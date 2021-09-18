А что может быть лучше прогулки по Петроградке в компании историка-германиста? Для любителей неформального Петербурга — это своего рода психотерапия.Ведь мы будем познавать суровое, педантичное, консервативное, но практичное немецкое искусство

на фасадах доходных домов бывшей имперской столицы. Наша прогулка будет напоминать рассуждения, споры и диспуты героев романа «Волшебная гора» Томаса Манна. Ведь всё прекрасное на Петроградской стороне было воздвигнуто в канун больших изменений.

Описание экскурсии

Моя экскурсия окунет вас в Петербург эпохи модерна и покажет архитектурные произведения искусства, которые возвели немецкие зодчие. Местом нашей прогулки станет Петроградская сторона, так как этот район впечатляет застройкой, непохожей на остальные районы города. Здесь мы сможем увидеть великолепные памятники венского модерна, строгого югендштиля, консервативного хайматкунста, а также узнаем почему немецкие архитекторы пользовались спросом у петербургских домовладельцев.

Наша прогулка начнется у метро «Горьковская», где я сначала расскажу краткую историю застройки Петроградской стороны, появления архитектурных стилей — эклектика, модерн и иных модных архитектурных веяниях XIX и нач. XX вв.

Далее мы переместимся в двор-курдонер доходного дома И. А. Лидваль и насладимся оригинальной облицовкой фасада одного из первых памятников северного модерна в Петербурге.

По пути на Австрийскую площадь невозможно будет не затронуть особняк С. Ю. Витте и узнать некоторые интересные факты связанные с жизнью видного политика Российской империи в своем имении.

На Австрийской площади мы будем лицезреть великолепные памятники венского модерна — в этих постройках мы увидим пышность и лёгкую претенциозность, обычно не свойственную немецкому модерну. После пройдемся по улочкам, где выросли доходные дома в характерном строгом и симметричном Югендштиле. Также я отведу вас к месту, где раньше стояла лютеранская кирха. На планшете с помощью графических материалов я покажу, как раньше выглядело культовое сооружение и чем оно примечательно.

Теория без практики и наоборот обычно мало что оставляет в памяти, поэтому во время прогулки вы будете не только рассматривать особенные постройки и слушать меня, но и тут же подмечать детали, которые присущи именно Югендштилю. Я понятно расскажу о немецком модерне — его признаках и отличиях от собратьев. Увлеку интересными фактами из биографии немецких зодчих — Шауба, Гингера, Китнера и Шрётера. И постараюсь сделать так, чтобы и сама прогулка, и информация после неё остались в ваших воспоминаниях надолго.

Организационные детали

По ходу экскурсии нам будет встречаться множество концептуальных местечек, где, по желанию гостя, можно устроить кофе-брейк. Это не входит в стоимость экскурсии и оплачивается дополнительно.