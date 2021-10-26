Тайны Елисеевского магазина и купеческий обед

Посетить закрытые помещения старейшего гастронома — и проследить, как менялся его облик

4.7
16 отзывов
Вы осмотрите популярный магазин с изнанки: посетите наш музей и исторический кабинет директора.

Зайдем и за прилавок, подсмотрим за производством, с балкона на втором этаже впечатлимся лучшим ракурсом торгового зала.

Вас ждут уникальные товары, антиквариат и архивные снимки.

А финалом станет обед с щами и блинами, приготовленными по старинным рецептам!
Тайны Елисеевского магазина и купеческий обед
Тайны Елисеевского магазина и купеческий обед
Тайны Елисеевского магазина и купеческий обед
Тайны Елисеевского магазина и купеческий обед
Тайны Елисеевского магазина и купеческий обед
Тайны Елисеевского магазина и купеческий обед
Тайны Елисеевского магазина и купеческий обед

Что вас ожидает

Хроника знаменитого универмага

Наша экскурсия — об удивительной истории этого здания с 1903 года до наших дней, о его интерьере, ассортименте и, конечно, основателях. Мы заглянем во все тайные помещения магазина, недоступные посетителям:

  • Музейную комнату с выставкой антикварных предметов и товаров, которыми торговали здесь сто лет назад. А по архивным фотографиям, которых нет в сети, вы проследите, как менялся облик магазина.
  • Исторический кабинет директора, Григория Елисеева; по музейному альбому 1913 года мы восстановим правдивую историю знаменитой династии — с 19 века до наших дней.
  • Интерьерный балкон второго этажа, с которого открывается роскошный вид на торговый зал.
  • В окно посмотрим на собственное производство магазина, а еще посетим цокольный этаж и обсудим, чем живет магазин сегодня.
  • В торговом зале мы зайдем за прилавок, внутрь отдела; сравним ассортимент из прошлого — и поговорим о товарах и деликатесах, которые вы можете и сегодня найти в магазине.

Вы разберетесь, что же осталось подлинным за 120 лет существования магазина, что изменилось. Раскроете, откуда в центре зала огромная пальма-ананас. И конечно же, ответим на популярный вопрос — была ли все-таки в Елисеевском легендарная золотая люстра, о которой так любят вспоминать петербуржцы.

Обед по-купечески

В конце экскурсии вас ждет настоящий купеческий обед в одном из ресторанов магазина. Нам предложат чаепитие с самоваром в русском стиле, суточные дворянские щи по рецепту Елисеевых и блины с гарниром. Среди участников экскурсии мы разыграем фирменный сувенир: чеканную монету с изображением магазина. И каждый из вас получит приятный бонус: флаер, по которому за покупку в магазине вам подарят сладкий презент.

Организационные детали

Купеческий обед входит в стоимость экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Магазин Купцов Елисеевых
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Daria
Daria
Всем привет! Меня зовут Дарья, и я — гид магазина купцов Елисеевых. Я провожу авторские экскурсии и руковожу музейным отделом Магазина Купцов Елисеевых в Санкт-Петербурге. Я знаю о магазине все и с удовольствием покажу вам его секретные места, открою много новых фактов, расскажу правдивую историю Елисеевых и перенесу вас на 100 лет назад, в необычную атмосферу начала 20 века.
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16 реальных отзывов от туристов

А
26 окт 2021
Напишу коротко о том, как проходила экскурсия для тех, кто сомневается, стоит ли идти.
Встретила нас барышня, судя по форме одежды собирающаяся на верховую прогулку. Это была не Дарья, значащаяся организатором данной экскурсии, а Анна. Нам немного рассказали про магазин в самом торговом зале - причем поскольку Анна явно не профессиональный гид и голос у нее не поставлен, а пользоваться какими-то техническими приспособлениями или хотя бы просто говорить погромче она не сочла нужным/возможным, то, что она говорила, в шуме торгового зала слышали только те, кто стоял рядом с ней. На замечание одной из экскурсанток по этому поводу Анна реагировать не стала. Далее мы прошли в небольшую комнату, в которую самостоятельно действительно не попали бы, и посмотрели архивные фотографии в относительном комфорте, поскольку стульев на всех не хватило и несколько человек были вынуждены стоять. Далее поднялись наверх и двумя группами на несколько минут выходили на балкон - чего тоже, скорее всего, самостоятельно сделать не смогли бы. Потом нас провели в бывший кабинет, в котором не осталось ничего аутентичного, и на этом экскурсия закончилась. То есть на все про все ушло минут 25-30. И начался так называемый купеческий обед (у кого-то чаепитие, потому что группа была сборная и не все заказывали экскурсию именно через Трипстер). Поскольку дело было в воскресенье, ресторан был полон. Официанты нам сказали, что о нас ничего знать не знают (несмотря на то, что экскурсионная группа формировалась заранее), нас никто не ждал и поэтому обслуживать нас будут в порядке общей очереди. С учетом этого в заявленную продолжительность в 1, 5 часа мы не уложились - если для кого-то это критично, имейте в виду. В результате те, кто сидел около кухни и имел возможность периодически напоминать о себе официантам, уходили, когда сидящие далеко от кухни только начали трапезу. Теперь непосредственно о еде. Очень неплохие щи были налиты в очень черствый хлеб, который даже отломить было сложно. Никакого самовара не было в помине, нам принесли по чашке чая и по три небольших блина с вареньем и сметаной. Про обещанный розыгрыш монеты никто не вспомнил - собственно, Анна привела нас в столовую, раздала нам флаеры и откланялась. Когда некоторые из нас решили все-таки отоварить флаеры, продавцы в магазине тоже не знали, что делать: и они тоже нас не ждали и понятия не имели, что надо выдать в обмен на флаер. К счастью, клиентоориентированность у продавцов магазина высочайшая, поэтому эту проблему они решили довольно быстро.
Да, и еще один момент: Анна и в теоретической части не очень сильна. Я понимаю, что театр Комедии и театр Музыкальной комедии - названия очень похожие, и при этом оба театра имеют отношение к зданию, в котором находится магазин. Но судьбы у этих театров разные. И всю войну в Петербурге работал вовсе не тот театр, который назвала Анна - названный ей театр был эвакуирован практически в самом начале войны, о чем можно прочитать прямо на его (театра) сайте.
Впечатления в итоге очень неоднозначные. Возможно, когда экскурсию ведет Дарья, не случается накладок, поскольку она как профессионал помнит обо всем, что надо предусмотреть. Сравнить мне не с чем, а то, в чем я участвовала, я советовать кому бы то ни было не готова.
Т
18 окт 2021
Интересная экскурсия. Рекомендую всем. Классный обед! Очень вкусный хлеб.
В
19 сен 2021
Спасибо! Все отлично
Наталья
5 сен 2021
Я в полном восторге побывав в гостях у Елисеева! Экскурсовод- выше всяких похвал: увлекательно, интересно, доступно! Прекрасно владеет информацией, прекрасно построен маршрут - это я вам как музейщик
говорю!
Наталия
2 сен 2021
Экскурсия в целом понравилась, хотя было заявлено 10 человек, а было 11. Тесновато, в пространстве. Обед вкусный. Экскурсию посещали вдвоём с сыном, так для подростка было не совсем интересно. Скорее такая подача материала для людей старшего возраста.
Андрей
30 авг 2021
Экскурсия познавательная и интересная. Очень вкусная заключительная часть)) Рекомендую всем, не пожалеете.
И
26 авг 2021
Дарья, спасибо. День рождение запомниться и мне и моим гостям. Все понравилось. Интересно, познавательно, вкусно.
С
26 авг 2021
Были на экскурсии 25.08.2021-решили необычно отметить день рождения супруги, пригласили близких на экскурсию, после которой они неожиданно для себя попали на купеческий обед со вкусными щами, поданными в хлебе, а также блинами с чаем из самовара. Отдельная благодарность гиду Дарье: глубокое погружение в историческое прошлое, рассказанное с любовью к семье Елисеевых!
М
17 авг 2021
Можно сказать, что экскурсия уникальная. Другой такой не найдёте, поэтому приходите. Не пожалеете.
Е
14 авг 2021
Очень увлекательная экскурсия. Много нового. Интерьеры потрясающие. Обед чудесный. Гид- супер. Спасибо всей команде. До новых встреч!
А
10 авг 2021
Нам все очень понравилось, большое спасибо, что организовали такую экскурсию. Всегда любопытно, что происходит "за кулисами" и с чего все начиналось!
О
9 авг 2021
Выражаю слова благодарности организаторам за экскурс в историю рода, кропотливый труд по сбору информации из архивов, воспроизведение приданий рода, а также за историю памятника архитектуры, начиная с момента возведения по настоящее время. Материал адаптирован для аудитории, речь гида журчит, как ручеек, правильна в произношении, приятна для восприятия! Огромное спасибо за доставленное наслаждение.
О
2 авг 2021
В восторге! Рекомендую
Е
2 авг 2021
Изысканное удовольствие - побывать в гостях у купцов Елисеевых) Чувствуешь себя именно желанным гостем, выходишь с ощущением, что многое узнал, волшебно провел время и продолжаешь улыбаться еще долго после экскурсии. Обязательно порекомендую ее всем знакомым, отдельная благодарность гиду, и. конечно же, тем, кто с такой любовью сохраняет традиции и очарование этого места. Побольше бы таких энтузиастов, браво!
Д
26 июля 2021
Очень интересно и хорошо организовано.
Ещё 1 отзыв

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