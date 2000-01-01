Увидеть с крыши как разводят знаменитые мосты Петербурга

Как же прекрасен летний Санкт-Петербург! Пожалуй, главная достопримечательность его белых ночей -...

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2 отзыва
Как же прекрасен летний Санкт-Петербург! Пожалуй, главная достопримечательность его белых ночей — уникальные разводные мосты.

Ежегодно тысячи туристов приезжают в «северную столицу», чтобы увидеть, как Дворцовый мост расправляет свои крылья в сиянии огней и завораживающем свете ночного неба. Мы же предлагаем вам посмотреть на это зрелище с крыши!
Увидеть с крыши как разводят знаменитые мосты Петербурга
Увидеть с крыши как разводят знаменитые мосты Петербурга
Увидеть с крыши как разводят знаменитые мосты Петербурга
Увидеть с крыши как разводят знаменитые мосты Петербурга
Увидеть с крыши как разводят знаменитые мосты Петербурга
Увидеть с крыши как разводят знаменитые мосты Петербурга
Увидеть с крыши как разводят знаменитые мосты Петербурга
Увидеть с крыши как разводят знаменитые мосты Петербурга
Как же прекрасен летний Санкт-Петербург! Пожалуй, главная достопримечательность летних ночей — уникальные разводные мосты. Ежегодно тысячи туристов приезжают в «северную столицу», чтобы увидеть, как мосты расправляют свои крылья в сиянии огней и завораживающем свете ночного неба.
Мы же предлагаем вам невероятную возможность - насладиться этим романтическим зрелищем с крыши!
Программа
Мы поднимемся на живописную крышу на набережной Лейтенанта Шмидта
с видом на Благовещенский мост. В небольшой и дружелюбной компании за разговорами об истории петербургских мостов, их тайнах и легендах, вы увидите визитную карточку и гордость Санкт-Петербурга!
Вы узнаете интересные факты о разводных мостах Петербурга: когда и как их строили, какой мост считается самым мистическим, какой мост долгое время был самым длинным в Европе, как разводят мосты и многое другое.
В результате вы оцените сразу три визитные карточки Петербурга: крыши, летние светлые ночи и разводные мосты.
Насладитесь незабываемыми видами ночного города и посмотрите развод мостов с необычного ракурса!

Организационные детали:

  • В случае непогоды уже забронированная экскурсия переносится на благоприятное время/отменяется, предоплата вам возвращается.
  • Просмотр разведения мостов с крыши осуществляется после 00.00.
  • При себе обязательно иметь удобную обувь (кеды, кроссовки).
  • Лучше одеться чуть теплее (на крышах может быть более прохладно).
  • С собой можно взять еду, напитки.
  • Все смотровые крыши — безопасные.
  • Экскурсия не предназначена для лиц младше 16 лет.
  • Во время проведение мероприятия вас будет сопровождать опытный гид, который вам поможет в любой ситуации.
  • Безопасность гарантируется при соблюдении рекомендаций вашего гида.
🚩 Начало и место завершения: 9-я линия ВО, 6
Важная информация
  • Обратите внимание!
  • Для подтверждения вашего участия на экскурсии просим внести частичную предоплату.
  • Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии. Актуальную информацию об изменениях в графике развода мостов смотрите на официальном сайте Мостотреста https://mostotrest-spb.ru/
  • Начало экскурсии - в 01:00, в ночь со дня на котороый вы забронировали экскурсию на следующий день.
  • Место встречи: 9-я линия В. О., дом 6. Гид встретит вас под табличкой с адресом.
  • Номер телефона координатора на крыше: +7 911 743 53 13.
Время проведения: по расписанию в календаре
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Алексей Б.
Алексей Б.
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