Напишу коротко о том, как проходила экскурсия для тех, кто сомневается, стоит ли идти.

Встретила нас барышня, судя по форме одежды собирающаяся на верховую прогулку. Это была не Дарья, значащаяся организатором данной экскурсии, а Анна. Нам немного рассказали про магазин в самом торговом зале - причем поскольку Анна явно не профессиональный гид и голос у нее не поставлен, а пользоваться какими-то техническими приспособлениями или хотя бы просто говорить погромче она не сочла нужным/возможным, то, что она говорила, в шуме торгового зала слышали только те, кто стоял рядом с ней. На замечание одной из экскурсанток по этому поводу Анна реагировать не стала. Далее мы прошли в небольшую комнату, в которую самостоятельно действительно не попали бы, и посмотрели архивные фотографии в относительном комфорте, поскольку стульев на всех не хватило и несколько человек были вынуждены стоять. Далее поднялись наверх и двумя группами на несколько минут выходили на балкон - чего тоже, скорее всего, самостоятельно сделать не смогли бы. Потом нас провели в бывший кабинет, в котором не осталось ничего аутентичного, и на этом экскурсия закончилась. То есть на все про все ушло минут 25-30. И начался так называемый купеческий обед (у кого-то чаепитие, потому что группа была сборная и не все заказывали экскурсию именно через Трипстер). Поскольку дело было в воскресенье, ресторан был полон. Официанты нам сказали, что о нас ничего знать не знают (несмотря на то, что экскурсионная группа формировалась заранее), нас никто не ждал и поэтому обслуживать нас будут в порядке общей очереди. С учетом этого в заявленную продолжительность в 1, 5 часа мы не уложились - если для кого-то это критично, имейте в виду. В результате те, кто сидел около кухни и имел возможность периодически напоминать о себе официантам, уходили, когда сидящие далеко от кухни только начали трапезу. Теперь непосредственно о еде. Очень неплохие щи были налиты в очень черствый хлеб, который даже отломить было сложно. Никакого самовара не было в помине, нам принесли по чашке чая и по три небольших блина с вареньем и сметаной. Про обещанный розыгрыш монеты никто не вспомнил - собственно, Анна привела нас в столовую, раздала нам флаеры и откланялась. Когда некоторые из нас решили все-таки отоварить флаеры, продавцы в магазине тоже не знали, что делать: и они тоже нас не ждали и понятия не имели, что надо выдать в обмен на флаер. К счастью, клиентоориентированность у продавцов магазина высочайшая, поэтому эту проблему они решили довольно быстро.

Да, и еще один момент: Анна и в теоретической части не очень сильна. Я понимаю, что театр Комедии и театр Музыкальной комедии - названия очень похожие, и при этом оба театра имеют отношение к зданию, в котором находится магазин. Но судьбы у этих театров разные. И всю войну в Петербурге работал вовсе не тот театр, который назвала Анна - названный ей театр был эвакуирован практически в самом начале войны, о чем можно прочитать прямо на его (театра) сайте.

Впечатления в итоге очень неоднозначные. Возможно, когда экскурсию ведет Дарья, не случается накладок, поскольку она как профессионал помнит обо всем, что надо предусмотреть. Сравнить мне не с чем, а то, в чем я участвовала, я советовать кому бы то ни было не готова.