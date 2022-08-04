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Описание
Встречи с Царским Селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! А Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет роскошный блистательный XVIII век. Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года. В тенистых аллеях императорского парка и царственных анфиладах Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным кавалером.
Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом». Сейчас это один из лучших образцов русского барокко. Большой зал дворца, площадью 850 кв. м был построен без единой колонны, а благодаря зеркалам, отражающим окна и воздушной росписи плафона, казалось, что в огромном зале нет ни стен ни потолка. Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная комната,таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и потребовало более шести тонн «солнечного камня». Янтарные стены с богатейшей гаммой оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов. Дворец поражает богатством внешней и внутренней отделки, коллекцией живописи и обилием золота, резьбы и росписей.
Остановки, предусмотренные во время экскурсии:
•Лицейский садик в Царском Селе:
•парадный плац перед Екатерининским дворцом:
аллеи Екатерининского парка.
(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Какие достопримечательности Вы увидите:
•Екатерининский дворец:
•Янтарная комната:
•Екатерининский парк:
Памятник А. С. Пушкину.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание
Входные билеты с экскурсией по дворцу
Входные билеты в парк, самостоятельная прогулка по парку
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: гостиница «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
1
1
–
П
Полушкина Елена Алексеевна
4 авг 2022
Было очень интересно
Л
Ларионов Юрий
9 июля 2022
Всё хорошо
Т
Татьяна
21 июля 2022
Очень хорошая экскурсия
Е
Елена Максакова
7 июля 2022
Жаль потраченных денег.
Д
Денис Шмидт
26 сен 2021
Хорошо, всё так как должно быть
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