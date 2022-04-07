Встречи с Царским Селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! А Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет роскошный блистательный XVIII век. Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года. В тенистых аллеях императорского парка и царственных анфиладах Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным кавалером.

Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом». Сейчас это один из лучших образцов русского барокко. Большой зал дворца, площадью 850 кв. м был построен без единой колонны, а благодаря зеркалам, отражающим окна и воздушной росписи плафона, казалось, что в огромном зале нет ни стен ни потолка. Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная комната,таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и потребовало более шести тонн «солнечного камня». Янтарные стены с богатейшей гаммой оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов. Дворец поражает богатством внешней и внутренней отделки, коллекцией живописи и обилием золота, резьбы и росписей.

Остановки, предусмотренные во время экскурсии:

Лицейский садик в Царском Селе

парадный плац перед Екатерининским дворцом

аллеи Екатерининского парка

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

Екатерининский дворец

Янтарная комната

Екатерининский парк

Памятник А. С. Пушкину

Памятник А. С. Пушкину

•Памятник А. С. Пушкину