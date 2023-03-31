Индивидуальная пешеходная экскурсия по улице Достоевского в Санкт-Петербурге
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Описание
Нетуристический Петербург
Экскурсия «Улица имени Достоевского»
Пригласить петербуржцев на такую прогулку – дело рискованное.
Ведь в городе Достоевского о нем знают все. Со школьной скамьи детям рассказывают о творчестве и мировоззрении писателя, водят по адресам героев романов и повестей, считают 730 шагов и т. д.
Все-таки Федор Михайлович самый «топономический» автор.
А «Петербург Достоевского» - стал самым известным брендом города.
Но хотелось бы нарушить штампы и… на улице Достоевского поговорить о других не менее прекрасных соотечественниках.
Ведь бывшая Ямская (ныне Достоевского) улица интересна, прежде всего, своим архитектурным обликом.
Здесь расположены собственные дома известных зодчих – Гавриила Барановского, Николая Никонова, постройки Иеронима Китнера, отца и сына Басиных и даже Павла Сюзора.
А какие здесь жили люди! С какими удивительными судьбами!
И уже мало кто помнит, что на улице когда-то стоял скромный памятник Ленину.
Здесь же произошло зарождение первого российского профсоюза.
Думаю, стоит прогуляться по улице имени Достоевского и посмотреть все самим.
по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: СТ.М. «Владимирская» памятник ДостоевскомуЗавершение: ул. Достоевского, 44
- Когда и сколько длится?
- Когда: по договоренностиЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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