мистические события в жизни царской семьи на экскурсии по историческим объектам

Георгий
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Георгий – представитель гидов
Романовы — старейший дворянский род, вознесшийся к вершинам власти и правивший Россией более трехсот лет.

Мои рассказы о жизни этой династии основаны на воспоминаниях современников и членов царской семьи.

В ходе экскурсии вы посетите места Романовых, узнаете о ярких и необычных перипетиях императорских судеб, а также о знаменитом романе цесаревича Николая и балерины Кшесинской.
3750 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча метро Невский проспект
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У этой экскурсии14 отзывов
4.71
Тайны династии Романовых
Тайны династии Романовых

Программа

  • Вы увидите красивейшие дворцы Романовых, которые редко показывают туристам, — Мраморный дворец, дворец великого князя Владимира Александровича, Малый Эрмитаж, где проказница Екатерина Вторая любила устраивать увеселительные вечера.
  • И, конечно, познакомитесь с характерами обитателей этих дворцов, которые таят в себе множество страстей и загадок. Вы узнаете о том, как император Александр II влюбился в 13-летнюю княжну Долгорукову; почему Павел I не вернул перчатку Анне Лопухиной, которую та обронила на балу и к чему это привело; сбылось ли страшное проклятие Марины Мнишек, которая прокляла весь род Романовых и множество других интересных историй.
  • Романтичные и жестокие, коварные и милосердные, царственные и человечные: история семьи Романовых неотделима от истории Российской Империи и ее блистательной столицы — Санкт-Петербурга.
  • Венцом нашей экскурсии станет посещение на ваш выбор: Петропавловского собора и великокняжеской усыпальницы, где похоронены цари и князья из рода Романовых или особняка Матильды Кшесинской, в котором я расскажу об отношениях знаменитой балерины и Николая Второго.

Кому подойдет экскурсия

Как взрослым любителям истории, так и самым юным слушателям

Организационные детали

  • Билеты в Петропавловский собор (450 руб./чел.) и Великокняжескую усыпальницу или особняк Кшесинской (200 руб./чел.) оплачиваются отдельно
  • В стандартном варианте это пешеходная экскурсия. По вашему желанию для 1-4 человек её можно провести на автомобиле — пожалуйста, указывайте это при заказе. Стоимость при этом не изменится.
  • Возможно проведение и на автобусе для большего количества человек (уточняйте в переписке).
Тайны династии Романовых
Тайны династии Романовых
Тайны династии Романовых
Тайны династии Романовых
Тайны династии Романовых
Тайны династии Романовых
Тайны династии Романовых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Невский проспект.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Георгий
Георгий
Работа гидом — моя основная профессия. Водить экскурсии мне помогает команда гидов, влюбленных в город так же, как я. Помимо авторских экскурсий, предлагаемых на сайте, имею лицензии от музеев для работы в Государственном Эрмитаже, Петергофе, Царском Селе, Павловске, Петропавловской крепости, Исаакиевском соборе, Спасе-на-крови и других музеях. Мне интересно делать новые экскурсии и открывать неожиданные факты о Петербурге вместе с вами.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Стиль экскурсии соответствовал Теме. Очень интересно, загадочно, с неизвестными нам ранее подробностями и уточнениями.
Георгий, как хороший преподаватель, заставляет думать, составляет цепочку событий и сразу хочется узнавать ещё и ещё. Теперь у нас есть "домашнее задание". Будем и дальше изучать Тему.
Спасибо.
6 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Георгий поведал много интересного и нам не известного. Не смотря на дождь и ветер, получили огромное удовольствие. Георгий отличный гид. Спасибо.
15 апреля 2019
Спасибо большое Георгию за нашу замечательную прогулку. В восторге "и стар, и млад"))) Прошлись по знакомым местам незнакомыми тропами, увидели ранее неизвестные улочки и переулки. Гид с отличным чувством юмора рассказал о Романовых и Романовских. А главное, что настолько заинтересовал материалом, что еще потом весь вечер изучали Википедию и интернет. Теперь еще и знаем "тайную" столовую рядом с особняком Кшесинской)))
11 сентября 2017
У нас была замена темы экскурсии на масонов, экскурсия очень понравилась😊
13 августа 2017
Спасибо большое за массу информации и интересную подачу материала.Геогий удивил многими фактами,все лаконично,емко-рекомендую!
5 июля 2017
Второй раз на экскурсии с Георгием.Замечательная экскурсия.Приятно пообщаться со знатоком своего дела.
16 января 2017
Экскурсия интересна и для тех, кто знает многое о династии Романовых и для тех, кто не знает почти ничего. Георгий обладает глубокими знаниями темы и рассказывает увлекательно и интересно, акцентирую внимание на том, какие именно таинственные события связаны с тем или иным представителем династии. Георгий обращает внимание на необычные делали в убранстве зданий и памятников по ходу маршрута и это иногда говорит больше, чем любые описания! Много было новой для меня информации о представителях династии, которые жили в начале прошлого века , именно как о людях, составлявших эту большую семью.
Особняк Матильды Кшесинской, замечательная выставка о ней, детали интерьера очень интересны сами по себе, но именно живой рассказ Григория, дополняющий содержание выставки помогла мне лучше представить образ этой незаурядной личности, а хорошо структурированная подача материала помогла хорошо запомнить новую информацию. Очень доброжелательный, эрудированный гид, внимательный к вопросам, возникающим по ходу рассказа. Благодарю Григория за экскурсию!
7 июня 2016
Тема не раскрыта, никаких тайн династии нам не раскрыли. По ходу следования рассказывал в каком дворце жил тот или иной из рода Романовых. Ожидали большего.
20 апреля 2016
Море эмоций! Потрясающая экскурсия! Ждем, ждем теперь выхода фильма про Матильду Кшесинскую!!!)) Посмотрим правду ли покажут в кино)))
14 апреля 2016
Спасибо за интересные истории! Представляете, моя дочь в музыкальной школе учила романс - "Растворил я окно". Так вот оказывается кто его сочинил, великий князь Константин Романов. Будем знать:))
Ещё 4 отзыва

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