В течение 2 часов мы увидим Малый Золотой Треугольник Северной столицы ⭐️. Прогуляемся по трем главным площадям города - Исаакиевской, Сенатской и Дворцовой. Вы узнаете об их истории 📖 и уникальных зданиях, их обрамляющих. Я расскажу о легендах и байках, связанных с этими площадями, покажу старинные фотографии 📸, дам "явки и пароли" мест, которые непременно стоит посетить, если вы приехали в Петербург. А также покажу лучшие ракурсы для нетривиальных фотокадров и при желании буду вашим персональным фотографом.

Программа экскурсии

1. Исаакиевская площадь - сосредоточение 20 достопримечательностей 🏛️. Сенатская площадь - центр 5 уникальных памятников.

3. Дворцовая площадь - 10 объектов, которые обязательно стоит увидеть хоть раз в жизни.

А еще во время прогулки мы пройдемся по одной из самых маленьких улиц города и по одной из самых блистательных набережных. Вы увидите то самое место, где произошло восстание декабристов, начались Октябрьская и Февральская революции, где Гитлер хотел праздновать победу после взятия Ленинграда, где сажали капусту чтобы прокормиться в первый год блокады, и многие другие. Также после экскурсии 🧭 вы получите от меня небольшой подарок-сюрприз!

Экскурсия будет одинакового интересна тем, кто оказался в Петербурге впервые, и тем, кто приезжает сюда не в первый раз! Тем, кто любит изучать город 🏙️ во время неспешных пешеходных экскурсий. Тем, кто любит дышать улицами. Любителям старых фотокарточек и игры "найди 10 отличий от того, что было ранее". Тем, кому наскучили автобусные экскурсии с монотонным, зазубренным повествованием.

Экскурсию можно дополнить посещением Исаакиевского собора и его колоннады, Государственного Эрмитажа, прогулкой по рекам и каналам Северной столицы и даже походом в Музей 🖼 Русской Водки с дегустацией 3 видов горячительного и закусками!