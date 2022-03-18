Царское Село и Павловск. Екатерининский и Павловский дворцы

Царское Село и Павловск

Групповая
Царское Село и Павловск. Екатерининский и Павловский дворцы
Царское Село и Павловск. Екатерининский и Павловский дворцы
Царское Село и Павловск. Екатерининский и Павловский дворцы
Царское Село и Павловск. Екатерининский и Павловский дворцы
Царское Село и Павловск. Екатерининский и Павловский дворцы
Царское Село и Павловск. Екатерининский и Павловский дворцы
Царское Село и Павловск. Екатерининский и Павловский дворцы

Что вы можете увидеть 🤩

  • Екатерининский дворец
  • Екатерининский парк
  • Памятник А. С. Пушкину
  • Павловский дворец
  • Павловский парк
  • Тройная липовая аллея
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
За один день Вы сможете побывать сразу в двух известных пригородах Санкт-Петербурга – Царском Селе и Павловске. Расположенные совсем близко друг от друга, они – живая иллюстрация того, насколько отличались вкусы и нравы Екатерины Великой и, увы, нелюбимого ею сына, Павла I. Блистающий золотом Екатерининский дворец и утонченный, романтичный дворец в Павловске. В ходе экскурсии Вы пройдете по Золотой анфиладе Екатерининского дворца и увидите парадные залы Павловского дворца, выставку дворцовых интерьеров и личные покои членов монаршего семейства, настолько искусно восстановленные, что, кажется, императрица Мария Федоровна вышла отсюда буквально минуту назад.
Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом». Сейчас это один из лучших образцов русского барокко. Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная комната, таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и потребовало более 6-и тонн «солнечного камня». Янтарные стены с богатейшей гаммой оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов.
Павловский дворец был подарен Екатериной II наследнику престола Павлу I. Это самая уютная из императорских резиденций. Из своего путешествия по Европе Павел привез для украшения дворца венецианское стекло, лионский шелк, коллекцию мебели и французских бронзовых часов.
Вы увидите парадные залы дворца, чьи интерьеры создавали лучшие архитекторы того времени и личные покои вдовствующей императрицы, настолько искусно восстановленные, что, кажется, Мария Федоровна вышла отсюда буквально минуту назад. Интереснейшая экспозиция интерьеров из домов русской знати XIX - начала XX века, расположенная в верхнем этаже дворца, даст Вам возможность представить быт того времени.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

  • Лицейский садик в Царском Селе, парадный плац перед Екатерининским дворцом, аллеи Екатерининского парка, плац перед Павловским дворцом, павильон Дружбы, долина реки Славянки.

Какие достопримечательности Вы увидите:

    •Екатерининский дворец
    •Екатерининский парк
    •Памятник А. С. Пушкину
    •Павловский дворец
    •Павловский парк
    •Тройная липовая аллея

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • услуги экскурсовода
    • транспортное обслуживание
    • входные билеты с экскурсией по дворцам
    • входные билеты в парки, самостоятельная прогулка
    Что не входит
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
    Завершение: гостиница «Октябрьская»
    Когда и сколько длится
    Когда: по субботам в 09:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    по субботам в 09:00

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