Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала: обзорная экскурсия по городу – парк Ваккосалми – водопады Ахвенкоски – горный парк «Рускеала» – Петрозаводск – водопад и природный заповедник “Кивач” – Марциальные воды – вотчина Талви Укко и питомник хаски – Петрозаводск: новогодний ужин – Петрозаводск: обзорная экскурсия по городу и Онежской набережной – деревня Киндасово – Петрозаводск – Национальный музей Карелии – Центр шунгита – Старая Слобода – Александро-Свирский монастырь – Фермерская усадьба – Санкт-Петербург
Празднуем Новый Год с царским банкетом и развлекательной программой в лучших ресторанах Петрозаводска!
В Царском туре вас ждет море 🌊 незабываемых впечатлений! Мы приготовили для вас насыщенную экскурсионную программу по главным природным красотам Карелии, авторские экскурсии 🧭, встречу с карельским Дедом Морозом, теплый прием в карельской деревне, знакомство с хаски и северными оленями и, конечно, царский банкет и шоу-программу!
Что входит
⬤ Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
⬤ Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
⬤ Увлекательные авторские трассовые экскурсии
⬤ Проживание в отеле класса “Премиум” в г. Петрозаводск (3 ночи)
⬤ Завтраки в отеле
⬤ Входные билеты в парк "Рускеала”, ⬤ Обзорная экскурсия в "Рускеала" с лицензированным гидом парк
⬤ Осмотр водопадов Ахвенкоски
⬤ Посещение мест съемок фильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир»
⬤ Интерактивная программа в Резиденции карельского деда Мороза - Талви Укко
⬤ Управление финскими санями
⬤ Экскурсия в центр шунгита
⬤ Обзорная экскурсия по Онежской набережной
⬤ Входные билеты в заповедник "Кивач"
⬤ Посещение музея природы в заповеднике "Кивач"
⬤ Интерактивная программа в Национальном музее Карелии
⬤ “Некремлевская елка” в самой веселой карельской деревне Киндасово
⬤ Чаепитие “по-карельски” в деревне Киндасово
⬤ Посещение комплекса “Фермерская Усадьба”
⬤ Обзорная экскурсия по г. Сортавала
⬤ Экскурсия по оленьей ферме
⬤ Посещение подворья домашних животных
⬤ Экскурсия по бальнеологическому курорту “Марциальные воды”
⬤ Обед с карельскими блюдами в ресторане “Пийпун Пиха”
⬤ Дегустация карельских бальзамов и настоек
⬤ Экскурсия по питомнику хаски с входными билетами
⬤ Экскурсия в Александро-Свирском монастыре
⬤ Авторская экскурсия “Парк Ваккосалми и загадки наследия горы Кухавуори”
Что не входит
Оплачивается по желанию при заказе тура:
⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане “Paulaner”. Cтоимость на 1 взрослого составит 6 900 р, на ребенка от 3х до 12 лет 3 900 р. Для детей до 2х лет участие бесплатное.
⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане “Фрегат”. Стоимость на 1 взрослого 6 900 р. (праздничное меню, новогодняя программа, алкоголь) для ребенка от 3 до 17 лет 5 900 р. (праздничное меню, новогодняя программа, подарок) детям до 2х лет участие бесплатное.
⬤ Проживание в номере “Повышенной Комфортности”.
Доплата:
размещение в двухместном номере - 4 000 р. / чел (за весь период проживания)
размещение в одноместном номере - 8 000 р. / чел (за весь период проживания)
размещение в трехместном номере - 3 500 р. / чел (за весь период проживания)
Оплачивается по желанию на месте:
⬤ Обеды в туре: от 350 р. /чел. в день
⬤ Развлечения в горном парке "Рускеала": согласно прайсу парка
⬤ Интерактивные развлечения в вотчине Деда Мороза (по желанию): от 300 р. /чел.
⬤ Посещение интерактивной площадки и экологической тропы у водопадов Ахвенкоски: согласно прайсу объекта
Начало
🚩 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский пр. 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 СПБ, м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.