Алексей П. проводит ещё 6 экскурсий

Тайные общества всегда вызывали интерес у публики. На данной экскурсии 🧭 мы раскроем вам истины одного из этих обществ - Масонов.

Где, как не в Санкт-Петербурге, мы можем пройтись по следам масонских символов, ведь они встречаются в самых значимых постройках нашего города и мы покажем вам как их отыскать.

Гид поведает вам историю 📖 возникновения Масонства, расскажет об известных людях, которые были масонами и о том, как проявляло себя тайное общество в России.

Маршрут охватит самые масонские места города.

Вы узнаете: