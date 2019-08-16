Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга

Перенеситесь в дореволюционную Россию и посетите 2 самые знаменитые императорские резиденции Санкт-Петербурга

4.8
80 отзывов
Входной билет
Перенеситесь в дореволюционную Россию и посетите 2 самые знаменитые императорские резиденции Санкт-Петербурга в ходе тура в Екатерининский дворец и сады Петергофа.
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга

Что вы увидите 🤩

  • Янтарная комната
  • Нижний парк, Петергоф
  • Екатерининский дворец
  • Петергоф
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите летнюю резиденцию российских царей в Екатерининском дворце
  2. Полюбуйтесь янтарными панелями с золотым орнаментом в Янтарной комнате
  3. Прогуляйтесь по площадкам и садам Петергофа
Получите максимум впечатлений от поездки в Санкт-Петербург, посетив 2 главные императорские резиденции дореволюционной России.
Сперва посетите роскошный Екатерининский дворе цв Царском Селе в 30 километрах от Санкт-Петербурга. Ну упустите шанс увидеть летнюю резиденцию русских царей изнутри и посмотреть знаменитую Янтарную комнату, уникальные панели которой покрыты золотыми орнаментами и зеркалами.
Затем отправьтесь на расслабляющую прогулку по садам Петергофа. Резиденция была построена для Петра Великого, который торжественно открыл ее в 1723 году. Дворец Петергофа состязался в своем великолепии с самим Версалем. Полюбуйтесь зданием дворца, гуляя вдоль фонтанов Нижнего сада, и узнайте о высокотехнологичной системе каскадов, работающей по принципу естественной гравитации. Подивитесь волшебной игре Большого каскада и насладитесь завораживающей панорамой Финского залива.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Предзаказанные билеты в Екатерининский дворец (с Янтарной комнатой) и сады Петергофа
  • Гид
  • Сопровождение
  • Переезды на частном автомобиле
  • Аудиогарнитура для групп из 6 или более человек
Что не входит
  • Вход в Большой дворец Петергофа
  • Еда
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Данный тур не рекомендован людям с ограниченными возможностями передвижения. Тур начинается в 14:00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 80 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
8
3
2
1
1
3
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
16 авг 2019
(Япония)
Все туры были гладкими, правда, всего два человека. Я был русским гидом, изучающим японский язык, но я хорошо понимаю английский. Я останавливался в отеле как частная резиденция в частной поездке, поэтому мы встретились у входа в здание. Было сказано, что дорога была переполнена, поэтому время встречи могло быть немного раньше или позже, но это было почти вовремя. Я думал, что общее время тура составляло 7 часов, но это было просто здорово, потому что это было далеко от центра Санкт-Петербурга. В результате, я думаю, что контент соответствовал стоимости.
A
23 июля 2019
(Япония)
Это был частный тур с водителем и гидом. Мы могли входить без очереди и выстраиваться в очередь, и мы могли медленно ходить по дворцу и садам. Гид был очень благодарен нам, которые объяснили английский на понятном и простом для понимания языке. Они показали мне симпатичную церковь и сказали, что я хочу пойти в церковь, куда я не могу пойти по дороге домой. Рекомендуется эффективно использовать время в туре с 14:00. Спасибо большое
K
21 июля 2019
(Германия)
Мы очень благодарны вам, гиду Аначтасии и водителю Сергею за эту замечательную экскурсию. Всё было как с друзьями, будто мы с детства знакомы, и шутки и смех. Одно только жаль, что время не остановишь, и эти 7 часо5пролетели как миг. Но у нас это останется на всегда в нашей памяти. Спасибо ещё раз за вашу отличную работу.

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