Эта прогулка перенесёт вас в Петербург эпохи модерна. Местом нашей встречи станет Петроградская сторона с её особой застройкой. Вы увидите шедевры архитектуры, которые возвели немецкие зодчие. Здесь и великолепные памятники венского модерна, и строгий югендстиль, и консервативный хайматкунст. Вы поймёте, почему немецкие архитекторы были востребованы в Петербурге.

Описание экскурсии

Начнём у метро «Горьковская», где я расскажу краткую историю застройки Петроградской стороны и появления архитектурных стилей — эклектики, модерна и иных модных веяний 19 и начала 20 века

где я расскажу краткую историю застройки Петроградской стороны и появления архитектурных стилей — эклектики, модерна и иных модных веяний 19 и начала 20 века Переместимся в двор-курдонёр доходного дома И. А. Лидваля и насладимся оригинальной облицовкой фасада одного из первых памятников северного модерна в Петербурге

и насладимся оригинальной облицовкой фасада одного из первых памятников северного модерна в Петербурге Отыщем особняк С. Ю. Витте, где я расскажу интересные факты о жизни видного политика Российской империи

где я расскажу интересные факты о жизни видного политика Российской империи На Австрийской площади вас ждут великолепные памятники венского модерна — в этих постройках мы отметим пышность и лёгкую претенциозность, обычно не свойственную немецкому модерну

вас ждут великолепные памятники венского модерна — в этих постройках мы отметим пышность и лёгкую претенциозность, обычно не свойственную немецкому модерну Пройдёмся по улочкам, где выросли доходные дома в характерном строгом и симметричном югендстиле

где выросли доходные дома в характерном строгом и симметричном югендстиле Также я отведу вас к месту, где раньше стояла лютеранская кирха. На планшете с помощью графических материалов я покажу, как раньше выглядело культовое сооружение и чем оно примечательно

Особенность экскурсии

Теория без практики обычно мало что оставляет в памяти, поэтому во время прогулки вы будете не только рассматривать необычные постройки и слушать меня, но и подмечать детали, которые присущи именно югендстилю. Я понятно расскажу о немецком модерне — его признаках и отличиях от собратьев. Увлеку интересными фактами из биографии немецких зодчих — Шауба, Гингера, Китнера и Шрётера. И постараюсь сделать так, чтобы и сама прогулка, и информация после неё остались в ваших воспоминаниях надолго.

Организационные детали

По маршруту нам будет встречаться множество концептуальных местечек, где при желании можно устроить кофе-брейк.