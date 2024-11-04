В весёлом и дружеском формате совершим променад по главной улице Петербурга, где шоколатье и кондитеры издавна открывали свои фирменные заведения. Некоторые из них вы посетите — рассмотрите витражи и старинные гобелены. Познакомитесь с историей фантика и узнаете, как рождались названия конфет. А ещё будут игры, загадки и вкусный сюрприз в конце!
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 14:00
Описание экскурсии
Сладкие истории Петербурга
Я расскажу, кто познакомил россиян с шоколадом и кто приучил пить горячий шоколад. Объясню, что общего у знаменитых львов на Адмиралтейской набережной и киндер-сюрприза. Кроме того, вы узнаете, что объединяет фантик с электрической лампочкой. А если маленькие участники не устанут, я поделюсь и конфетной тайной российской принцессы, которую недавно раскрыли в Эрмитаже.
Конфетные приключения на Невском
- Начнём с Литературного кафе и узнаем, что из сладкого любил А. С. Пушкин. Мы даже увидим самого поэта, сидящего за столиком!
- В кафе «Абрикосовъ» я обращу ваше внимание на старинный пол, потолок и гобелены. Расскажу о бывших хозяевах кафе и традициях употребления сладостей в России и Петербурге. Там же я предложу поиграть в фанты, порешать ребусы и отгадать изображения достопримечательностей на фантиках.
- А в магазине вы услышите историю появления картинок на фантиках и узнаете о работе фабрики в дни Блокады.
В конце экскурсии всем участникам дарятся небольшие сладкие сувениры.
Кому подойдёт экскурсия
- Формат прогулки больше рассчитан на детей (строго от 7 лет), но по пути будет много интересных историй: взрослые также смогут полностью вовлечься в процесс и даже погрузиться в тёплые детские воспоминания.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: только если захочется купить конфет или других сладостей по ходу экскурсии
- Дегустация не планируется
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в воскресенье в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Литературного кафе
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5453 туристов
Я Алёна — экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге и не только. Наша команда имеет большой опыт работы с детьми и семьямиЗадать вопрос
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