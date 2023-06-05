Театральный Петербург: автобусная экскурсия, посещение Михайловского театра и водная прогулка

Узнать больше о главном развлечении знати в 19 веке, побывать в закулисье и увидеть город с воды

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Приглашаем на экскурсию по Петербургу, история которого неразрывно связана с театром. Сначала вы проедете по парадным кварталам и послушаете про театральную жизнь. Затем вам предстоит заглянуть за кулисы Михайловского театра и посмотреть, как там всё устроено.

А завершится наше путешествие на борту теплохода, с которого вы полюбуетесь городом под рассказы аудиогида.
Театральный Петербург: автобусная экскурсия, посещение Михайловского театра и водная прогулка
Театральный Петербург: автобусная экскурсия, посещение Михайловского театра и водная прогулка
Театральный Петербург: автобусная экскурсия, посещение Михайловского театра и водная прогулка
Театральный Петербург: автобусная экскурсия, посещение Михайловского театра и водная прогулка
Театральный Петербург: автобусная экскурсия, посещение Михайловского театра и водная прогулка
Театральный Петербург: автобусная экскурсия, посещение Михайловского театра и водная прогулка
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Автобусное путешествие

В первой части экскурсии вы проедете по центру Петербурга, по Невскому проспекту. Побываете на площади Островского (с остановкой), у Александринского театра, на площади Искусств (с остановкой). Наш гид расскажет об императорах и знаменитых артистах. О том, как рождались «звёзды», как развивался театр на протяжении трёх столетий и почему театры в Петербурге напоминают дворцы.

Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театру

Редкая возможность заглянуть за кулисы и прикоснуться к магии самого обаятельного императорского театра Петербурга.

  • Вы услышите историю этого роскошного здания и узнаете, кто его посещал;
  • Увидите оригинальные сценические костюмы и исторические афиши;
  • Погрузитесь в секреты театрального грима в реконструированной гримёрке, где сможете подержать в руках пуанты и парики балетных и оперных знаменитостей;
  • Осмотрите театр изнутри от вестибюля до колосников и побываете в царской ложе;
  • Поймёте, как работает машинерия классического театра, как режиссёр управляет постановкой, как выставляются свет и декорации.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам

Напоследок вы увидите Северную столицу в другом ракурсе — с воды. Полюбуетесь множеством мостов, кружевом чугунных оград и изысканными фасадами дворцов под рассказы аудиогида.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • В стоимость включено: автобусная экскурсия, экскурсия по Михайловскому театру (1,5 часа), теплоходная прогулка по рекам и каналам в группе до 45 человек (1 час)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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