4 день

Сортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности

Во второй день вы можете выбрать свою экскурсионную программу второй половины дня: Экскурсия по Сортавале (включено в стоимость) или прогулка по Ладожским шхерам на катере (оплачивается отдельно при покупке тура).

08:00 Завтрак в отеле.

08:45 Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе.

09:30 Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры».

10:30 Авторская экскурсия «Подъем на “Чертову гору”. Лучшие виды Карелии».

Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам.

Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори не требует специальной подготовки. Тропа достаточно пологая и комфортная для подъема и спуска, но требует наличия удобной обуви.

Подъем возможен только в теплое время года, в случае неблагоприятных погодных условий может быть отменен. Высота горы – 120 метров.

Внимание! Посещение горы Хийденвуори может быть отменено по погодным условиям. Точную информацию Вам сообщит гид в первый день вашего тура. В случае отмены, объект будет заменен на аналогичный.

12:30 Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”.

Ладожские шхеры – это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов.

Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши.

Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.

Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.

14:00 Возвращение в Сортавала. Обед.

Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.

Вариант 1. 15:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.

Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.

А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где увидите:

знаменитое “Певчее поле” – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой;

– площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой; смотровую площадку с панорамным видом на окрестности и на акваторию Ладожского озера, которую вы можете посетить по желанию.

16:00 Посещение Минерального центра карельского шунгита.

В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.

17:00 Свободное время в городе.

Вариант 2. 15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию)

Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.

Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала.

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек.

Увидите фантастические природные красоты Ладоги:

Остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой»;

Остров Каарнетсаари;

«Падающую скалу».

А также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.

Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг, а после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.

При неблагоприятных погодных условиях прогулка на катере может быть отменена.

17:00 Возвращение с прогулки на катере.

Общее завершение для всех программ:

18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.

Самостоятельное заселение в гостиницу.