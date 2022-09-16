Встреча с гидом в холле гостиницы.
12:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
(Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отеля «Best Western», встречаются с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.
18:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.
Завтрак заказать заранее на ресепшен (ланч-бокс). Освобождение номеров. Выезд с вещами в Карелию.
07:30 – 07:55 Отправление автобуса.
10:00 Приозерск. Техническая остановка.
По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.
11:00 Экопарк “Долина водопадов”.
Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км.), идущей через карельские леса до реки Иййоки.
Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт.
13:30 Обед в городе Сортавала.
Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.
14:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.
Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).
15:30 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.
Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.
Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.
Мы составили для вас чек-лист для прогулки по парку – что лучше всего посетить и попробовать:
Входной билет и экскурсия "Мраморный каньон" включены в стоимость!
19:30 Выезд из горного парка “Рускеала”.
20:30 – 21:30 Прибытие в Сортавалу. Расселение по отелям.
Во второй день вы можете выбрать свою экскурсионную программу второй половины дня: Экскурсия по Сортавале (включено в стоимость) или прогулка по Ладожским шхерам на катере (оплачивается отдельно при покупке тура).
08:00 Завтрак в отеле.
08:45 Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе.
09:30 Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры».
10:30 Авторская экскурсия «Подъем на “Чертову гору”. Лучшие виды Карелии».
Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам.
Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори не требует специальной подготовки. Тропа достаточно пологая и комфортная для подъема и спуска, но требует наличия удобной обуви.
Подъем возможен только в теплое время года, в случае неблагоприятных погодных условий может быть отменен. Высота горы – 120 метров.
Внимание! Посещение горы Хийденвуори может быть отменено по погодным условиям. Точную информацию Вам сообщит гид в первый день вашего тура. В случае отмены, объект будет заменен на аналогичный.
12:30 Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”.
Ладожские шхеры – это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов.
Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши.
Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.
Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.
14:00 Возвращение в Сортавала. Обед.
Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.
Вариант 1. 15:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.
Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.
А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где увидите:
16:00 Посещение Минерального центра карельского шунгита.
В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
17:00 Свободное время в городе.
Вариант 2. 15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию)
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.
Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала.
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек.
Увидите фантастические природные красоты Ладоги:
А также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.
Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг, а после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.
При неблагоприятных погодных условиях прогулка на катере может быть отменена.
17:00 Возвращение с прогулки на катере.
Общее завершение для всех программ:
18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
Самостоятельное заселение в гостиницу.
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отеля «Best Western», встречаются с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
19:00 Возвращение в город к станции метро «Звенигородская». Окончание программы.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
Тур предполагает размещение в гостинице в г. Сортавала (2 ночи), в г. Санкт-Петербург (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1 (Доп. место)
|Комфорт Октябрьская, Best Western (Спб) + Сортавала, Сеурахуоне, Ладога, Golden Rose (Карелия)
|30750
|40450
|29550
|Премиум Октябрьская, Best Western (Спб) + Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо (Карелия)
|31950
|43700
|30750
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы.
Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала.
Best Western Plus Centre Hotel - это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.
Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|1000 руб.
|Школьники
|650 руб.
|Студенты
|500 руб.
|Туристы старше 60 лет
|500 руб.
|ВОВ, инвалиды 1 группы
|900 руб.
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура прибывают туристы и самостоятельно добираются до отеля.
В третий день тура:
07:00 Подача автобуса м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: книжный магазин “Буквоед”.
07:30 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.
07:55 Отправление автобуса от м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет “Окей”.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
В четвертый день тура:
18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.
20:30 Техническая остановка.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
23:00 – м. Площадь Восстания.
В последний день тура туристы самостоятельно добираются до аэропорта или ж/д вокзала.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!