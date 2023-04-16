Тайны, мифы и легенды Петербурга: автобусная экскурсия

Познакомиться с Северной столицей как с одним из самых загадочных и мистических городов России

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В группе до 50 человек вы отправитесь в путешествие по классическому маршруту, но взглянете на Петербург с необычного ракурса.

Загадки императорского двора и закулисной жизни известных петербуржцев, сокровища под памятниками и магия Сфинксов, мрачная тайна Юсуповского дворца и призрак Михайловского замка — вы услышите самые удивительные истории, что таит город на Неве.
Тайны, мифы и легенды Петербурга: автобусная экскурсия
Тайны, мифы и легенды Петербурга: автобусная экскурсия
Тайны, мифы и легенды Петербурга: автобусная экскурсия
Тайны, мифы и легенды Петербурга: автобусная экскурсия
Тайны, мифы и легенды Петербурга: автобусная экскурсия
Тайны, мифы и легенды Петербурга: автобусная экскурсия
Ближайшие даты:
16
апр
23
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21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔷 Памятник Екатерины II. Гид расскажет легенду о несметных богатствах, спрятанных под монументом. И раскроет секреты Невского проспекта, Гостиного двора и Александринского театра.

🔷 Египетский мост. Почему из-за девушки в соседнем доме он рухнул на дно реки и какие ещё мифы связаны с обрушением моста, вы узнаете на экскурсии. А ещё познакомитесь с историями улицы Зодчего Росси, набережной Фонтанки, Коломны и Семимостья.

🔷 Юсуповский дворец на Мойке хранит не только великолепные сокровища и подлинные произведения искусства — вы услышите о его мрачной тайне, связанной с судьбоносным для Российской империи событием. Также в программе: Никольский собор, Мариинский театр, памятник Николаю I, Мариинский дворец и Исаакиевский собор.

🔷 Сфинксы на Университетской набережной. Почему не стоит смотреть в глаза мифическим существам, поселившимся на берегах Невы? Вы раскроете одну из тайн древних скульптур.

🔷 Ростральные колонны. Осматривая монументальные строения на Стрелке Васильевского Острова, вы узнаете, что олицетворяют фигуры у подножия колонн. А также увидите Кунсткамеру, Академию наук и здание Биржи.

🔷 Петропавловская крепость. В точке основания будущей столицы империи вспомним предание о Петре I и Заячьем острове.

🔷 Михайловский замок. Одно из самых мистических мест Петербурга, возле которого вы услышите о знаменитом призраке Павла I, разгуливающем по дворцу. Кроме того, на нашем маршруте будет памятник Суворову, Марсово поле и памятник Петру I.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 50 человек
  • По пути будут остановки для фотосессий
  • Маршрут может меняться в зависимости от дорожной ситуации
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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