Встречи с Царским Селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! А Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет роскошный блистательный XVIII век. Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года. В тенистых аллеях императорского парка и царственных анфиладах Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным кавалером.
Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом». Сейчас это один из лучших образцов русского барокко. Большой зал дворца, площадью 850 кв. м был построен без единой колонны, а благодаря зеркалам, отражающим окна и воздушной росписи плафона, казалось, что в огромном зале нет ни стен ни потолка. Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная комната,таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и потребовало более шести тонн «солнечного камня». Янтарные стены с богатейшей гаммой оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов. Дворец поражает богатством внешней и внутренней отделки, коллекцией живописи и обилием золота, резьбы и росписей.
Остановки, предусмотренные во время экскурсии:
Лицейский садик в Царском Селе
парадный плац перед Екатерининским дворцом
аллеи Екатерининского парка
(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Какие достопримечательности Вы увидите:
Екатерининский дворец
Янтарная комната
Екатерининский парк
Памятник А. С. Пушкину
Памятник А. С. Пушкину
•Памятник А. С. Пушкину
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание
Входные билеты с экскурсией по дворцу
Входные билеты в парк, самостоятельная прогулка по парку
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: гостиница «Октябрьская»
Когда и сколько длится
Когда: по понедельникам, средам, субботам в 10:30; по воскресеньям в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по понедельникам, средам, субботам в 10:30; по воскресеньям в 14:30
ГК — ваш гид в Санкт-Петербурге
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