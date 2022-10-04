Учимся мечтать вместе с Петром Первым: детская экскурсия-квест

Жизнеутверждающая прогулка по петровским местам и искусство мечтать от главного волшебника города

На примере жизни Петра Первого, который не просто основал город, а исполнил свою детскую мечту, я хочу подарить вам капельку вдохновения.

На полуторачасовой прогулке-квесте детей ждет знакомство с молодым Петербургом и историей главного питерского волшебника. Малыши научатся правильно загадывать желания, верить в свои силы и чувствовать поддержку мира. А поможет в этом послание в бутылке, прибывшее от самого царя.
Учимся мечтать вместе с Петром Первым: детская экскурсия-квест
Учимся мечтать вместе с Петром Первым: детская экскурсия-квест
Учимся мечтать вместе с Петром Первым: детская экскурсия-квест
Учимся мечтать вместе с Петром Первым: детская экскурсия-квест
Учимся мечтать вместе с Петром Первым: детская экскурсия-квест
Учимся мечтать вместе с Петром Первым: детская экскурсия-квест
Ближайшие даты:
9
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Описание

Что вас ожидает

Город Петра

Мы пройдем от Михайловского замка до Марсова поля по Садовой улице, узнаем о любимом детище царя — Летнем саде, и завершим нашу встречу рассказом о Петропавловской крепости. По пути дети познакомятся с историей жизни Петра Первого и узнают, как и зачем сильные стороны характера помогли ему создать великий город на Неве.

  • Я расскажу, чем платили путники за въезд в молодой Петербург?
  • Почему жеребца Петра звали женским именем?
  • Кто был правой рукой царя?
  • И как проходили праздники в любимом Петром саду?

Великое искусство мечтать

На экскурсии дети узнают историю главного волшебника Петербурга, который не просто построил собственный город, но и исполнил свою детскую мечту. Сквозь века Петр Первый отправит послание в бутылке. Волшебная карта, находящаяся в ней, поможет не только больше узнать об истории города, но и научиться правильно мечтать. На маршруте детей ждут игры и полезные практики: они загадают желание в волшебный микрофон, узнают, как шагать в направлении своих желаний, ощутят поддержку от мира (буквально) и увидят, что все возможно, если следовать мечте.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей от 5 до 10 лет
  • Это пеший маршрут, продолжительность экскурсии — 1 час 20 минут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Михайловского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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