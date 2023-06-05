Приглашаем на экскурсию по Петербургу, история которого неразрывно связана с театром. Сначала вы проедете по парадным кварталам и послушаете про театральную жизнь. Затем вам предстоит заглянуть за кулисы Михайловского театра и посмотреть, как там всё устроено. А завершится наше путешествие на борту теплохода, с которого вы полюбуетесь городом под рассказы аудиогида.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Автобусное путешествие

В первой части экскурсии вы проедете по центру Петербурга, по Невскому проспекту. Побываете на площади Островского (с остановкой), у Александринского театра, на площади Искусств (с остановкой). Наш гид расскажет об императорах и знаменитых артистах. О том, как рождались «звёзды», как развивался театр на протяжении трёх столетий и почему театры в Петербурге напоминают дворцы.

Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театру

Редкая возможность заглянуть за кулисы и прикоснуться к магии самого обаятельного императорского театра Петербурга.

Вы услышите историю этого роскошного здания и узнаете, кто его посещал;

Увидите оригинальные сценические костюмы и исторические афиши;

Погрузитесь в секреты театрального грима в реконструированной гримёрке, где сможете подержать в руках пуанты и парики балетных и оперных знаменитостей;

Осмотрите театр изнутри от вестибюля до колосников и побываете в царской ложе;

Поймёте, как работает машинерия классического театра, как режиссёр управляет постановкой, как выставляются свет и декорации.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам

Напоследок вы увидите Северную столицу в другом ракурсе — с воды. Полюбуетесь множеством мостов, кружевом чугунных оград и изысканными фасадами дворцов под рассказы аудиогида.

Организационные детали