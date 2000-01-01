Как же прекрасен летний Санкт-Петербург! Пожалуй, главная достопримечательность летних ночей — уникальные разводные мосты. Ежегодно тысячи туристов приезжают в «северную столицу», чтобы увидеть, как мосты расправляют свои крылья в сиянии огней и завораживающем свете ночного неба.

Мы же предлагаем вам невероятную возможность - насладиться этим романтическим зрелищем с крыши!

Программа

Мы поднимемся на живописную крышу на набережной Лейтенанта Шмидта

с видом на Благовещенский мост. В небольшой и дружелюбной компании за разговорами об истории петербургских мостов, их тайнах и легендах, вы увидите визитную карточку и гордость Санкт-Петербурга!

Вы узнаете интересные факты о разводных мостах Петербурга: когда и как их строили, какой мост считается самым мистическим, какой мост долгое время был самым длинным в Европе, как разводят мосты и многое другое.

В результате вы оцените сразу три визитные карточки Петербурга: крыши, летние светлые ночи и разводные мосты.

Насладитесь незабываемыми видами ночного города и посмотрите развод мостов с необычного ракурса!

Организационные детали: