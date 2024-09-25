Тайны дворов и парадных

Пройти неистоптанными тропами в центре Петербурга
В Петербурге много доходных домов. Немногим меньше экскурсий по их парадным. Предлагаем зайти в те, куда нечасто ступает нога путешественника. Погрузим вас в историю дворов-колодцев и объясним популярность стиля модерн в оформлении интерьеров.

Сводим полюбоваться фресками Николая Рериха, роялем-фонтаном, дворами капеллы и другими оригинальными локациями.
5
1 отзыв
Тайны дворов и парадных
Тайны дворов и парадных
Тайны дворов и парадных
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30

Описание экскурсии

  • Двор, где спрятался рояль-фонтан
  • Двор старинного торгового дома Au Pont Rouge
  • Красивая парадная в особняке Салтыковой
  • Парадная с фресками Рериха
  • Парадная дома страхового общества «Саламандра»
  • Старинная парадная в особняке Слепцова
  • Старейшая пышечная Петербурга
  • Знаменитые дворы капеллы
  • Дворцовая площадь

На экскурсии:

  • вы узнаете об особенностях застройки Петербурга и появлении дворов-колодцев
  • услышите имена виднейших скульпторов и художников, которые повлияли на развитие стиля модерн и использовали его в оформлении парадных
  • на примере одного из домов гости познакомитесь с фресками работы Рериха
  • выясните, почему именно саламандра стала символом доходного дома страхового общества
  • послушаете историю появления в России государевых певчих и хорового училища, куда до сих пор принимают только мальчиков

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник и воскресенье в 16:00 и 16:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Синем мосту
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 16:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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25 сен 2024
С гидом Александрой мы совершили увлекательную и запоминающуюся прогулку по тайным уголкам Санкт-Петербурга. Там за обычными, ничем не примечательными дверями скрываются настоящие архитектурные шедевры, у всех на виду прячутся очаровательные укромные садики. А в знаменитых дворах-колодцах и лабиринтах питерских проходных вы можете почувствовать себя студентом Раскольниковым.

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