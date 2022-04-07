Царское Село. Екатерининский дворец + парк

Царское Село

5
1 отзыв
Групповая
Царское Село. Екатерининский дворец + парк
Царское Село. Екатерининский дворец + парк
Царское Село. Екатерининский дворец + парк
Царское Село. Екатерининский дворец + парк

Что вас ожидает 🤩

  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
  • Екатерининский парк
  • Памятник А. С. Пушкину
Встречи с Царским Селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! А Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет роскошный блистательный XVIII век. Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года. В тенистых аллеях императорского парка и царственных анфиладах Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным кавалером.
Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом». Сейчас это один из лучших образцов русского барокко. Большой зал дворца, площадью 850 кв. м был построен без единой колонны, а благодаря зеркалам, отражающим окна и воздушной росписи плафона, казалось, что в огромном зале нет ни стен ни потолка. Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная комната,таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и потребовало более шести тонн «солнечного камня». Янтарные стены с богатейшей гаммой оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов. Дворец поражает богатством внешней и внутренней отделки, коллекцией живописи и обилием золота, резьбы и росписей.

Остановки, предусмотренные во время экскурсии:

    • Лицейский садик в Царском Селе
    • парадный плац перед Екатерининским дворцом
    • аллеи Екатерининского парка
    (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

    Какие достопримечательности Вы увидите:

      • Екатерининский дворец
      • Янтарная комната
      • Екатерининский парк
      • Памятник А. С. Пушкину
      • Памятник А. С. Пушкину
      •Памятник А. С. Пушкину

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Услуги экскурсовода
      • Транспортное обслуживание
      • Входные билеты с экскурсией по дворцу
      • Входные билеты в парк, самостоятельная прогулка по парку
      Что не входит
      Где начинаем и завершаем?
      Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
      Завершение: гостиница «Октябрьская»
      Когда и сколько длится
      Когда: по понедельникам, средам, субботам в 10:30; по воскресеньям в 14:30
      Экскурсия длится около 6 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
      Важная информация
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      по понедельникам, средам, субботам в 10:30; по воскресеньям в 14:30

      Отзывы от туристов

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