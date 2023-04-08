Отправиться в приключение по Александровскому саду и найти клад в мини-группе
Мы выбрали удобное место и разработали увлекательный формат, чтобы дети от 5 до 12 лет открыли для себя историю Петербурга, не заскучали и полюбили узнавать новое.
В Александровском саду, в окружении главных символов города — Исаакиевского собора, Адмиралтейства, Медного Всадника, Невского проспекта — ребята решат различные задания, которые приведут к кладу с сокровищами!
В Александровском саду, в окружении главных символов города — Исаакиевского собора, Адмиралтейства, Медного Всадника, Невского проспекта — ребята решат различные задания, которые приведут к кладу с сокровищами!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Формат, который развивает
На этой экскурсии детям предстоит решить задания на логику и запоминание. Мы поощряем самостоятельный поиск, умение задавать вопросы. При этом реквизитом послужат не грустные ч/б распечатки, а специально разработанные красочные задания, пазл, кроссворд. А ещё мы вместе с художницей изготовили значки, которые останутся ребятам на память.
Что мы будем делать?
- Разгадаем тайну Невского трезубца, угадаем вес на ангела на шпиле Адмиралтейства и отыщем Флору посреди сада.
- Оживим памятники знаменитых людей и, вдоволь набегавшись, найдём самый знаменитый дуб Петербурга.
- Посчитаем колонны Исаакиевского собора и вычислим его вес в слонах.
- Через загадки, головоломки и пазлы мы познакомимся с историей основания Петербурга, и его главным императором — Петром Великим.
- Обнаружим настоящий клад — и у каждого участника останется свой личный Пётр 🤴
Организационные детали
Обратите внимание перед бронированием: квест проходит отдельно для детей 5-7 лет в 14:00 по четвергам и в 11:00 по субботам (продолжительность — 70 мин.). И отдельно для детей 8-12 лет в 16:00 по четвергам и 13:00 по субботам (продолжительность 1,5 часа).
Как всё проходит
- Квест проведу я или другой детский гид из моей команды
- В группе может быть до 8 детей, каждого ребёнка должен сопровождать взрослый
- Квест состоится в любую погоду и даже для одного ребёнка
- Квест проходит на огороженной территории Александровского сада
Этот квест станет приятным продолжением нашего обзорного маршрута Открыть Петербург детям!
в четверг в 14:00, в субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Александровском саду
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг в 14:00, в субботу в 11:00Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 14249 экскурсий для 24440 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
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