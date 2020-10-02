1 отзыв оставили туристы

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Тайны Каменного острова

Посетить один из самых живописных уголков города и рассмотреть старинные аристократические дачи

5
1 отзыв
Диана
Диана – Гид из Санкт-Петербурга
Каменный остров 🏝️ — это настоящий заповедник дореволюционных элитных дач.

Я помогу вам расшифровать местные архитектурные стили, расскажу о владельцах причудливых домов и научу отличать классицизм от модерна.

А также покажу изящный деревянный театр и помогу ощутить царящую на острове атмосферу тишины и умиротворения.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 400 ₽ за экскурсию

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Тайны Каменного острова
Тайны Каменного острова

Что вас ожидает

Дачи и особняки Каменного острова
Вы рассмотрите знаменитую дачу Гаусвальд и особняк графини Клейнмихель, где снимались «Приключения Шерлока Холмса». Кроме того, прогуляетесь 👣 по Каменноостровскому парку и отыщете старинный одноименный театр — единственный сохранившийся в Санкт-Петербурге памятник деревянного зодчества эпохи классицизма. Я раскрою, какие выездные спектакли ставили в нем императорские театры и работает ли он в наши дни.

Каменный остров 🏝️ сквозь столетия
Когда-то Каменный остров был сверхпрестижным дачным районом, настоящей петербургской «рублевкой». Вы узнаете, с чего начиналась его застройка и кем были его первые владельцы. А также услышите о непростой судьбе исторических особняков и их современном состоянии. Я расскажу, как в некоторых из них после революции разместились общежития и санатории, и поделюсь важными фактами о недавних реставрационных работах.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у здания Церкви Иоанна Предтечи
Тайны Каменного острова
Тайны Каменного острова
Тайны Каменного острова
Тайны Каменного острова
Тайны Каменного острова
Тайны Каменного острова
Тайны Каменного острова
Тайны Каменного острова
Тайны Каменного острова
Тайны Каменного острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Диана
Диана
Добрый день! Меня зовут Диана, я родилась и выросла в Петербурге и очень его люблю. По образованию я учитель истории и краеведения, провожу экскурсии по городу и разрабатываю авторские маршруты. Петербург — это целая планета, на которой всегда можно найти что-то новое, интересное и необычное. С радостью поделюсь с вами своими открытиями!
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1 отзыв оставили туристы

2 октября 2020
Очень все хорошо, Диана дает материал в доступной форме. На экскурсии кроме особняков припрода!!! УДАЧИ ВАМ!!!

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