Что вы увидите
- Известные доходные дома
- Уникальные дворы–колодцы и закрытые парадные
Что входит
- Пешая экскурсия с рассказом гида
Начало и место завершения
🚩 ст. м. «Владимирская»
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Alexandr K.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Alexandr K. проводит ещё 3 экскурсии
Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге