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Уличный квест «Непарадный Петербург»

Ubego
Ubego – Гид из Санкт-Петербурга
Не боитесь «попасть в бутылку»? А оказаться в окружении глухих стен? Хотите совершить путешествие во времени и заглянуть за парадные фасады главных улиц Петербурга? Тогда наш квест для вас! Отправляйтесь на увлекательную интерактивную прогулку 👣 по Васильевскому острову и Петроградской стороне.

Все что вам понадобится — ваш смартфон и смекалка.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕵️Квест
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 800 ₽ за экскурсию

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Уличный квест «Непарадный Петербург»
Уличный квест «Непарадный Петербург»

Что вы увидите

  • Петроградская сторона
  • Васильевский остров
Живой Петербург
Мы проведём вас по Петроградской стороне и Васильевскому острову, покажем старый засыпанный канал и самую узкую улицу города и увидим современный живой Петербург. Здесь во дворах выбивают ковры, в скверах резвятся дети, на месте, где когда-то была церковь ⛪, бабушки кормят голубей, а среди серых глухих стен играют в футбол школьники.
Петербург тропами местных жителей
Квест очень познавательный, подходит как для взрослых, так и для детей среднего и старшего школьного возраста. Можно проходить в любой день недели, но с учётом церковных праздников, так как в квест входит посещение Князь-Владимирского собора (открыт с 9:00 до 20:00 часов ежедневно).
Хотите погрузится в живой Петербург и прогуляться 👣 тропами местных жителей? Зовите друзей и отправляйтесь с нами!
Важно знать
  • Обратите внимание: экскурсия ⛳ проходит через приложение. Вас не будет сопровождать живой гид на маршруте.
Что входит
  • Квест через мобильное приложение
Что не входит
  • Живой гид
  • Транспортное обслуживание
  • Личные расходы
Начало
🚩 Каменноостровский пр., 26, Санкт-Петербург, Россия
Место завершения
🏁 наб. Адмиралтейского канала, 4
Уличный квест «Непарадный Петербург»
Уличный квест «Непарадный Петербург»
Уличный квест «Непарадный Петербург»
Уличный квест «Непарадный Петербург»

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ubego
Ubego
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