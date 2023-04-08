Тайны Петра и его города: детский квест

Отправиться в приключение по Александровскому саду и найти клад в мини-группе

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Мы выбрали удобное место и разработали увлекательный формат, чтобы дети от 5 до 12 лет открыли для себя историю Петербурга, не заскучали и полюбили узнавать новое.

В Александровском саду, в окружении главных символов города — Исаакиевского собора, Адмиралтейства, Медного Всадника, Невского проспекта — ребята решат различные задания, которые приведут к кладу с сокровищами!
Тайны Петра и его города: детский квест
Тайны Петра и его города: детский квест
Тайны Петра и его города: детский квест
Тайны Петра и его города: детский квест
Тайны Петра и его города: детский квест
Тайны Петра и его города: детский квест
Тайны Петра и его города: детский квест
Тайны Петра и его города: детский квест
Тайны Петра и его города: детский квест
Тайны Петра и его города: детский квест
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Формат, который развивает

На этой экскурсии детям предстоит решить задания на логику и запоминание. Мы поощряем самостоятельный поиск, умение задавать вопросы. При этом реквизитом послужат не грустные ч/б распечатки, а специально разработанные красочные задания, пазл, кроссворд. А ещё мы вместе с художницей изготовили значки, которые останутся ребятам на память.

Что мы будем делать?

  • Разгадаем тайну Невского трезубца, угадаем вес на ангела на шпиле Адмиралтейства и отыщем Флору посреди сада.
  • Оживим памятники знаменитых людей и, вдоволь набегавшись, найдём самый знаменитый дуб Петербурга.
  • Посчитаем колонны Исаакиевского собора и вычислим его вес в слонах.
  • Через загадки, головоломки и пазлы мы познакомимся с историей основания Петербурга, и его главным императором — Петром Великим.
  • Обнаружим настоящий клад — и у каждого участника останется свой личный Пётр 🤴

Организационные детали

Обратите внимание перед бронированием: квест проходит отдельно для детей 5-7 лет в 14:00 по четвергам и в 11:00 по субботам (продолжительность — 70 мин.). И отдельно для детей 8-12 лет в 16:00 по четвергам и 13:00 по субботам (продолжительность 1,5 часа).

Как всё проходит

  • Квест проведу я или другой детский гид из моей команды
  • В группе может быть до 8 детей, каждого ребёнка должен сопровождать взрослый
  • Квест состоится в любую погоду и даже для одного ребёнка
  • Квест проходит на огороженной территории Александровского сада

Этот квест станет приятным продолжением нашего обзорного маршрута Открыть Петербург детям!

в четверг в 14:00, в субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Александровском саду
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 14:00, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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