Автобусный тур в Минск, Несвиж и Мир, Витебск, Полоцк.

Мы посетим Витебск, Минск, Мир, Несвиж и Хатынь. Вас порадуют эти города не только историей и архитектурными памятниками, но и незабываемой природой.

Если вы думаете, что Беларусь популярна только драниками, БелАЗом и трикотажем, то вам нужно срочно к нам на экскурсию! Вы узнаете, что такое Siri по-белорусски, поразитесь красотой старинных замков Радзивиллов и откроете для себя Белорусскую кухню, которая состоит не только из драников!