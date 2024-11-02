Эта прогулка перенесёт вас в Петербург эпохи модерна. Местом нашей встречи станет Петроградская сторона с её особой застройкой. Вы увидите шедевры архитектуры, которые возвели немецкие зодчие. Здесь и великолепные памятники венского модерна, и строгий югендстиль, и консервативный хайматкунст. Вы поймёте, почему немецкие архитекторы были востребованы в Петербурге.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
- Начнём у метро «Горьковская», где я расскажу краткую историю застройки Петроградской стороны и появления архитектурных стилей — эклектики, модерна и иных модных веяний 19 и начала 20 века
- Переместимся в двор-курдонёр доходного дома И. А. Лидваля и насладимся оригинальной облицовкой фасада одного из первых памятников северного модерна в Петербурге
- Отыщем особняк С. Ю. Витте, где я расскажу интересные факты о жизни видного политика Российской империи
- На Австрийской площади вас ждут великолепные памятники венского модерна — в этих постройках мы отметим пышность и лёгкую претенциозность, обычно не свойственную немецкому модерну
- Пройдёмся по улочкам, где выросли доходные дома в характерном строгом и симметричном югендстиле
- Также я отведу вас к месту, где раньше стояла лютеранская кирха. На планшете с помощью графических материалов я покажу, как раньше выглядело культовое сооружение и чем оно примечательно
Особенность экскурсии
Теория без практики обычно мало что оставляет в памяти, поэтому во время прогулки вы будете не только рассматривать необычные постройки и слушать меня, но и подмечать детали, которые присущи именно югендстилю. Я понятно расскажу о немецком модерне — его признаках и отличиях от собратьев. Увлеку интересными фактами из биографии немецких зодчих — Шауба, Гингера, Китнера и Шрётера. И постараюсь сделать так, чтобы и сама прогулка, и информация после неё остались в ваших воспоминаниях надолго.
Организационные детали
По маршруту нам будет встречаться множество концептуальных местечек, где при желании можно устроить кофе-брейк.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 30 туристов
По образованию я — магистр истории. Знания получал в институте истории и социальных наук РГПУ им. А. И. Герцена и в институте истории Санкт-Петербургского государственного университета. В данный момент работаюЗадать вопрос
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