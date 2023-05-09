Полюбоваться праздничными фейерверками у стен Петропавловской крепости
Да, грандиозные салюты на День Победы видны из разных частей города. Но мы предлагаем вам лучший обзор — с воды у Петропавловки, со стен которой происходит запуск.
Вы окажетесь в эпицентре событий, на комфортабельном теплоходе, а праздничные огни будут прямо над вами и в отражении Невы.
Вы окажетесь в эпицентре событий, на комфортабельном теплоходе, а праздничные огни будут прямо над вами и в отражении Невы.
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🛳 Отправляемся с причала «Медный всадник» по Большой Неве к Петропавловской крепости. Занимайте места на теплоходе — а капитан займёт место на воде для лучшего обзора.
🎆 В 22:00 начнётся салют: более 1,5 тыс. фейерверков прогремят за 10 минут! А артиллерийские орудия в крепости сопроводят их холостыми залпами, посвящёнными памяти погибших защитников Отечества и тружеников тыла.
🌉 После салюта вас ждёт небольшая прогулка по Неве. Вы увидите крейсер «Аврора», архитектуру набережных в вечерней подсветке и послушаете военные песни.
Организационные детали
- Обратите внимание, что оплата остатка стоимости экскурсии на причале — только наличными
- Регистрация на рейс происходит за 45 минут до отправления в 21:00
- На теплоходе работает бар — можно приобрести горячие и холодные напитки. Есть открытая палуба и закрытая часть, а также уборная. На причале можно купить плед.
- Это поездка без экскурсионного сопровождения
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Медный всадник»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Мы рады предложить вам красивейшие экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга, а также приглашаем вас насладиться вечерними прогулками по Неве под разведёнными мостами. Уровень нашего сервиса приятно удивит вас, а надёжные и безопасные теплоходы сделают отдых спокойным и приятным.
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