Алексей П. проводит ещё 6 экскурсий

Тайные общества всегда вызывали интерес у публики. На данной экскурсии 🧭 мы раскроем вам истины одного из этих обществ - Масонов.
Где, как не в Санкт-Петербурге, мы можем пройтись по следам масонских символов, ведь они встречаются в самых значимых постройках нашего города и мы покажем вам как их отыскать.
Гид поведает вам историю 📖 возникновения Масонства, расскажет об известных людях, которые были масонами и о том, как проявляло себя тайное общество в России.
Маршрут охватит самые масонские места города.
Вы узнаете:
- Кто был первым масоном в России?
- Есть ли масоны сейчас?
- Обряды посвящения в масоны и поймёте - смогли ли бы вы стать масоном? )
- Местонахождения масонских лож.
- Как распознать смысл масонских символов?
- Основные идеи масонства и их ордена, чем отличаются масоны от иллюминатов.