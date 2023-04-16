В группе до 50 человек вы отправитесь в путешествие по классическому маршруту, но взглянете на Петербург с необычного ракурса. Загадки императорского двора и закулисной жизни известных петербуржцев, сокровища под памятниками и магия Сфинксов, мрачная тайна Юсуповского дворца и призрак Михайловского замка — вы услышите самые удивительные истории, что таит город на Неве.

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Описание

Что вас ожидает

🔷 Памятник Екатерины II. Гид расскажет легенду о несметных богатствах, спрятанных под монументом. И раскроет секреты Невского проспекта, Гостиного двора и Александринского театра.

🔷 Египетский мост. Почему из-за девушки в соседнем доме он рухнул на дно реки и какие ещё мифы связаны с обрушением моста, вы узнаете на экскурсии. А ещё познакомитесь с историями улицы Зодчего Росси, набережной Фонтанки, Коломны и Семимостья.

🔷 Юсуповский дворец на Мойке хранит не только великолепные сокровища и подлинные произведения искусства — вы услышите о его мрачной тайне, связанной с судьбоносным для Российской империи событием. Также в программе: Никольский собор, Мариинский театр, памятник Николаю I, Мариинский дворец и Исаакиевский собор.

🔷 Сфинксы на Университетской набережной. Почему не стоит смотреть в глаза мифическим существам, поселившимся на берегах Невы? Вы раскроете одну из тайн древних скульптур.

🔷 Ростральные колонны. Осматривая монументальные строения на Стрелке Васильевского Острова, вы узнаете, что олицетворяют фигуры у подножия колонн. А также увидите Кунсткамеру, Академию наук и здание Биржи.

🔷 Петропавловская крепость. В точке основания будущей столицы империи вспомним предание о Петре I и Заячьем острове.

🔷 Михайловский замок. Одно из самых мистических мест Петербурга, возле которого вы услышите о знаменитом призраке Павла I, разгуливающем по дворцу. Кроме того, на нашем маршруте будет памятник Суворову, Марсово поле и памятник Петру I.

Организационные детали