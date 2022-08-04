Царское Село: Екатерининский дворец и парк

Давайте побываем там, где в своё время прогуливались российские императоры

4.4
5 отзывов
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
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Давайте побываем там, где в своё время прогуливались российские императоры! Царское Село — место, где до сих пор ощущается дух блистательного XVIII века с его придворной жизнью и роскошными балами.

Мы прогуляемся по парку и посетим Екатерининский дворец, где вы увидите знаменитую Янтарную комнату, восстановленную петербургскими реставраторами.
Царское Село: Екатерининский дворец и парк
Царское Село: Екатерининский дворец и парк
Царское Село: Екатерининский дворец и парк
Царское Село: Екатерининский дворец и парк

Что вас ожидает 🤩

  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
  • Екатерининский парк
  • Памятник А. С. Пушкину
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Встречи с Царским Селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! А Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет роскошный блистательный XVIII век. Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года. В тенистых аллеях императорского парка и царственных анфиладах Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным кавалером.
Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом». Сейчас это один из лучших образцов русского барокко. Большой зал дворца, площадью 850 кв. м был построен без единой колонны, а благодаря зеркалам, отражающим окна и воздушной росписи плафона, казалось, что в огромном зале нет ни стен ни потолка. Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная комната,таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и потребовало более шести тонн «солнечного камня». Янтарные стены с богатейшей гаммой оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов. Дворец поражает богатством внешней и внутренней отделки, коллекцией живописи и обилием золота, резьбы и росписей.

Остановки, предусмотренные во время экскурсии:

•Лицейский садик в Царском Селе:

•парадный плац перед Екатерининским дворцом:

  • аллеи Екатерининского парка.
  • (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

•Екатерининский дворец:

•Янтарная комната:

•Екатерининский парк:

Памятник А. С. Пушкину.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты с экскурсией по дворцу
  • Входные билеты в парк, самостоятельная прогулка по парку
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: гостиница «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
1
П
4 авг 2022
Было очень интересно
Л
9 июля 2022
Всё хорошо
Т
21 июля 2022
Очень хорошая экскурсия
Е
7 июля 2022
Жаль потраченных денег.
Д
26 сен 2021
Хорошо, всё так как должно быть

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