Алексей П. проводит ещё 6 экскурсий

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Тайны масонского Петербурга

Алексей П.
Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга
Тайны масонского Петербурга
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 790 ₽ за человека

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Тайны масонского Петербурга
Тайны масонского Петербурга
Тайные общества всегда вызывали интерес у публики. На данной экскурсии 🧭 мы раскроем вам истины одного из этих обществ - Масонов.
Где, как не в Санкт-Петербурге, мы можем пройтись по следам масонских символов, ведь они встречаются в самых значимых постройках нашего города и мы покажем вам как их отыскать.
Гид поведает вам историю 📖 возникновения Масонства, расскажет об известных людях, которые были масонами и о том, как проявляло себя тайное общество в России.
Маршрут охватит самые масонские места города.

Вы узнаете:

  • Кто был первым масоном в России?
  • Есть ли масоны сейчас?
  • Обряды посвящения в масоны и поймёте - смогли ли бы вы стать масоном? )
  • Местонахождения масонских лож.
  • Как распознать смысл масонских символов?
  • Основные идеи масонства и их ордена, чем отличаются масоны от иллюминатов.
Начало
🚩 набережная реки Фонтанки, 81
Место завершения
🏁 Дворцовая набережная, 38
Тайны масонского Петербурга
Тайны масонского Петербурга
Тайны масонского Петербурга
Тайны масонского Петербурга
Тайны масонского Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей П.
Алексей П.
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