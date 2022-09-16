Царский Санкт-Петербург и карельские выходные

Если вы уже были в Санкт-Петербурга

5
3 отзыва
Если вы уже были в Санкт-Петербурга, но хотите возвращаться в этот волшебный город снова и снова, то этот тур специально для вас. Окунитесь в блеск и роскошь знаменитых дворцов. Пройдитесь по помпезным залам, где даже эхо шагов шепчет об изящности и богатстве. Приблизьтесь к императорской фамилии и их жизни. Еще ярче ваши впечатления сделает двухдневное путешествие по нетронутой природе Карелии. Контраст экскурсий превращает каждый день в запоминающейся событие.

Экотропы, леса и водопады очистят ваш разум и придадут сил после культурной программы, а смена обстановки позволит вернуться по-настоящему отдохнувшим.
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Царский Санкт-Петербург и карельские выходные
Ближайшие даты:
25
сен
2
окт
9
окт

Что вас ожидает 🤩

Царское село
Царское село
Увидим Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининский парк
Петергоф
Петергоф
Нас ждет экскурсия в Большой дворец и Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами
Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с ее визитной карточкой — Мраморным каньоном
Ладожские шхеры
Ладожские шхеры
При желании полюбуемся на красивейшие пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами
Залив Кирьявалахти
Залив Кирьявалахти
Посетим самое красивое место Приладожья – «Пестрый залив», любимое место художников

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Экскурсия «Дворцы Петербурга» - Музей Фаберже

Встреча с гидом в холле гостиницы.

12:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

2 день

Петергоф: Нижний парк

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

(Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отеля «Best Western», встречаются с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.

18:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.

Петергоф: Нижний паркПетергоф: Нижний паркПетергоф: Нижний паркПетергоф: Нижний парк
3 день

Долина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. Сортавала

Завтрак заказать заранее на ресепшен (ланч-бокс). Освобождение номеров. Выезд с вещами в Карелию.

07:30 – 07:55 Отправление автобуса.

10:00 Приозерск. Техническая остановка.

По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.

11:00 Экопарк “Долина водопадов”.

Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км.), идущей через карельские леса до реки Иййоки.

Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт.

13:30 Обед в городе Сортавала.

Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.

14:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.

Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).

15:30 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.

Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.

Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.

Мы составили для вас чек-лист для прогулки по парку – что лучше всего посетить и попробовать:

  • Красивые места вокруг Мраморного Каньона: если отклониться от основного экскурсионного маршрута, то перед Вами предстанут: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни;
  • Тайные тропы земли Калевала: здесь вы познакомитесь с добрыми сказочными героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое;
  • Водная прогулка по Мраморному озеру: Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть его во время прогулки по воде;
  • Активные развлечения: круглый год в парке работает троллейная трасса, которая является самой длинной на Северо-Западе (400 м.).
  • Экскурсия «Подземный космос» по пещерам “Рускеалы”: в течение часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро.

Входной билет и экскурсия "Мраморный каньон" включены в стоимость!

19:30 Выезд из горного парка “Рускеала”.

20:30 – 21:30 Прибытие в Сортавалу. Расселение по отелям.

Долина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. СортавалаДолина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. СортавалаДолина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. СортавалаДолина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. Сортавала
4 день

Сортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности

Во второй день вы можете выбрать свою экскурсионную программу второй половины дня: Экскурсия по Сортавале (включено в стоимость) или прогулка по Ладожским шхерам на катере (оплачивается отдельно при покупке тура).

08:00 Завтрак в отеле.

08:45 Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе.

09:30 Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры».

10:30 Авторская экскурсия «Подъем на “Чертову гору”. Лучшие виды Карелии».

Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам.

Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори не требует специальной подготовки. Тропа достаточно пологая и комфортная для подъема и спуска, но требует наличия удобной обуви.
Подъем возможен только в теплое время года, в случае неблагоприятных погодных условий может быть отменен. Высота горы – 120 метров.
Внимание! Посещение горы Хийденвуори может быть отменено по погодным условиям. Точную информацию Вам сообщит гид в первый день вашего тура. В случае отмены, объект будет заменен на аналогичный.

12:30 Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”.

Ладожские шхеры – это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов.

Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши.

Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.

Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.

14:00 Возвращение в Сортавала. Обед.

Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.

Вариант 1. 15:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.

Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.

А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где увидите:

  • знаменитое “Певчее поле” – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой;
  • смотровую площадку с панорамным видом на окрестности и на акваторию Ладожского озера, которую вы можете посетить по желанию.

16:00 Посещение Минерального центра карельского шунгита.

В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.

17:00 Свободное время в городе.

Вариант 2. 15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию)

Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.

Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала.

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек.

Увидите фантастические природные красоты Ладоги:

  • Остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой»;
  • Остров Каарнетсаари;
  • «Падающую скалу».

А также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.

Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг, а после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.

При неблагоприятных погодных условиях прогулка на катере может быть отменена.

17:00 Возвращение с прогулки на катере.

Общее завершение для всех программ:

18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.

Самостоятельное заселение в гостиницу.

Сортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности
5 день

Царское село. Отъезд

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отеля «Best Western», встречаются с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

19:00 Возвращение в город к станции метро «Звенигородская». Окончание программы.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

Царское село. ОтъездЦарское село. ОтъездЦарское село. ОтъездЦарское село. Отъезд

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице в г. Сортавала (2 ночи), в г. Санкт-Петербург (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1 (Доп. место)
Комфорт Октябрьская, Best Western (Спб) + Сортавала, Сеурахуоне, Ладога, Golden Rose (Карелия)307504045029550
Премиум Октябрьская, Best Western (Спб) + Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо (Карелия)319504370030750

Варианты проживания

Гостиница «Октябрьская» 4*

3 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*

Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*

3 ночи

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы.

Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала.

Best Western Plus Centre Hotel - это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.

Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", "Golden Rose"

1 ночь

Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", "Golden Rose"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", "Golden Rose"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", "Golden Rose"

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

1 ночь

Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Посещение экопарка Долина водопадов
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
  • Проживание в Санкт-Петербурге (3 ночи)
  • Завтраки в отел
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
  • Экскурсия “Дворцы Петербурга”
  • Входной билет в музей Фаберже
  • Экскурсия по музею Фаберже
  • Экскурсионная поездка в Петергоф
  • Экскурсия по Нижнему парку
  • Экскурсия в Пушкин
  • Входные билеты в Екатерининский дворец
  • Экскурсия по Екатерининскому дворцу
  • Входной билет в экопарк Долина Водопадов
  • Входные билеты в горный парк “Рускеала”
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Входной билет на территории национального парка Ладожские шхеры
  • Авторская экскурсия «Подъем на Чертову гору. Лучшие виды Карелии»
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Авторская трассовая экскурсия "Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры"
  • Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно.
  • Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 1900 р. /чел.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 – 500 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 350 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатнодети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел. лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел. студенты (очн.) – 300 руб. /чел. пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Полный билет – 350 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет – бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел.
  • Лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел.
  • Студенты (очн.) – 300 руб. /чел.
  • Пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 71000 руб.
Школьники650 руб.
Студенты500 руб.
Туристы старше 60 лет500 руб.
ВОВ, инвалиды 1 группы900 руб.

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура прибывают туристы и самостоятельно добираются до отеля.

В третий день тура:

07:00 Подача автобуса м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: книжный магазин “Буквоед”.

07:30 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.

07:55 Отправление автобуса от м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет “Окей”.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

В четвертый день тура:

18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.

20:30 Техническая остановка.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

23:00 – м. Площадь Восстания.

В последний день тура туристы самостоятельно добираются до аэропорта или ж/д вокзала.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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Первый раз в Санкт-Петербурге
Так вышло, что это ваша первая поездка в Санкт-Петербург. Или вы были здесь так давно, что ничего не помните
Заберу Вас из любого места в центре города
6 500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
3 часа
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Sputnik
Sputnik
5
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
Специально для тех, кому не подошла ни одна экскурсия по Санкт-Петербургу
от 10 900 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Царское село (Пушкин) на автомобиле
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Елизавета
Елизавета
5
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Царское село (Пушкин) на автомобиле
Царское Село или Пушкин является одним из самых известных дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга
В лобби отеля гостей
25 сен
28 сен
29 сен
3 окт
от 12 000 за всё до 3 чел.
Пушкин (Царское Село) : Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
5.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
5
1 отзыв
Пушкин (Царское Село) : Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
Приглашаем вас на экскурсию из Санкт-Петербурга в музей-заповедник «Царское Село» (г
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
2 500 за 1 человека
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
5
1 отзыв
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Острые углы, пикантные сюжеты и секреты за ширмой на авторской экскурсии по центру города
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
7 000 за всё до 10 чел.
По православным храмам Петербурга
2 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
3.9
31 отзыв
По православным храмам Петербурга
Санкт-Петербург является не только северной столицей нашей страны
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
1 000 за 1 человека
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
5
199 отзывов
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Я родился и вырос в Петербурге
Невский просп. , д. 106
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
990 за 1 человека
Царское Село: Genio Loci
6 часов
Индивидуальная
до 45 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
5
3 отзыва
Царское Село: Genio Loci
Недалеко от Петербурга, в месте на возвышенности, за три века сформировался уникальный культурный ансамбль Царского села
По договорённости (в черте города)
Завтра
25 сен
26 сен
28 сен
от 12 500 за всё до 2 чел.
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ленинград-Тур
Ленинград-Тур
Нет отзывов
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
Из окна тёплого автобуса вы сможете полюбоваться мостами Петербурга в незабываемой подсветке
Невский проспект, 87 / 2
1 300 за 1 человека
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