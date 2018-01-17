в воскресенье в 12:00

Увидеть уникальную лестницу в старинной усадьбе Демидовых

Часовая экскурсия в одну удивительную, но труднодоступную локацию Петербурга

В группе
до 15 чел.
Ажурная лестница из чугуна и яблоневый сад скрываются за высокими зданиями на Мойке! С нами вы легко попадете сюда, в усадьбу 18 века: узнаете о династии богатых промышленников Демидовых и архитектуре особняка, сделаете интересные фотографии и ощутите шарм этого места, где сегодня царит запустение.
Увидеть уникальную лестницу в старинной усадьбе Демидовых
Увидеть уникальную лестницу в старинной усадьбе Демидовых
Увидеть уникальную лестницу в старинной усадьбе Демидовых
Увидеть уникальную лестницу в старинной усадьбе Демидовых
Увидеть уникальную лестницу в старинной усадьбе Демидовых
Увидеть уникальную лестницу в старинной усадьбе Демидовых
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Чудеса истории в центре Петербурга

Вы окажетесь во дворе когда-то пышной усадьбы, которая сегодня обветшала, но все еще манит посетителей своей главной достопримечательностью. Это литая чугунная лестница с раздвоенными маршами, ведущая на чугунную террасу второго этажа, которая поддерживается чугунными колоннами! Мы поговорим о том, как удалось ее создать и сколько чугуна на это ушло. А еще найдем первый в Российской империи кегельбан.

Судьба усадьбы и ее владельцев

Пока вы будете любоваться фасадом особняка и лестницей, я погружу вас в прошлое. Расскажу о строительстве усадьбы и ее архитектурных особенностях. Конечно, вы услышите о фабрикантах Демидовых, чей капитал начал формироваться еще при Петре I. Узнаете, когда и почему они оставили усадьбу, что с ней стало при советской власти и что происходит теперь.

Организационные детали

  • Обратите внимание, что на экскурсии мы посещаем только двор усадьбы (вход в усадебный дом закрыт, так как там находится конструкторское бюро)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на переулке Гривцова
Когда и сколько длится
Когда: в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в воскресенье в 12:00

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