Ратная палата, где располагается единственный в России музей Первой Мировой войны.
Своей роскошью и красотой Екатерининский дворец обязан трем российским императрицам. Из скромного каменного дворца он превратился в самую помпезную резиденцию Романовых, построенную с истинно царским размахом. Парадная золотая анфилада дворца – блистательный пример елизаветинского барокко. Гений Растрелли применил весь свой талант и мастерство, чтобы угодить императрице Елизавете Петровне. Жемчужиной золотой анфилады является знаменитая Янтарная комната, овеянная множеством тайн и легенд. Золотую анфиладу сменяют интерьеры в стиле классицизм, которые очаровывают изысканностью и элегантностью форм. Посетив Екатерининский дворец в Пушкине, вы не только насладитесь роскошью интерьеров, но и узнаете, как менялась мода, вкусы и уклад жизни российских монархов.
+Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание
Билеты в музеи, включая экскурсионное обслуживание
–Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Наб. канала Грибоедова, д. 4
Экскурсия проводится По субботам в 11:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.