Alexandr K. – Гид из Санкт-Петербурга

В ходе насыщенной пешеходной прогулки вы пройдете по проходным дворам-колодцам, заглянете в красивейшие 🤩 парадные с их изумительными лестницами.



Посмотрите самые известные доходные дома (Толстовский дом, Елисеевский и т.



д.



).