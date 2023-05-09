Да, грандиозные салюты на День Победы видны из разных частей города. Но мы предлагаем вам лучший обзор — с воды у Петропавловки, со стен которой происходит запуск. Вы окажетесь в эпицентре событий, на комфортабельном теплоходе, а праздничные огни будут прямо над вами и в отражении Невы.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🛳 Отправляемся с причала «Медный всадник» по Большой Неве к Петропавловской крепости. Занимайте места на теплоходе — а капитан займёт место на воде для лучшего обзора.

🎆 В 22:00 начнётся салют: более 1,5 тыс. фейерверков прогремят за 10 минут! А артиллерийские орудия в крепости сопроводят их холостыми залпами, посвящёнными памяти погибших защитников Отечества и тружеников тыла.

🌉 После салюта вас ждёт небольшая прогулка по Неве. Вы увидите крейсер «Аврора», архитектуру набережных в вечерней подсветке и послушаете военные песни.

Организационные детали