Познакомиться с Северной столицей как с одним из самых загадочных и мистических городов России
Загадки императорского двора и закулисной жизни известных петербуржцев, сокровища под памятниками и магия Сфинксов, мрачная тайна Юсуповского дворца и призрак Михайловского замка — вы услышите самые удивительные истории, что таит город на Неве.
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Что вас ожидает
🔷 Памятник Екатерины II. Гид расскажет легенду о несметных богатствах, спрятанных под монументом. И раскроет секреты Невского проспекта, Гостиного двора и Александринского театра.
🔷 Египетский мост. Почему из-за девушки в соседнем доме он рухнул на дно реки и какие ещё мифы связаны с обрушением моста, вы узнаете на экскурсии. А ещё познакомитесь с историями улицы Зодчего Росси, набережной Фонтанки, Коломны и Семимостья.
🔷 Юсуповский дворец на Мойке хранит не только великолепные сокровища и подлинные произведения искусства — вы услышите о его мрачной тайне, связанной с судьбоносным для Российской империи событием. Также в программе: Никольский собор, Мариинский театр, памятник Николаю I, Мариинский дворец и Исаакиевский собор.
🔷 Сфинксы на Университетской набережной. Почему не стоит смотреть в глаза мифическим существам, поселившимся на берегах Невы? Вы раскроете одну из тайн древних скульптур.
🔷 Ростральные колонны. Осматривая монументальные строения на Стрелке Васильевского Острова, вы узнаете, что олицетворяют фигуры у подножия колонн. А также увидите Кунсткамеру, Академию наук и здание Биржи.
🔷 Петропавловская крепость. В точке основания будущей столицы империи вспомним предание о Петре I и Заячьем острове.
🔷 Михайловский замок. Одно из самых мистических мест Петербурга, возле которого вы услышите о знаменитом призраке Павла I, разгуливающем по дворцу. Кроме того, на нашем маршруте будет памятник Суворову, Марсово поле и памятник Петру I.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 50 человек
- По пути будут остановки для фотосессий
- Маршрут может меняться в зависимости от дорожной ситуации
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от Казанского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.