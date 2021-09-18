«Тюпиш Дойч» на Петроградской стороне

Познакомиться с самым «немецким» районом Петербурга и научиться видеть типичное немецкое в деталях
А что может быть лучше прогулки по Петроградке в компании историка-германиста? Для любителей неформального Петербурга — это своего рода психотерапия.

Ведь мы будем познавать суровое, педантичное, консервативное, но практичное немецкое искусство
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на фасадах доходных домов бывшей имперской столицы.

Наша прогулка будет напоминать рассуждения, споры и диспуты героев романа «Волшебная гора» Томаса Манна. Ведь всё прекрасное на Петроградской стороне было воздвигнуто в канун больших изменений.

4.57
7 отзывов
«Тюпиш Дойч» на Петроградской стороне
«Тюпиш Дойч» на Петроградской стороне
«Тюпиш Дойч» на Петроградской стороне
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Моя экскурсия окунет вас в Петербург эпохи модерна и покажет архитектурные произведения искусства, которые возвели немецкие зодчие. Местом нашей прогулки станет Петроградская сторона, так как этот район впечатляет застройкой, непохожей на остальные районы города. Здесь мы сможем увидеть великолепные памятники венского модерна, строгого югендштиля, консервативного хайматкунста, а также узнаем почему немецкие архитекторы пользовались спросом у петербургских домовладельцев.

Наша прогулка начнется у метро «Горьковская», где я сначала расскажу краткую историю застройки Петроградской стороны, появления архитектурных стилей — эклектика, модерн и иных модных архитектурных веяниях XIX и нач. XX вв.

Далее мы переместимся в двор-курдонер доходного дома И. А. Лидваль и насладимся оригинальной облицовкой фасада одного из первых памятников северного модерна в Петербурге.

По пути на Австрийскую площадь невозможно будет не затронуть особняк С. Ю. Витте и узнать некоторые интересные факты связанные с жизнью видного политика Российской империи в своем имении.

На Австрийской площади мы будем лицезреть великолепные памятники венского модерна — в этих постройках мы увидим пышность и лёгкую претенциозность, обычно не свойственную немецкому модерну. После пройдемся по улочкам, где выросли доходные дома в характерном строгом и симметричном Югендштиле. Также я отведу вас к месту, где раньше стояла лютеранская кирха. На планшете с помощью графических материалов я покажу, как раньше выглядело культовое сооружение и чем оно примечательно.

Теория без практики и наоборот обычно мало что оставляет в памяти, поэтому во время прогулки вы будете не только рассматривать особенные постройки и слушать меня, но и тут же подмечать детали, которые присущи именно Югендштилю. Я понятно расскажу о немецком модерне — его признаках и отличиях от собратьев. Увлеку интересными фактами из биографии немецких зодчих — Шауба, Гингера, Китнера и Шрётера. И постараюсь сделать так, чтобы и сама прогулка, и информация после неё остались в ваших воспоминаниях надолго.

Организационные детали

По ходу экскурсии нам будет встречаться множество концептуальных местечек, где, по желанию гостя, можно устроить кофе-брейк. Это не входит в стоимость экскурсии и оплачивается дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
3
2
1
А
18 сен 2021
Благодарим Романа за экскурсию. Глубокий научный подход к подготовке материала сочетается с простотой и изяществом изложения. Сбалансированы переходы и остановки. Экскурсовод отвечает на вопросы тогда, когда они заданы, не откладывая
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до окончания экскурсии. Это удобно экскурсантам, но, конечно, сложно для гида. Но Роман справляется. Обязательно порекомендуем друзьям эту экскурсию и будем с нетерпением ожидать завершения подготовки следующих экскурсий. Экскурсия подойдет жителям города и гостям города, но гостям - не для первого знакомства.
С уважением, Ольга Борисовна. Дмитрий Михайлович

Т
2 сен 2021
Хорошая экскурсия. Роман - приятный молодой человек, интересно рассказывает, любит архитектуру и Северный модерн. Согласился подкорректировать маршрут, так как у меня были ограничения по времени. В общем, получилась чудесная познавательно прогулка, все очень понравилось, рекомендую!
О
30 авг 2021
Роман вежливый интеллигентный молодой человек, на место встречи прибыл вовремя.
Вследствие молодости и малого опыта (как нам показалось), он волновался, отчего речь была слегка торопливой. На восприятие информации это не
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повлияло, хотя иногда не получалось задать вопрос по теме повествования, а когда возникала пауза, было уже поздно возвращаться к нему. При этом на часы Роман не поглядывал и не торопился закончить экскурсию, что несомненно было плюсом; в конце встречи мы задали несколько вопросов, некоторые из которых не касались темы экскурсии и Роман вежливо на них ответил.
В целом экскурсия информативная и очень качественная, особенно учитывая её стоимость. Желаем Роману успехов в экскурсионном деле и будем ждать от него новых маршрутов по Петербургу!

И
8 авг 2021
Экскурсия для тех, кто уже немного разбирается в теме модерна и хотел бы углубить свои познания. Среди домов есть жемчужины, есть и очень неброские. Роман знает и любит свой конек - югендштиль, с ним можно обсуждать разные аспекты, связанные с темой. Уважителен, обязателен, не торопится закончить прогулку, да и цена за фактически персональную экскурсию более, чем умеренная. Спасибо, Роман)
Alexander
5 июля 2021
Прекрасная экскурсия!! Были с женой и дочкой (10 мес.) в коляске. Роман очень интересный рассказчик. Пунктуально начали экскурсию во время. Роман очень интересно сочетание описание архитектурных особенностей с контекстом событий
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вокруг дома или жизни архитекторов. Благодаря этому экскурсия становится живой и создаются интересные ассоциации. Экскурсия дала возможность взглянуть новым взглядом на знакомые дома.
Маршрут и остановки очень продуманы и нет ощущения напряженности или сложности переходов.
Будем ждать других экскурсий от Романа.

Н
18 июля 2020
Экскурсия понравилась.
К
3 июля 2020
Во-первых хочется отметить корректность поведения и деликатность Романа. Во все время экскурсии он находился в маске, на встречу пошёл заранее, не спешил с завершением экскурсии, добавлял отступления сверх тематики экскурсии,
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касающиеся достопримечательностей, встречающихся по пути. Он также показывает старинные фотографии уже исчезнувших объектов.
Роман в полноте владеет темой экскурсии, паказывает глубокие знания исторического материала, хорошо разбирается в стилях архитектуры,
Гид прекрасно составил маршрут экскурсии. Всё продумано. Нет больших переходов между объектами, но нет и перегруженности информацией. Зато есть изюминка-посещение немецкого кафе.
Чувствуется, что Роман искренне любит свое дело, тщательно изучает биографии архитекторов и заказчиков, хорошо показывает историческую реальность той поры, когда возводились здания.
Роман проявляет глубокий интерес к национальной немецкой культуре, отмечает её особенности и заражает этой любовью слушателя.
В диалоге Роман проявляет открытость, доброжелательность, искренность.
После экскурсии мне захотелось ещё раз пройти по этим местам,прочитать биографии архитекторов, что я и сделала.

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