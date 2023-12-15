Нам предстоит посещение трёх старинных квартир • Экскурсия начинается возле станции метро Звенигородская и заканчивается в двух минутах от станции метро Владимирская;

Обратите внимание, что экскурсия проходит как в будние, так и в выходные дни. В будние дни размер группы обычно не превышает восьми-десяти человек, а в выходные доходит до восемнадцати;

Длительность экскурсии зависит от размера группы, её возрастного состава и прочих условий. Обычно экскурсия длится около двух часов, но для Вашего удобства стоит выделить на неё ещё тридцать минут;

Экскурсию проводит команда гидов;

При заказе индивидуальной прогулки обратите внимание на то, что мы не сможем провести Вас во время групповых экскурсий. Пожалуйста, свяжитесь с нами для согласования другого времени.

Чем знамениты парадные доходных домов Во многих парадных Санкт-Петербурга сохранилась атмосфера прошлого. Мы заглянем в некоторые их них, осмотрим красочные витражи, пройдемся по закрученным лестницам и увидим старинную плитку. Коммунальная квартира: прошлое и современность Мы заглянем в самую настоящую коммунальную квартиру - наследие прошлой эпохи. Попадем в нее через черную лестницу, как столетие назад заходили сюда слуги, и попадем сразу на кухню. Вы услышите историю о «потайной комнате» и заглянете в комнату с эркером, где открывается прекрасный вид на одну из центральных улиц города. А также узнаете, почему петербуржцы предпочитают жить на окраинах, а не в центре. По следам писателя Сергея Довлатова Удивительно, но в Пушкинских горах, где писатель проработал всего несколько месяцев, существует его музей, но в квартире, что полжизни была его домом - нет. Тем не менее, мы все же заглянем в его комнату, где собраны пусть и не оригинальные его вещи, но приближенные к эпохе и создан своеобразный музей советского быта. Во время экскурсии по квартире вы сможете завести патефон, увидите «пластинки на костях» и кровать, пережившую блокаду. На стенах можно будет обратить внимание на старые не постановочные фотографии, которые точно смогут удивить вас. Бывшая квартира архитектора Дальше мы отправимся в доходный дом Н. Н. Никонова. Внешне он похож на терем, украшен кокошниками и яркой майоликой, а в парадной до сих пор сохранились переливающиеся на солнце витражи и двери-гармошки. Мы пройдем в парадную и отправимся прямиком в квартиру, которая сто лет назад принадлежала талантливому архитектору этого дома. Здесь вы сможете полюбоваться шикарной росписью на потолке, настоящей финской печью и старинным сундуком с сокровищами, который стоит в прихожей. Мы будем переходить от дома к дому, а вы будете узнавать все больше интересных и увлекательных историй о коммунальном быте. Гид расскажет вам об окружающей архитектуре, проведя через знаменитые проходные дворы. На этой экскурсии вы прочувствуете ту самую петербургскую атмосферу и сможете сделать множество запоминающихся кадров. Экскурсия подойдет как взрослым, желающим посмотреть «непарадный» Петербург, так и детям, которым интересна история прошлого. Организационные детали: