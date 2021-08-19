Царское Село 18 века: тайны истории

Беседы о Елизавете, балах и маскарадах, а также о царскосельских лютеранах и ингерманландских финнах

5
1 отзыв
Главная идея прогулки — погрузить вас в особенную атмосферу Старого Пушкина.

Поговорим о Просвещении, русском барокко и национальном искусстве, которое в попытках догнать европейское получилось все равно самобытным.

Вы познакомитесь с елизаветинским Версалем и парковыми павильонами.

Узнаете, чем жил образцовый уездный город, а еще откроете удивительную историю лютеранской кирхи.
Царское Село 18 века: тайны истории
Царское Село 18 века: тайны истории
Царское Село 18 века: тайны истории
Царское Село 18 века: тайны истории
Царское Село 18 века: тайны истории
Царское Село 18 века: тайны истории

Что вас ожидает

Елизаветинский Версаль и парковые павильоны

Вы прогуляетесь по придворцовому саду и узнаете историю величественного Екатерининского дворца, одного из красивейших музейных зданий мира, который во время Великой Отечественной войны служил огромным гаражом военной техники и чудом избежал полного уничтожения. А также посетите Екатерининский парк, где представлено свыше ста неповторимых павильонов. Осмотрим Грот, Кавалерскую и Верхнюю Ванны, Камеронову Галерею, Адмиралтейство, Эрмитаж, Эрмитажную Кухню и поговорим об истории их создания.

Обаяние старины

Рассказы погрузят вас в атмосферу образцового уездного города, вы узнаете о знаменитых царскоселах, иностранных и русских мастерах, создававших его. Пройдете по старейшим улицам города: Садовой и Набережной, увидите первый бульвар, интереснейшие гидротехнические сооружения 18 века, Запасный дворец и историческое здание Царскосельской Николаевской гимназии. Выясните, где в Царском Селе печатали бумажные ассигнации и каким было образование для царскосельских детей.

Удивительная судьба кирхи

Отдельного внимания и посещения заслуживает Евангелическо-лютеранская кирха Воскресения Христова. Вы поймете, какой необычный путь она прошла от приходской церкви лицейских преподавателей и колонистов немецкого происхождения до наших дней, успев побывать автомастерской и автошколой. Сейчас она является частью финской церкви Ингрии и первым лютеранским приходом, открытым на территории Ингерманландии в послевоенный период.

В результате вы увидите, насколько самобытен мой родной город: подарок Петра Первого будущей императрице Екатерине Великой, парадная резиденция, культурный центр, полузакрытый гарнизонный городок, который был первым в Европе полностью освещен электричеством, и, наконец, просто уютное и романтичное местечко, где особенно приятно побывать в свободное время.

Организационные детали

  • До Царского Села вы добираетесь самостоятельно
  • Дополнительно оплачивается: вход в Екатерининский парк — 150 руб. /взрослого (в высокий сезон); экскурсия по кирхе проводится пастором за пожертвование, также в кирхе возможно организовать чаепитие (входит в стоимость).
  • Посещение Екатерининского дворца не предусмотрено, но может быть организовано при условии заказа экскурсии не менее, чем за две недели и за дополнительную плату:
    — летний период: взрослые — от 1400 руб., дети до 16 лет — 400 руб.
    — зимний период: взрослые — 850 руб., дети до 7 лет — 100 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Царском Селе, у Екатерининского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Я родилась и выросла в Царском Селе, и мои первые воспоминания связаны с его тенистыми улицами и волшебными парковыми пейзажами. C 2015 года работаю гидом в Санкт-Петербурге и пригородах на русском и английском языках. Люблю общаться с людьми и делиться знаниями о родных местах.
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1 реальный отзыв

М
19 авг 2021
Экскурсия с Викторией безумно понравилась! Человек явно знает материал не по методичке, интересуется темой, владеет великолепно фактами и позволяет полностью погрузиться в освещаемую эпоху. Также понравился позитивный заряд от Виктории и отличное настроение! Всем рекомендую.

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