Празднуем Новый Год с царским банкетом и развлекательной программой в лучших ресторанах Петрозаводска!

В Царском туре вас ждет море 🌊 незабываемых впечатлений! Мы приготовили для вас насыщенную экскурсионную программу по главным природным красотам Карелии, авторские экскурсии 🧭, встречу с карельским Дедом Морозом, теплый прием в карельской деревне, знакомство с хаски и северными оленями и, конечно, царский банкет и шоу-программу!