1 день

Переезд в Тверь. Обзорная экскурсия ⛳ по Твери

Старинная Тверь — город красивый и богатый на архитектурные красоты. Мы увидим уникальную трёхлучевую композицию градостроительного ансамбля Твери, Императорский дворец, памятник Святому благоверному князю Михаилу Тверскому, стрелку рек Тверцы и Волги с Успенским собором Тверского Отроч монастыря, Монастырь Святой Екатерины, «сплошную фасаду» в застройке набережной Волги, памятник Афанасию Никитину, Староволжский и Нововолжский мосты, Храм Воскресения Христова, Церковь Троицы Живоначальной (Белая Троица), Обелиск Победы, Церковь Михаила Тверского, Суворовское училище, памятник И. А. Крылову.

Обед (по желанию, доп. плата) или свободное время в Твери. Переезд в Сергиев Посад (220 км). Заселение в Старую Гостиницу Лавры. Свободное время. Старая Гостиница Лавры находится в самом сердце Сергиева Посада — на территории Троице-Сергиевой Лавры. Историческое здание XIX века выдержано в классическом стиле, гости проживают в уютных светлых номерах с видом на монастырь или Белый пруд.

2 день

Обзорная экскурсия ⛳ по Сергиеву Посаду

Сергиев Посад — единственный город «Золотого кольца» на территории Московской области. Экскурсия ⛳ по Троице-Сергиевой Лавре. Экскурсия ⛳ по Троице-Сергиевой Лавре. В XIII веке преподобный Сергий Радонежский заложил в глухом лесу недалеко от Москвы обитель Живоначальной Троицы. Со временем небольшая обитель разрослась до крупного монастыря и вокруг Сергия собралась большая братия. Именно Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского на битву с Мамаем на Куликовом поле. В Смутное время монастырь выдержал осаду литовцев, но был сожжён ханом Едигеем. Но буквально возродился из пепла, став крупнейшим культурным центром страны.

Переезд в Нижний Новгород. Обед (по желанию, доп. плата) в кафе по пути до Нижнего Новгорода. Прибытие в Нижний Новогород. Заселение в гостиницу «Азимут». Свободное время. Отель расположен в культурном центре Нижнего Новгорода с видом на знаменитую Стрелку — место слияния Оки и Волги. Нижегородский кремль, ярмарка, Благовещенские монастырь, и многие другие достопримечательности — в шаговой доступности.

3 день

Обзорная экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду

Один из самых красивых городов на Волге, Нижний Новгород основан в XIII веке великим князем Юрием Всеволодовичем на месте слияния Оки с Волгой. Во время экскурсии мы узнаем об истории города с древних времён до современности, увидим главные площади — Минина и Пожарского, Лядова, Сенную и Горькова, знаменитые улицы Малую Покровскую, Ильинскую, Нижне- и Верхне-Волжскую набережные. Узнаем, что продают на Нижегородской ярмарке, увидим памятник Максиму Горькому авторства Веры Мухиной и собор Александра Невского. Посетим смотровые площадки, с которых открывается замечательный вид на заречную часть города.

Пешеходная экскурсия ⛳ по территории Нижегородского Кремля

Монументальный нижегородский Кремль был одним из самых совершенных фортификационных сооружений своего времени. При Иване III укрепление служило местом военного сбора при действиях Москвы против Казани. За свою длинную историю Кремль ни разу не был захвачен, не смотря на многочисленные попытки завоевания. Уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI века и в наши дни сохраняет образ средневековой крепости.

Обед (по желанию, доп. плата) или свободное время в Нижнем Новгороде. Переезд в Йошкар-Олу. Заселение «Амакс-Сити отель Йошкар-Ола». Свободное время. Комфортный отель «Амакс-Сити» расположен в пешей доступности от главных достопримечательностей города, набережной, музеев.

4 день

Обзорная экскурсия ⛳ по Йошкар-Оле

Столица республики Марий-Эл с более чем четырёхсотлетней историей поразит своей красотой и самыми смелыми сочетаниями. Воздушные мосты, причудливые скульптуры и огромное количество памятников приковывают к себе внимание каждого туриста. Уютная набережная и пушистый Йошкин-Кот — визитные карточки Йошкар-Олы. Город стоит на берегах Малой Кокшаги и буквально утопает в зелени, ведь Марий-Эл — это край лесов.

Во время экскурсии мы посетим Царевококшайский Кремль, набережную Брюгге, набережную Амстердам, площадь Республики и Девы Марии, увидим Благовещенский кафедральный собор. Обед из национальных блюд в кафе города (по желанию, доп. плата) или свободное время в Йошкар-Оле.

Переезд в Казань. Обзорная экскурсия ⛳ по Казани

Наш маршрут пройдёт по самым красивым местам города: мы увидим площадь Свободы, Казанский университет, Дворец Земледельцев, от которого открывается незабываемый вид на другую сторону города, казанскую Ривьеру, Старо-Татарскую слободу, центр Семьи «Казан», знаменитый стадион «Акбарс–арену» и многое другое. Казани уже больше тысячи лет, но здесь царит атмосфера современности: за последние десятилетия город кардинально изменился, Казань стала одним из самых популярных и комфортных для жизни городов страны, а также получила широкую международную известность.

Заселение в гостиницу «Кристалл». Свободное время. Комфортабельный отель с просторными светлыми номерами расположен недалеко от пешеходной улицы Баумана со множеством магазинов и кафе, и Казанского Кремля.

5 день

Экскурсия ⛳ по территории Казанского Кремля

Кремль — жемчужина в архитектуре Казани, в котором органично слились лучшие образцы русского и татарского зодчества, истории и современности, востока и запада, ислама и христианства. Это официальная резиденция Президента Республики Татарстан, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года и культурного наследия России федерального значения. Главная городская достопримечательность и «визитная карточка» Казани.

Переезд на остров-град Свияжск (64 км, проезд на остров по мосту). Обед (по желанию, доп. плата) или свободное время в Свияжске.

Экскурсия ⛳ по музею-заповеднику Свияжск

Это уникальный историко-архитектурный и природно-ландшафтный памятник. Остров расположен в акватории трёх рек: Волги, Свияги и Щуки. Основанный Иваном Грозным в 1551 году как мощная крепость для завоевания Казани — столицы Казанского ханства, Свияжск сохранил многочисленные памятники древнерусской архитектуры, православной культуры и истории XVI-XX веков.

На острове сохранилась уникальная деревянная Троицкая церковь — ровесница острову-граду. Это был беспрецедентный в мировой практике пример единовременной закладки и заселения города-крепости: она была поставлена за четыре недели из срубов, заготовленных в углических лесах. Поражают своим величием каменные Успенский, Никольский и Сергиевский храмы, церковь св. Константина и Елены, Собор иконы Всех Скорбящих Радости. В Успенском храме сохранился фресковый ансамбль эпохи Ивана Грозного. Здесь каждая улочка, каждый дом расскажут свою историю, а храмы поведают о величайших творениях рук человеческих, о талантливых зодчих из Пскова, донесших до нас неповторимую красоту белокаменных монастырей.

Переезд в Иннополис. Обзорная экскурсия ⛳ по городу

Иннополис — самый молодой город России. Это город, созданный с чистого листа: инфраструктура, экономика, образование и сервис в Иннополисе строятся с применением высоких технологий и с заботой о людях. В городе расположены одноименные университет и особая экономическая зона. Является одним из трёх наукоградов в Российской Федерации (наряду с подмосковным центром Сколково и новосибирским Кольцово), созданных для развития информационных технологий и инновационных высоких технологий. Иннополис основан в 2012-м году, официально открыт — в 2015. Смелая задумка, на этапе проекта называвшаяся «IT-деревня», сегодня превратилась в настоящий интересный город с полноценной инфраструктурой. Возвращение в Казань. Свободное время.

6 день

Экскурсия ⛳ в Раифский Богородицкий монастырь

История монастыря начинается в 1613-году, когда в лесах близ Сумского озера поселился монах Филарет. Весть о монахе-отшельнике со временем разнеслась по округе, и рядом с Филаретом стали селиться другие монахи — так возникло новое монашеское поселение, была возведена часовня, а после смерти Филарета началось полномасштабное строительство монастыря. В XVII веке деревянная обитель сгорела, и на её месте возвели каменную; после Революции монастырь закрыли.

В 1991 году Раифский монастырь был возвращен Русской Православной Церкви. В обитель вернули её главную реликвию — икону Божией Матери «Грузинскую». Сегодня на территории монастыря находится множество архитектурных построек разных стилей. Самая известная, пожалуй — надвратная церковь Архистратига Божия Михаила с 60-метровой колокольней, называемая «Раифская свеча».

Переезд в Чебоксары. Автобусная экскурсия ⛳ по Чебоксарам

Чебоксары — столица Чувашской Республики, крупный промышленный и транспортный узел. Несмотря на обилие промышленных предприятий, Чебоксары — очень красивый и зелёный город. Волга делит город на две части: левую, идеально подходящую для отдыха местных жителей и гостей города, и правую — деловой центр. Большая часть достопримечательностей Чебоксар расположена как раз-таки на правом берегу, поскольку это историческая часть города. Увы, во время строительства ГЭС и вынужденного затопления местности очень много культурных и исторических памятников было утрачено.

Но зато в Чебоксарах появился искусственный залив, который стал излюбленным местом всех горожан. Во время экскурсии мы увидим Чебоксарский залив, Введенский собор, монумент «Мать-Покровительница».

Переезд в Богородск (270 км). Заселение в Парк-Отель Богородск. Свободное время. Гостиница расположена в экологически чистом районе, на территории городского парка.

7 день

Переезд в Гороховец. Обзорная экскурсия ⛳ по Гороховцу

Гороховец — небольшой городок на границе Владимирской и Нижегородских областей. Основан он ещё в XII веке, расцвет города пришелся на XVII-й. Благодаря тому, что город находился относительно далеко от границ России, он избежал сражений и разорений в разные периоды истории. А потому в Гороховце сохранилось множество старинных построек, благодаря которым городок кажется настоящим живым музеем под открытым небом. Здесь есть и каменные купеческие палаты XVII века, а деревянные избы XIX века с изразцами и искусной резьбой, и, конечно, многочисленные храмы.

Переезд во Владимир. Обзорная экскурсия ⛳ по Владимиру

Закончим нашу экскурсионную программу в одном из самых посещаемых и значимых городах Золотого Кольца России. Город Владимир более 250 лет был столицей Древнерусского государства. Историческое наследие хорошо просматривается в облике города: компактный исторический центр изобилует старинными белокаменными гражданскими постройками, многовековыми церквями и соборами. Во время экскурсии мы увидим грандиозные архитектурные ансамбли Успенского и Дмитриевского соборов, Золотые Ворота, водонапорную башню и другие многочисленные памятники. Свободное время во Владимире. Ночной переезд до Санкт-Петербурга (880 км).

Важная информация

Оставшуюся часть стоимости заказа необходимо внести не позднее чем за 10 дней до даты тура. Если до тура осталось менее 10 дней, то оплату необходимо внести в течении 2–х дней после бронирования. Реквизиты для оплаты будут направлены организатором на указанную вами при бронировании электронную почту.

Всем экскурсантам необходимо иметь с собой паспорт (или временное удостоверение, в случае, если паспорт утерян или переоформляется) для заселения в гостиницу. Нам также необходимо заранее получить данные (ФИО и даты рождения, серии и номера паспортов) туристов, чтобы составить список для гостиницы.

На этом туре возможно подселение! Правила подселения: