Туристический автобус «Сити Тур» (2 дня)

Автобусная в формате & quot;Hop-on Hop-off"

Билет на автобус
Автобусная в формате "Hop-on Hop-off".

С подробной картой маршрута вы можете ознакомиться в разделе "Дополнительная информация".

Первое отправление автобуса с Площади Островского: с мая по сентябрь в 9:00, с октября по апрель в 10:00, далее интервал движения 30 - 40 минут.
Туристический автобус «Сити Тур» (2 дня)
Туристический автобус «Сити Тур» (2 дня)
Туристический автобус «Сити Тур» (2 дня)
Туристический автобус «Сити Тур» (2 дня)

Что вас ожидает 🤩

  • Дворцовая площадь
  • Летний сад
  • Крейсер «Аврора»
  • Исаакиевский собор
  • Петропавловская крепость
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Где находится «Русский Бродвей», а также почему петербургские слоны считаются отменными сомелье? Оригинальные увлекательные истории о Санкт-Петербурге от диктора Николая Бурова, долгое время руководившего Исаакиевский собором, можно узнать посетив нашу экскурсионную программу «Сити-Тур».

Со второго этажа красного автобуса у Вас будет возможность увидеть главные достопримечательности города, познакомиться с необычными фактами из жизни северной столицы, а также прогуляться там, где Вы захотите сделать остановку на нашем маршруте. У Вас будет возможность выбрать те остановки, где Вы бы хотели сделать небольшую прогулку, билет действует в течение дня, так что после пешей экскурсии или чашечки кофе, Вы можете продолжить маршрут.

Наш автобус идет по расписанию, имеет в программе 14 остановок. Кроме основной программы, Вы можете также ознакомиться с аудиодорожками в рэп-формате, а также включить детскую программу для маленьких путешественников. Запись предоставлена на русском и иностранных языках.

Приятной поездки!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет позволяет без ограничений пользоваться автобусом "Сити Тур" в течение 48 часов с момента первого входа в автобус
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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