Тысяча и одна история Царского Села - на минивэне Mercedes

Узнать, как собрать из конструктора ворота, избавиться от чужих ушей и убедить короля жить в бане

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Даже посетив Царское Село в одиночестве, вы, безусловно, насладитесь пышностью парка, истинно петербургским величием дворцов и грандиозностью убранства.

Но отправившись сюда со мной, вы узнаете столько удивительных историй! И вот тогда по-настоящему проникнетесь не только красотой, но и уникальностью летней резиденции русских императоров.
Тысяча и одна история Царского Села - на минивэне Mercedes
Тысяча и одна история Царского Села - на минивэне Mercedes
Тысяча и одна история Царского Села - на минивэне Mercedes
Тысяча и одна история Царского Села - на минивэне Mercedes
Тысяча и одна история Царского Села - на минивэне Mercedes
Тысяча и одна история Царского Села - на минивэне Mercedes
Тысяча и одна история Царского Села - на минивэне Mercedes
Тысяча и одна история Царского Села - на минивэне Mercedes
Тысяча и одна история Царского Села - на минивэне Mercedes
Тысяча и одна история Царского Села - на минивэне Mercedes
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по парку

Гуляя по обширному парку Царского Села, вы узнаете ещё два наименования этой местности. Я расскажу, как обычная дача превратилась в императорскую резиденцию и в честь какой Екатерины назвали парк. Вы поймёте, куда исчез Лиговский мост и для кого построили Чесменский дворец. Осмотрите огромные Готические ворота весом в 1000 тонн, которые собирали как конструктор. Узнаете, где начиналась первая российская железная дорога и куда она вела.

Осмотр дворца

В Екатерининском дворце я раскрою вам тайну янтарной комнаты: откуда она взялась, куда пропала и как возникла вновь. Расскажу, каким образом убранство парадного зала повлияло на создателей мультфильма «Ивашка из Дворца пионеров». Вместе мы проследим историю орденов и вспомним, кому обязаны Георгиевской лентой. А ещё выясним, почему король Австрии жил в бане, как избавлялись от лишних ушей в Эрмитаже и почему в наших пирамидах нет мумий — и какое отношение всё это имеет к Царскому Селу.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes V-Class
  • На экскурсии вас ждёт 1 час посещения дворца и 2-часовая прогулка по парку. Время в пути от центра города до Царского Села — 1 час.

Дополнительные расходы

Билет в Екатерининский дворец — 1000 руб. Билеты нужно приобрести для вашей группы и для гида. Лучше покупать заранее на сайте. Время входа регламентировано, поэтому поездка подстраивается под него.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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