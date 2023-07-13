Групповая экскурсия на автобусе по Санкт-Петербургу и Беларуси на 3-4 дня
Ближайшие даты:
13
июл
июл
24
авг
авг
Что вас ожидает:
- Город Полоцк
- Город Минск
- Мемориальный комплекс Хатынь
- Несвиж
- Средневековый замок Несвиж
- Мирский замок
- Витебск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Автобусный тур в Минск, Несвиж и Мир, Витебск, Полоцк.
Мы посетим Витебск, Минск, Мир, Несвиж и Хатынь. Вас порадуют эти города не только историей и архитектурными памятниками, но и незабываемой природой.
Если вы думаете, что Беларусь популярна только драниками, БелАЗом и трикотажем, то вам нужно срочно к нам на экскурсию! Вы узнаете, что такое Siri по-белорусски, поразитесь красотой старинных замков Радзивиллов и откроете для себя Белорусскую кухню, которая состоит не только из драников!
23-26 февраля, 1-4 июня, 13-16 июля, 24-27 августа
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость входит:
- Проживание в гостиницах
- Транспортное обслуживание на протяжении всего тура
- Завтраки
- Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе
- Что не входит
- В стоимость не входит:
- Обеды и ужины
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- Санкт Петербург Демонстрационный проезд
- Когда и сколько длится?
- Когда: 23-26 февраля, 1-4 июня, 13-16 июля, 24-27 августаЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
- Важная информация
- В день перед экскурсией до 21.00 мы пришлем вам точное время посадки
- Номер гида и автобуса
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
На автобусе
Многодневные туры
3-дневные туры
Туры на 4 дня
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Авторский тур
5 дней
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Россия, Санкт-Петербург
2 янв
от 15 250₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Санкт-Петербург
Сегодня
Завтра
26 июня
27 июня
от 12 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В сердце Петербурга. Тур на 7 дней
Санкт-Петербург
Сегодня
Завтра
26 июня
27 июня
от 14 100₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии