Тайны за старинными фасадами
Каждое здание Петербурга хранит за своим фасадом множество тайн, загадок и увлекательных историй.
Я предлагаю вам отойти от классических туристических маршрутов и отправиться исследовать Петербург, его старинные доходные дома и богатые событиями коммунальные квартиры.
Я предлагаю вам отойти от классических туристических маршрутов и отправиться исследовать Петербург, его старинные доходные дома и богатые событиями коммунальные квартиры.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Индивидуальная экскурсия (1 человек)
|1 800 ₽
|Индивидуальная экскурсия в новогодние праздники (1 человек)
|2 550 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Дом Стенбок-Фермор
- Дом мещанского общества с посещением коммунальной квартиры
- Площадь Пять Углов
- Коммунальная квартира где жил Сергей Довлатов
- Собор Владимирской иконы Божией Матери
- Барская квартира в доме Никонова
Описание
Чем знамениты парадные доходных домов Во многих парадных Санкт-Петербурга сохранилась атмосфера прошлого. Мы заглянем в некоторые их них, осмотрим красочные витражи, пройдемся по закрученным лестницам и увидим старинную плитку. Коммунальная квартира: прошлое и современность Мы заглянем в самую настоящую коммунальную квартиру - наследие прошлой эпохи. Попадем в нее через черную лестницу, как столетие назад заходили сюда слуги, и попадем сразу на кухню. Вы услышите историю о «потайной комнате» и заглянете в комнату с эркером, где открывается прекрасный вид на одну из центральных улиц города. А также узнаете, почему петербуржцы предпочитают жить на окраинах, а не в центре. По следам писателя Сергея Довлатова Удивительно, но в Пушкинских горах, где писатель проработал всего несколько месяцев, существует его музей, но в квартире, что полжизни была его домом - нет. Тем не менее, мы все же заглянем в его комнату, где собраны пусть и не оригинальные его вещи, но приближенные к эпохе и создан своеобразный музей советского быта. Во время экскурсии по квартире вы сможете завести патефон, увидите «пластинки на костях» и кровать, пережившую блокаду. На стенах можно будет обратить внимание на старые не постановочные фотографии, которые точно смогут удивить вас. Бывшая квартира архитектора Дальше мы отправимся в доходный дом Н. Н. Никонова. Внешне он похож на терем, украшен кокошниками и яркой майоликой, а в парадной до сих пор сохранились переливающиеся на солнце витражи и двери-гармошки. Мы пройдем в парадную и отправимся прямиком в квартиру, которая сто лет назад принадлежала талантливому архитектору этого дома. Здесь вы сможете полюбоваться шикарной росписью на потолке, настоящей финской печью и старинным сундуком с сокровищами, который стоит в прихожей. Мы будем переходить от дома к дому, а вы будете узнавать все больше интересных и увлекательных историй о коммунальном быте. Гид расскажет вам об окружающей архитектуре, проведя через знаменитые проходные дворы. На этой экскурсии вы прочувствуете ту самую петербургскую атмосферу и сможете сделать множество запоминающихся кадров. Экскурсия подойдет как взрослым, желающим посмотреть «непарадный» Петербург, так и детям, которым интересна история прошлого. Организационные детали:
- Нам предстоит посещение трёх старинных квартир • Экскурсия начинается возле станции метро Звенигородская и заканчивается в двух минутах от станции метро Владимирская;
- Обратите внимание, что экскурсия проходит как в будние, так и в выходные дни. В будние дни размер группы обычно не превышает восьми-десяти человек, а в выходные доходит до восемнадцати;
- Длительность экскурсии зависит от размера группы, её возрастного состава и прочих условий. Обычно экскурсия длится около двух часов, но для Вашего удобства стоит выделить на неё ещё тридцать минут;
- Экскурсию проводит команда гидов;
- При заказе индивидуальной прогулки обратите внимание на то, что мы не сможем провести Вас во время групповых экскурсий. Пожалуйста, свяжитесь с нами для согласования другого времени.
ПН-ЧТ: 13:00. пт-вс: 13:00, 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Разрешение фотографировать в квартирах
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры, перекус и др.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: СТ.М. «Звенигородская»Завершение: ул. Колокольная, дом 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: ПН-ЧТ: 13:00. пт-вс: 13:00, 17:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Экскурсия проходит как в будние, так и в выходные дни.
- На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения! Гид имеет полное право отказать в обслуживании таким туристам.
- Длительность экскурсии зависит от возрастного состава группы и прочих условий
- Экскурсия длится около двух часов
- Экскурсию проводит команда гидов
- В холодное время года есть возможность затопить изразцовую печь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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