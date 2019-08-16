Получите максимум впечатлений от поездки в Санкт-Петербург, посетив 2 главные императорские резиденции дореволюционной России.

Сперва посетите роскошный Екатерининский дворе цв Царском Селе в 30 километрах от Санкт-Петербурга. Ну упустите шанс увидеть летнюю резиденцию русских царей изнутри и посмотреть знаменитую Янтарную комнату, уникальные панели которой покрыты золотыми орнаментами и зеркалами.

Затем отправьтесь на расслабляющую прогулку по садам Петергофа. Резиденция была построена для Петра Великого, который торжественно открыл ее в 1723 году. Дворец Петергофа состязался в своем великолепии с самим Версалем. Полюбуйтесь зданием дворца, гуляя вдоль фонтанов Нижнего сада, и узнайте о высокотехнологичной системе каскадов, работающей по принципу естественной гравитации. Подивитесь волшебной игре Большого каскада и насладитесь завораживающей панорамой Финского залива.