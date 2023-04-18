1 час на лучшей смотровой площадке в самом сердце Петербурга
Приглашаем на панорамную крышу с видами на Исаакий, Адмиралтейство и весь центр. Северная столица с высоты — это невероятное зрелище.
Вы вдоволь налюбуетесь мозаикой города, пофотографируетесь, а также услышите интересные факты об окружающих достопримечательностях.
Вы вдоволь налюбуетесь мозаикой города, пофотографируетесь, а также услышите интересные факты об окружающих достопримечательностях.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Надевайте удобную обувь, берите камеру и атрибуты для фотосессии и отправляйтесь с нами на крышу, с которой открывается идеальный обзор на центр Петербурга. На крыше безопасно: есть специальные противоскользящие дорожки, ограда. Вы будете наслаждаться, а наш гид вас пофотографирует и, если захотите, погрузит в историю города.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Екатерина. Уже несколько лет я вместе со своей командой провожу интересные экскурсии по Петербургу. Мы влюблены в родной город и не перестаём изучать его с разных сторон, создавая новые увлекательные маршруты для наших путешественников. Мы уверены, что наши экскурсии подарят вам только положительные эмоции и яркие воспоминания!Задать вопрос
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