Живой Петербург

Мы проведём вас по Петроградской стороне и Васильевскому острову, покажем старый засыпанный канал и самую узкую улицу города и увидим современный живой Петербург. Здесь во дворах выбивают ковры, в скверах резвятся дети, на месте, где когда-то была церковь ⛪, бабушки кормят голубей, а среди серых глухих стен играют в футбол школьники.

Петербург тропами местных жителей

Квест очень познавательный, подходит как для взрослых, так и для детей среднего и старшего школьного возраста. Можно проходить в любой день недели, но с учётом церковных праздников, так как в квест входит посещение Князь-Владимирского собора (открыт с 9:00 до 20:00 часов ежедневно).

Хотите погрузится в живой Петербург и прогуляться 👣 тропами местных жителей? Зовите друзей и отправляйтесь с нами!

Важно знать