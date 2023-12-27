Увлекательная прогулка по Загородному проспекту
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Пройти по улице - ровеснице Петербурга, услышать о её знаменитых жителях и интересных событиях

Загородный проспект находится почти в центре города. Но несмотря на это, он не числится среди популярных экскурсионных маршрутов. Этот факт (лично для меня) стал полной неожиданностью.

Ведь Загородный проспект — это магистраль, которая зародилась практически в одно время с самим Петербургом. И здесь происходило столько всего интересного! Что именно — расскажу на прогулке.
Увлекательная прогулка по Загородному проспекту
Увлекательная прогулка по Загородному проспекту
Увлекательная прогулка по Загородному проспекту
Увлекательная прогулка по Загородному проспекту
Увлекательная прогулка по Загородному проспекту
Увлекательная прогулка по Загородному проспекту
Увлекательная прогулка по Загородному проспекту
Увлекательная прогулка по Загородному проспекту
Увлекательная прогулка по Загородному проспекту
Ближайшие даты:
27
дек
28
дек
29
дек
30
дек
31
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет660 ₽
Дети до 16 лет660 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы познакомитесь с разнообразными архитектурными формами, как существующими, так и утраченными
  • Услышите о легендарных жителях Загородного проспекта
  • Побываете в Семёновской слободе, где узнаете о «потешном» полке царя Петра Алексеевича
  • Выясните, в каких местах Загородного проспекта «обитают совы»
  • Прикоснётесь к истории первой в Российской Империи железной дороги
  • Я подскажу вам адрес Настасьи Филипповны из романа Достоевского «Идиот»
  • Объясню, где закончил свои дни Герман из произведения А. С. Пушкина «Пиковая Дама»

Организационные детали

Тротуары Загородного проспекта довольно узкие. Максимальное количество участников экскурсии — 4 человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у наземного вестибюля станции метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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