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Царский Новый Год в Карелии

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Царский Новый Год в Карелии
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 96 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 26 900 ₽ за человека

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Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии

Что вы увидите

  • Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала: обзорная экскурсия по городу – парк Ваккосалми – водопады Ахвенкоски – горный парк «Рускеала» – Петрозаводск – водопад и природный заповедник “Кивач” – Марциальные воды – вотчина Талви Укко и питомник хаски – Петрозаводск: новогодний ужин – Петрозаводск: обзорная экскурсия по городу и Онежской набережной – деревня Киндасово – Петрозаводск – Национальный музей Карелии – Центр шунгита – Старая Слобода – Александро-Свирский монастырь – Фермерская усадьба – Санкт-Петербург
Празднуем Новый Год с царским банкетом и развлекательной программой в лучших ресторанах Петрозаводска!
В Царском туре вас ждет море 🌊 незабываемых впечатлений! Мы приготовили для вас насыщенную экскурсионную программу по главным природным красотам Карелии, авторские экскурсии 🧭, встречу с карельским Дедом Морозом, теплый прием в карельской деревне, знакомство с хаски и северными оленями и, конечно, царский банкет и шоу-программу!
Что входит
  • ⬤ Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
  • ⬤ Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
  • ⬤ Увлекательные авторские трассовые экскурсии
  • ⬤ Проживание в отеле класса “Премиум” в г. Петрозаводск (3 ночи)
  • ⬤ Завтраки в отеле
  • ⬤ Входные билеты в парк "Рускеала”, ⬤ Обзорная экскурсия в "Рускеала" с лицензированным гидом парк
  • ⬤ Осмотр водопадов Ахвенкоски
  • ⬤ Посещение мест съемок фильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир»
  • ⬤ Интерактивная программа в Резиденции карельского деда Мороза - Талви Укко
  • ⬤ Управление финскими санями
  • ⬤ Экскурсия в центр шунгита
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Онежской набережной
  • ⬤ Входные билеты в заповедник "Кивач"
  • ⬤ Посещение музея природы в заповеднике "Кивач"
  • ⬤ Интерактивная программа в Национальном музее Карелии
  • ⬤ “Некремлевская елка” в самой веселой карельской деревне Киндасово
  • ⬤ Чаепитие “по-карельски” в деревне Киндасово
  • ⬤ Посещение комплекса “Фермерская Усадьба”
  • ⬤ Обзорная экскурсия по г. Сортавала
  • ⬤ Экскурсия по оленьей ферме
  • ⬤ Посещение подворья домашних животных
  • ⬤ Экскурсия по бальнеологическому курорту “Марциальные воды”
  • ⬤ Обед с карельскими блюдами в ресторане “Пийпун Пиха”
  • ⬤ Дегустация карельских бальзамов и настоек
  • ⬤ Экскурсия по питомнику хаски с входными билетами
  • ⬤ Экскурсия в Александро-Свирском монастыре
  • ⬤ Авторская экскурсия “Парк Ваккосалми и загадки наследия горы Кухавуори”
Что не входит
  • Оплачивается по желанию при заказе тура:
  • ⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане “Paulaner”. Cтоимость на 1 взрослого составит 6 900 р, на ребенка от 3х до 12 лет 3 900 р. Для детей до 2х лет участие бесплатное.
  • ⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане “Фрегат”. Стоимость на 1 взрослого 6 900 р. (праздничное меню, новогодняя программа, алкоголь) для ребенка от 3 до 17 лет 5 900 р. (праздничное меню, новогодняя программа, подарок) детям до 2х лет участие бесплатное.
  • ⬤ Проживание в номере “Повышенной Комфортности”.
  • Доплата:
  • размещение в двухместном номере - 4 000 р. / чел (за весь период проживания)
  • размещение в одноместном номере - 8 000 р. / чел (за весь период проживания)
  • размещение в трехместном номере - 3 500 р. / чел (за весь период проживания)
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • ⬤ Обеды в туре: от 350 р. /чел. в день
  • ⬤ Развлечения в горном парке "Рускеала": согласно прайсу парка
  • ⬤ Интерактивные развлечения в вотчине Деда Мороза (по желанию): от 300 р. /чел.
  • ⬤ Посещение интерактивной площадки и экологической тропы у водопадов Ахвенкоски: согласно прайсу объекта
Начало
🚩 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский пр. 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 СПБ, м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
СканТур
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