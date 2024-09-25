В Петербурге много доходных домов. Немногим меньше экскурсий по их парадным. Предлагаем зайти в те, куда нечасто ступает нога путешественника. Погрузим вас в историю дворов-колодцев и объясним популярность стиля модерн в оформлении интерьеров.
Сводим полюбоваться фресками Николая Рериха, роялем-фонтаном, дворами капеллы и другими оригинальными локациями.
Сводим полюбоваться фресками Николая Рериха, роялем-фонтаном, дворами капеллы и другими оригинальными локациями.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30
Описание экскурсии
- Двор, где спрятался рояль-фонтан
- Двор старинного торгового дома Au Pont Rouge
- Красивая парадная в особняке Салтыковой
- Парадная с фресками Рериха
- Парадная дома страхового общества «Саламандра»
- Старинная парадная в особняке Слепцова
- Старейшая пышечная Петербурга
- Знаменитые дворы капеллы
- Дворцовая площадь
На экскурсии:
- вы узнаете об особенностях застройки Петербурга и появлении дворов-колодцев
- услышите имена виднейших скульпторов и художников, которые повлияли на развитие стиля модерн и использовали его в оформлении парадных
- на примере одного из домов гости познакомитесь с фресками работы Рериха
- выясните, почему именно саламандра стала символом доходного дома страхового общества
- послушаете историю появления в России государевых певчих и хорового училища, куда до сих пор принимают только мальчиков
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник и воскресенье в 16:00 и 16:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Синем мосту
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 16:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Я Наталья, трэвел-блогер, специалист по визуалу и мобильной фотографии. В Петербурге живу 3 года и каждый день нахожу что-то новое и прекрасное. Провожу фотосессии, а также фотоэкскурсии вместе с коллегой-гидом Александрой. Будем рады по-особенному познакомить вас с нашим городом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
25 сен 2024
С гидом Александрой мы совершили увлекательную и запоминающуюся прогулку по тайным уголкам Санкт-Петербурга. Там за обычными, ничем не примечательными дверями скрываются настоящие архитектурные шедевры, у всех на виду прячутся очаровательные укромные садики. А в знаменитых дворах-колодцах и лабиринтах питерских проходных вы можете почувствовать себя студентом Раскольниковым.
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