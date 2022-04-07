Где находится «Русский Бродвей», а также почему петербургские слоны считаются отменными сомелье? Оригинальные увлекательные истории о Санкт-Петербурге от диктора Николая Бурова, долгое время руководившего Исаакиевский собором, можно узнать посетив нашу экскурсионную программу «Сити-Тур».

Со второго этажа красного автобуса у Вас будет возможность увидеть главные достопримечательности города, познакомиться с необычными фактами из жизни северной столицы, а также прогуляться там, где Вы захотите сделать остановку на нашем маршруте. У Вас будет возможность выбрать те остановки, где Вы бы хотели сделать небольшую прогулку, билет действует в течение дня, так что после пешей экскурсии или чашечки кофе, Вы можете продолжить маршрут.

Наш автобус идет по расписанию, имеет в программе 14 остановок. Кроме основной программы, Вы можете также ознакомиться с аудиодорожками в рэп-формате, а также включить детскую программу для маленьких путешественников. Запись предоставлена на русском и иностранных языках.

Приятной поездки!