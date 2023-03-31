Нетуристический Петербург

Экскурсия «Улица имени Достоевского»

Пригласить петербуржцев на такую прогулку – дело рискованное.

Ведь в городе Достоевского о нем знают все. Со школьной скамьи детям рассказывают о творчестве и мировоззрении писателя, водят по адресам героев романов и повестей, считают 730 шагов и т. д.

Все-таки Федор Михайлович самый «топономический» автор.

А «Петербург Достоевского» - стал самым известным брендом города.

Но хотелось бы нарушить штампы и… на улице Достоевского поговорить о других не менее прекрасных соотечественниках.

Ведь бывшая Ямская (ныне Достоевского) улица интересна, прежде всего, своим архитектурным обликом.

Здесь расположены собственные дома известных зодчих – Гавриила Барановского, Николая Никонова, постройки Иеронима Китнера, отца и сына Басиных и даже Павла Сюзора.

А какие здесь жили люди! С какими удивительными судьбами!

И уже мало кто помнит, что на улице когда-то стоял скромный памятник Ленину.

Здесь же произошло зарождение первого российского профсоюза.

Думаю, стоит прогуляться по улице имени Достоевского и посмотреть все самим.