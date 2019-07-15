Что вас ожидает

История Пушкина в лицах

Вы услышите историю города от первых дней его существования до современности, связав нескучные факты со сменой эпох и событиями в стране и мире. Говоря о периоде правления Екатерины II, вспомним русско-турецкие войны, присоединение Крыма и найдём в Царском селе памятники того времени. Я расскажу про Императорский лицей и личность Александра I как главной персоны эпохи, а потом — о том, почему в исторической памяти его сын, Николай I, навсегда останется императором-романтиком. Когда в Пушкине впервые появился Григорий Распутин, как повернулась судьба царских резиденций после революции 1917 года, как город пережил оккупацию и какой подвиг совершили музейные работники в послевоенные годы? Царское село — один из самых интересных уголков Ленинградской области с давней историей и активной современной жизнью, с которыми я вас и познакомлю.

Царское село — царские красоты

Экскурсия начнётся у Александровского дворца — резиденции последнего российского императора, окружённой очаровательным парком с несколькими павильонами. Вы увидите Белую башню и Арсенал, руины Китайского театра и китайскую деревню — я расскажу, как всё это оказалось в Пушкине. Отведу вас к Фёдоровскому городку, служившему во время Первой мировой войны госпиталем, а потом — в великолепный Екатерининский парк, которым восхищались многие европейские монархи. Вы увидите, как выглядит местный «Эрмитаж», Верхняя и Нижняя ванны, грот и турецкая баня. Найдёте среди павильонов концертный и вечерний залы, гранитную террасу и изящную девушку с кувшином. А если захотите, пройдёте царскосельскими тропами к символической могиле Распутина и двум другим дворцам Романовых — Ольги Палей и Великого князя Владимира Александровича.