Мы пройдем от Михайловского замка до Марсова поля по Садовой улице, узнаем о любимом детище царя — Летнем саде, и завершим нашу встречу рассказом о Петропавловской крепости. По пути дети познакомятся с историей жизни Петра Первого и узнают, как и зачем сильные стороны характера помогли ему создать великий город на Неве.
На экскурсии дети узнают историю главного волшебника Петербурга, который не просто построил собственный город, но и исполнил свою детскую мечту. Сквозь века Петр Первый отправит послание в бутылке. Волшебная карта, находящаяся в ней, поможет не только больше узнать об истории города, но и научиться правильно мечтать. На маршруте детей ждут игры и полезные практики: они загадают желание в волшебный микрофон, узнают, как шагать в направлении своих желаний, ощутят поддержку от мира (буквально) и увидят, что все возможно, если следовать мечте.