Своей роскошью и красотой Екатерининский дворец обязан трем российским императрицам. Из скромного каменного дворца он превратился в самую помпезную резиденцию Романовых, построенную с истинно царским размахом. Парадная золотая анфилада дворца – блистательный пример елизаветинского барокко. Гений Растрелли применил весь свой талант и мастерство, чтобы угодить императрице Елизавете Петровне. Жемчужиной золотой анфилады является знаменитая Янтарная комната, овеянная множеством тайн и легенд. Золотую анфиладу сменяют интерьеры в стиле классицизм, которые очаровывают изысканностью и элегантностью форм. Посетив Екатерининский дворец в Пушкине, вы не только насладитесь роскошью интерьеров, но и узнаете, как менялась мода, вкусы и уклад жизни российских монархов.