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Три главных площади Петербурга за 2 часа

5
5 отзывов
Анастасия
Анастасия – Гид из Санкт-Петербурга
Я проведу для вас самую интересную и позитивную индивидуальную обзорную экскурсию ⛳ по Петербургу.

Мы отправимся на осмотр Малого Золотого Треугольника, который включает в себя три площади: Исаакиевскую, Сенатскую и Дворцовую.

На каждой присутствует несколько монументальных достопримечательностей 🏛️, без которых невозможно представить Северную столицу.

Я дам вам ценные советы, что стоит посетить и что посмотреть.

Обещаю позитив и нетривиальные кадры.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 290 ₽ за экскурсию

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Три главных площади Петербурга за 2 часа
Три главных площади Петербурга за 2 часа

Что вы увидите

  • Исаакиевская площадь + Исаакиевский собор (снаружи)
  • Сенатская площадь + здания Сената и Синода (снаружи)
  • Дворцовая площадь + Эрмитаж (снаружи)
В течение 2 часов мы увидим Малый Золотой Треугольник Северной столицы ⭐️. Прогуляемся по трем главным площадям города - Исаакиевской, Сенатской и Дворцовой. Вы узнаете об их истории 📖 и уникальных зданиях, их обрамляющих. Я расскажу о легендах и байках, связанных с этими площадями, покажу старинные фотографии 📸, дам "явки и пароли" мест, которые непременно стоит посетить, если вы приехали в Петербург. А также покажу лучшие ракурсы для нетривиальных фотокадров и при желании буду вашим персональным фотографом.
Программа экскурсии
1. Исаакиевская площадь - сосредоточение 20 достопримечательностей 🏛️. Сенатская площадь - центр 5 уникальных памятников.
3. Дворцовая площадь - 10 объектов, которые обязательно стоит увидеть хоть раз в жизни.
А еще во время прогулки мы пройдемся по одной из самых маленьких улиц города и по одной из самых блистательных набережных. Вы увидите то самое место, где произошло восстание декабристов, начались Октябрьская и Февральская революции, где Гитлер хотел праздновать победу после взятия Ленинграда, где сажали капусту чтобы прокормиться в первый год блокады, и многие другие. Также после экскурсии 🧭 вы получите от меня небольшой подарок-сюрприз!
Экскурсия будет одинакового интересна тем, кто оказался в Петербурге впервые, и тем, кто приезжает сюда не в первый раз! Тем, кто любит изучать город 🏙️ во время неспешных пешеходных экскурсий. Тем, кто любит дышать улицами. Любителям старых фотокарточек и игры "найди 10 отличий от того, что было ранее". Тем, кому наскучили автобусные экскурсии с монотонным, зазубренным повествованием.
Экскурсию можно дополнить посещением Исаакиевского собора и его колоннады, Государственного Эрмитажа, прогулкой по рекам и каналам Северной столицы и даже походом в Музей 🖼 Русской Водки с дегустацией 3 видов горячительного и закусками!
Что входит
  • Услуги профессионального жизнерадостного экскурсовода
  • Презент от гида
  • Улучшение вашего настроения
Что не входит
  • Билеты
  • Исаакиевский собор
  • Взрослые/дети 7-18 лет: ~250 р. /чел
  • Пенсионеры: 50 р
  • Билет на колоннаду Исаакиевского собора: 150 р
  • Эрмитаж
  • Взрослый/дети: ~300 р. /чел.
  • Студенты, пенсионеры: бесплатно
  • Если вас три человека и более, дополнительно к стоимости экскурсии за каждого человека, начиная с 3-го, 150 р
Начало
🚩 Выход из ст. м. Адмиралтейская (Кирпичный пер., 1)
Место завершения
🏁 Дворцовая площадь
Три главных площади Петербурга за 2 часа
Три главных площади Петербурга за 2 часа
Три главных площади Петербурга за 2 часа
Три главных площади Петербурга за 2 часа
Три главных площади Петербурга за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия
Анастасия
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5 отзывов оставили туристы

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