Увидеть салют на 9 мая - с теплохода

Полюбоваться праздничными фейерверками у стен Петропавловской крепости

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Да, грандиозные салюты на День Победы видны из разных частей города. Но мы предлагаем вам лучший обзор — с воды у Петропавловки, со стен которой происходит запуск.

Вы окажетесь в эпицентре событий, на комфортабельном теплоходе, а праздничные огни будут прямо над вами и в отражении Невы.
Увидеть салют на 9 мая - с теплохода
Увидеть салют на 9 мая - с теплохода
Увидеть салют на 9 мая - с теплохода
Увидеть салют на 9 мая - с теплохода
Увидеть салют на 9 мая - с теплохода
Увидеть салют на 9 мая - с теплохода
Ближайшие даты:
9
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🛳 Отправляемся с причала «Медный всадник» по Большой Неве к Петропавловской крепости. Занимайте места на теплоходе — а капитан займёт место на воде для лучшего обзора.

🎆 В 22:00 начнётся салют: более 1,5 тыс. фейерверков прогремят за 10 минут! А артиллерийские орудия в крепости сопроводят их холостыми залпами, посвящёнными памяти погибших защитников Отечества и тружеников тыла.

🌉 После салюта вас ждёт небольшая прогулка по Неве. Вы увидите крейсер «Аврора», архитектуру набережных в вечерней подсветке и послушаете военные песни.

Организационные детали

  • Обратите внимание, что оплата остатка стоимости экскурсии на причале — только наличными
  • Регистрация на рейс происходит за 45 минут до отправления в 21:00
  • На теплоходе работает бар — можно приобрести горячие и холодные напитки. Есть открытая палуба и закрытая часть, а также уборная. На причале можно купить плед.
  • Это поездка без экскурсионного сопровождения

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Медный всадник»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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