Тур в Беларусь - Полоцк, Минск, Несвиж, Мир И Витебск

Групповая экскурсия на автобусе по Санкт-Петербургу и Беларуси на 3-4 дня

Описание
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Тур в Беларусь - Полоцк, Минск, Несвиж, Мир И Витебск
Тур в Беларусь - Полоцк, Минск, Несвиж, Мир И Витебск
Тур в Беларусь - Полоцк, Минск, Несвиж, Мир И Витебск
Тур в Беларусь - Полоцк, Минск, Несвиж, Мир И Витебск
Тур в Беларусь - Полоцк, Минск, Несвиж, Мир И Витебск
Тур в Беларусь - Полоцк, Минск, Несвиж, Мир И Витебск
Ближайшие даты:
13
июл
24
авг

Что вас ожидает:

  • Город Полоцк
  • Город Минск
  • Мемориальный комплекс Хатынь
  • Несвиж
  • Средневековый замок Несвиж
  • Мирский замок
  • Витебск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Автобусный тур в Минск, Несвиж и Мир, Витебск, Полоцк.
Мы посетим Витебск, Минск, Мир, Несвиж и Хатынь. Вас порадуют эти города не только историей и архитектурными памятниками, но и незабываемой природой.
Если вы думаете, что Беларусь популярна только драниками, БелАЗом и трикотажем, то вам нужно срочно к нам на экскурсию! Вы узнаете, что такое Siri по-белорусски, поразитесь красотой старинных замков Радзивиллов и откроете для себя Белорусскую кухню, которая состоит не только из драников!

23-26 февраля, 1-4 июня, 13-16 июля, 24-27 августа

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входит:
  • Проживание в гостиницах
  • Транспортное обслуживание на протяжении всего тура
  • Завтраки
  • Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе
Что не входит
  • В стоимость не входит:
  • Обеды и ужины
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Санкт Петербург Демонстрационный проезд
Когда и сколько длится?
Когда: 23-26 февраля, 1-4 июня, 13-16 июля, 24-27 августа
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Важная информация
  • В день перед экскурсией до 21.00 мы пришлем вам точное время посадки
  • Номер гида и автобуса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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