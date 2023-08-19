Экскурсия в Новгородскую область из Санкт-Петербурга: Праздник трех Спасов
Приглашаем гостей на экскурсию в августе из Петербурга на Праздник Урожая — Праздник трёх Спасов! Спас в христианстве связан с именем Иисуса Христа, Спасителя.
В народе есть своё объяснение названию праздника, конечно, в лучших народных традициях сбора урожая: «спасаться», запасая урожай на долгую зиму.
В народе есть своё объяснение названию праздника, конечно, в лучших народных традициях сбора урожая: «спасаться», запасая урожай на долгую зиму.
Ближайшие даты:
19
авг
авг
26
авг
авг
Что вас ожидает:
- Село Крестцы
- Фабрика стеклянных игрушек
- Староверческая Усадьба в деревне Лякова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- 14 августа — Медовый Спас.
- В народе с этим праздником связаны традиции сбора нового мёда. Пасечники этот день вырезали из ульев первые соты и несли в храмы для освящения. Мёд воспринимали не только как лакомство, но и как воплощение Божией Благодати. Традиционное угощение для Медового Спаса — выпечка с мёдом, пряники да блины.
- 19 августа — Яблочный Спас.
- Плоды яблок считаются своеобразной наградой за год тяжкого труда, и освящая яблоки (а также сливы, груши, виноград) Божией Благодатью можно освятить и все труды земные. Яблочный Спас — старт своеобразной яблочной компании. С этого дня на Руси пекли пироги с яблоками, варили варенье. Яблоки на столе — главное угощение на праздничном столе на Преображение. Ведь Яблочный Спас приходит в праздник Преображения Господня.
- 29 августа — Ореховый или Хлебный Спас.
- «Третий Спас — хлеба припас» — день торжественный, в который пекли первый хлеб из зерна нового урожая.
Программа экскурсии «Три Спаса»:
- 08:00 — отправление в Новгородскую область на автобусе. Трассовая экскурсия начинается сразу после отправления автобуса в рейс.
- 12:00 (ориентировочно) — прибытие в староверческую Усадьбу в деревне Лякова. Гостей на подворье встретят, поведают о традициях, связанных со Спасом, играми позабавят, камедь покажут, да взваром угостят. Горячий обед с черными щами, чай из самоваров с домашними пирогами. Особенный яркий колорит, достоверность и домашний уют нашему чудесному знакомству придадут подлинные интерьеры старообрядческого дома. На экскурсии состоится мастер-класс по погоде: кукла-скрутка из ткани или травяная-сенная кукла.
- 15:30 (ориентировочно) — отправление на фабрику ёлочных игрушек в Крестцы. Экскурсия по фабрике и мастер-класс по росписи новогоднего шара с символикой 2024 года.
- 17:30 (ориентировочно) — отправление из Крестцов в Санкт-Петербург.
- 22:30 (ориентировочно) — прибытие в Санкт-Петербург к месту отправления.
Важная информация:
- После оплаты на указанный e-mail вы получите электронный билет. Вы можете распечатать его и предъявить на посадке на экскурсию или предъявите его в электронном виде.
- Возьмите с собой паспорт!
- При посадке в автобус нужно иметь при себе билет, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.).
- Вы уезжаете на целый день и будете много ходить пешком, поэтому для комфортного путешествия рекомендуем вам надеть удобную обувь и теплую одежду. Для этой экскурсии лучше всего подходит спортивного типа одежда и обувь.
- Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезду на место.
19 и 26 августа в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трассовая экскурсия
- Интерактивные мероприятия и экскурсия по подворью
- Обед (щи со сметаной и домашним хлебом, сало и огурчики соленые, капуста квашенная, пироги, чай травяной)
- Экскурсия по фабрике стеклянной игрушки
- Мастер-класс по росписи новогоднего шара с символикой 2024 года
- Что не входит
- Личные расходы (перекус, сувениры и проч.)
- Место начала и завершения?
- ул. Думская, д. 2, Санкт-Петербург
- Когда и сколько длится?
- Когда: 19 и 26 августа в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- После оплаты на указанный e-mail вы получите электронный билет. Вы можете распечатать его и предъявить на посадке на экскурсию или предъявите его в электронном виде.
- Возьмите с собой паспорт!
- При посадке в автобус нужно иметь при себе билет, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.).
- Вы уезжаете на целый день и будете много ходить пешком, поэтому для комфортного путешествия рекомендуем вам надеть удобную обувь и теплую одежду. Для этой экскурсии лучше всего подходит спортивного типа одежда и обувь.
- Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезду на место
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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