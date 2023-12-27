Пройти по улице - ровеснице Петербурга, услышать о её знаменитых жителях и интересных событиях
Загородный проспект находится почти в центре города. Но несмотря на это, он не числится среди популярных экскурсионных маршрутов. Этот факт (лично для меня) стал полной неожиданностью.
Ведь Загородный проспект — это магистраль, которая зародилась практически в одно время с самим Петербургом. И здесь происходило столько всего интересного! Что именно — расскажу на прогулке.
Ведь Загородный проспект — это магистраль, которая зародилась практически в одно время с самим Петербургом. И здесь происходило столько всего интересного! Что именно — расскажу на прогулке.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|660 ₽
|Дети до 16 лет
|660 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы познакомитесь с разнообразными архитектурными формами, как существующими, так и утраченными
- Услышите о легендарных жителях Загородного проспекта
- Побываете в Семёновской слободе, где узнаете о «потешном» полке царя Петра Алексеевича
- Выясните, в каких местах Загородного проспекта «обитают совы»
- Прикоснётесь к истории первой в Российской Империи железной дороги
- Я подскажу вам адрес Настасьи Филипповны из романа Достоевского «Идиот»
- Объясню, где закончил свои дни Герман из произведения А. С. Пушкина «Пиковая Дама»
Организационные детали
Тротуары Загородного проспекта довольно узкие. Максимальное количество участников экскурсии — 4 человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у наземного вестибюля станции метро «Владимирская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге я живу с 2008 года. Так сложилось, что большую часть этих лет я прожил в центре города. Мой искренний интерес к истории города всегда провоцировал меня на экскурсии для друзей и знакомых. В какой-то момент близкие друзья посоветовали мне развивать навык гида в более профессиональном ключе и превратить его в своё дело. За эти годы я научился разбираться в архитектуре, временном и событийном контексте тех или иных мест. На экскурсиях я рассказываю живым языком, стараясь минимизировать академическую лексику. Очень люблю, когда слушатели задают вопросы. А если ответ мне неизвестен заранее, мы вместе ищем его на просторах интернета.
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