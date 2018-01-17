в воскресенье в 12:00

Что вас ожидает

Чудеса истории в центре Петербурга

Вы окажетесь во дворе когда-то пышной усадьбы, которая сегодня обветшала, но все еще манит посетителей своей главной достопримечательностью. Это литая чугунная лестница с раздвоенными маршами, ведущая на чугунную террасу второго этажа, которая поддерживается чугунными колоннами! Мы поговорим о том, как удалось ее создать и сколько чугуна на это ушло. А еще найдем первый в Российской империи кегельбан.

Судьба усадьбы и ее владельцев

Пока вы будете любоваться фасадом особняка и лестницей, я погружу вас в прошлое. Расскажу о строительстве усадьбы и ее архитектурных особенностях. Конечно, вы услышите о фабрикантах Демидовых, чей капитал начал формироваться еще при Петре I. Узнаете, когда и почему они оставили усадьбу, что с ней стало при советской власти и что происходит теперь.

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