Узнать, как собрать из конструктора ворота, избавиться от чужих ушей и убедить короля жить в бане
Но отправившись сюда со мной, вы узнаете столько удивительных историй! И вот тогда по-настоящему проникнетесь не только красотой, но и уникальностью летней резиденции русских императоров.
сен
сен
сен
сен
сен
сен
сен
даты
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по парку
Гуляя по обширному парку Царского Села, вы узнаете ещё два наименования этой местности. Я расскажу, как обычная дача превратилась в императорскую резиденцию и в честь какой Екатерины назвали парк. Вы поймёте, куда исчез Лиговский мост и для кого построили Чесменский дворец. Осмотрите огромные Готические ворота весом в 1000 тонн, которые собирали как конструктор. Узнаете, где начиналась первая российская железная дорога и куда она вела.
Осмотр дворца
В Екатерининском дворце я раскрою вам тайну янтарной комнаты: откуда она взялась, куда пропала и как возникла вновь. Расскажу, каким образом убранство парадного зала повлияло на создателей мультфильма «Ивашка из Дворца пионеров». Вместе мы проследим историю орденов и вспомним, кому обязаны Георгиевской лентой. А ещё выясним, почему король Австрии жил в бане, как избавлялись от лишних ушей в Эрмитаже и почему в наших пирамидах нет мумий — и какое отношение всё это имеет к Царскому Селу.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes V-Class
- На экскурсии вас ждёт 1 час посещения дворца и 2-часовая прогулка по парку. Время в пути от центра города до Царского Села — 1 час.
Дополнительные расходы
Билет в Екатерининский дворец — 1000 руб. Билеты нужно приобрести для вашей группы и для гида. Лучше покупать заранее на сайте. Время входа регламентировано, поэтому поездка подстраивается под него.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.