Мы выбрали удобное место и разработали увлекательный формат, чтобы дети от 5 до 12 лет открыли для себя историю Петербурга, не заскучали и полюбили узнавать новое. В Александровском саду, в окружении главных символов города — Исаакиевского собора, Адмиралтейства, Медного Всадника, Невского проспекта — ребята решат различные задания, которые приведут к кладу с сокровищами!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Формат, который развивает

На этой экскурсии детям предстоит решить задания на логику и запоминание. Мы поощряем самостоятельный поиск, умение задавать вопросы. При этом реквизитом послужат не грустные ч/б распечатки, а специально разработанные красочные задания, пазл, кроссворд. А ещё мы вместе с художницей изготовили значки, которые останутся ребятам на память.

Что мы будем делать?

Разгадаем тайну Невского трезубца, угадаем вес на ангела на шпиле Адмиралтейства и отыщем Флору посреди сада.

Оживим памятники знаменитых людей и, вдоволь набегавшись, найдём самый знаменитый дуб Петербурга.

Посчитаем колонны Исаакиевского собора и вычислим его вес в слонах.

Через загадки, головоломки и пазлы мы познакомимся с историей основания Петербурга, и его главным императором — Петром Великим.

Обнаружим настоящий клад — и у каждого участника останется свой личный Пётр 🤴

Организационные детали

Обратите внимание перед бронированием: квест проходит отдельно для детей 5-7 лет в 14:00 по четвергам и в 11:00 по субботам (продолжительность — 70 мин.). И отдельно для детей 8-12 лет в 16:00 по четвергам и 13:00 по субботам (продолжительность 1,5 часа).

Как всё проходит

Квест проведу я или другой детский гид из моей команды

В группе может быть до 8 детей, каждого ребёнка должен сопровождать взрослый

Квест состоится в любую погоду и даже для одного ребёнка

Квест проходит на огороженной территории Александровского сада

Этот квест станет приятным продолжением нашего обзорного маршрута Открыть Петербург детям!