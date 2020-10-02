1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Дачи и особняки Каменного острова

Вы рассмотрите знаменитую дачу Гаусвальд и особняк графини Клейнмихель, где снимались «Приключения Шерлока Холмса». Кроме того, прогуляетесь 👣 по Каменноостровскому парку и отыщете старинный одноименный театр — единственный сохранившийся в Санкт-Петербурге памятник деревянного зодчества эпохи классицизма. Я раскрою, какие выездные спектакли ставили в нем императорские театры и работает ли он в наши дни.

Каменный остров 🏝️ сквозь столетия

Когда-то Каменный остров был сверхпрестижным дачным районом, настоящей петербургской «рублевкой». Вы узнаете, с чего начиналась его застройка и кем были его первые владельцы. А также услышите о непростой судьбе исторических особняков и их современном состоянии. Я расскажу, как в некоторых из них после революции разместились общежития и санатории, и поделюсь важными фактами о недавних реставрационных работах.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.