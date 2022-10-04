На примере жизни Петра Первого, который не просто основал город, а исполнил свою детскую мечту, я хочу подарить вам капельку вдохновения. На полуторачасовой прогулке-квесте детей ждет знакомство с молодым Петербургом и историей главного питерского волшебника. Малыши научатся правильно загадывать желания, верить в свои силы и чувствовать поддержку мира. А поможет в этом послание в бутылке, прибывшее от самого царя.

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Описание

Что вас ожидает

Город Петра

Мы пройдем от Михайловского замка до Марсова поля по Садовой улице, узнаем о любимом детище царя — Летнем саде, и завершим нашу встречу рассказом о Петропавловской крепости. По пути дети познакомятся с историей жизни Петра Первого и узнают, как и зачем сильные стороны характера помогли ему создать великий город на Неве.

Я расскажу, чем платили путники за въезд в молодой Петербург?

Почему жеребца Петра звали женским именем?

Кто был правой рукой царя?

И как проходили праздники в любимом Петром саду?

Великое искусство мечтать

На экскурсии дети узнают историю главного волшебника Петербурга, который не просто построил собственный город, но и исполнил свою детскую мечту. Сквозь века Петр Первый отправит послание в бутылке. Волшебная карта, находящаяся в ней, поможет не только больше узнать об истории города, но и научиться правильно мечтать. На маршруте детей ждут игры и полезные практики: они загадают желание в волшебный микрофон, узнают, как шагать в направлении своих желаний, ощутят поддержку от мира (буквально) и увидят, что все возможно, если следовать мечте.

Организационные детали