Три века Царского Села. Екатерининский дворец и Ратная палата

NorthernEmpire
NorthernEmpire – Гид из Санкт-Петербурга
Три века Царского Села.

Екатерининский дворец и Ратная палата
Задать вопрос

Экскурсия

2 500 ₽ за человека

Заказать экскурсию
Три века Царского Села. Екатерининский дворец и Ратная палата
Три века Царского Села. Екатерининский дворец и Ратная палата

Что вы увидите

  • Екатерининский дворец (Янтарная комната)
  • Екатерининский парк
  • Ратная палата, где располагается единственный в России музей Первой Мировой войны.
Своей роскошью и красотой Екатерининский дворец обязан трем российским императрицам. Из скромного каменного дворца он превратился в самую помпезную резиденцию Романовых, построенную с истинно царским размахом. Парадная золотая анфилада дворца – блистательный пример елизаветинского барокко. Гений Растрелли применил весь свой талант и мастерство, чтобы угодить императрице Елизавете Петровне. Жемчужиной золотой анфилады является знаменитая Янтарная комната, овеянная множеством тайн и легенд. Золотую анфиладу сменяют интерьеры в стиле классицизм, которые очаровывают изысканностью и элегантностью форм. Посетив Екатерининский дворец в Пушкине, вы не только насладитесь роскошью интерьеров, но и узнаете, как менялась мода, вкусы и уклад жизни российских монархов.
+Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Билеты в музеи, включая экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Наб. канала Грибоедова, д. 4
Три века Царского Села. Екатерининский дворец и Ратная палата
Три века Царского Села. Екатерининский дворец и Ратная палата
Три века Царского Села. Екатерининский дворец и Ратная палата
Три века Царского Села. Екатерининский дворец и Ратная палата
Три века Царского Села. Екатерининский дворец и Ратная палата
Три века Царского Села. Екатерининский дворец и Ратная палата

Экскурсия проводится По субботам в 11:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
NorthernEmpire
NorthernEmpire
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе🏛История и архитектура🖼Музеи#Интерьеры#Янтарная комната

NorthernEmpire проводит ещё 4 экскурсии

Гранд Тур с аудиореконструкцией
1 700
4 часа
Гранд Тур с аудиореконструкцией
Инста-тур часть 2: Музыка волн, музыка ветра. Фотопутешествие по Петербургу
1 600
4 часа
Инста-тур часть 2: Музыка волн, музыка ветра. Фотопутешествие по Петербургу
2 отзыва
Инста-тур часть 1: Ракурс города. Фотопутешествие по Петербургу
1 600
4 часа
Инста-тур часть 1: Ракурс города. Фотопутешествие по Петербургу
1 отзыв
Сверхъестественный Петербург. Встреча с магом.
1 600
3 часа
Сверхъестественный Петербург. Встреча с магом.

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
900
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
383 отзыва
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
1 600
4.5 часов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
267 отзывов
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
2 215
5.5 часов
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
622 отзыва
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
1 500
3 часа
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
295 отзывов
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
700
2 часа
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
62 отзыва
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Весь центр Петербурга с крыши
790
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1628 отзывов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге