Есть такая часть Петроградки, которая на карте кажется однообразной и ничем не примечательной. Всё параллельно-перпендикулярно и порой узко-тесно. Но даже здесь можно отыскать много интересного. Котиков на фасадах, церковь, ставшую общежитием, оригинальные граффити, а иногда и памятники в весьма неожиданных местах. Вперед, бродить по закоулкам любимого острова!

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Описание

Что вас ожидает

Улицы и их хитрости

Мы прогуляемся между двух станций метро: Петроградская и Чкаловская. Познакомимся с плеядой идущих параллельно друг другу улиц и попытаемся понять, как они образовались, почему так названы и можно ли здесь не заблудиться. Я расскажу, где Корней Чуковский нашел имя для своего персонажа, правда ли, что можно заплутать на улице Плуталова, и какая из улиц начинается аркой, а какая «голубями сытыми испачканная».

Дома и их дворы

Вы ещё не устали от петербургских доходных домов, иных зданий и их дворов? Нет? Тогда я покажу вам ещё немного. Например, не просто дом, а целый зверинец. Будем искать на фасаде котиков, медведей и даже львов! Узнаем трагическую историю Мефистофеля и подумаем, а можно ли располагать изображения демонических персонажей на домах рядом с храмами. И увидим, как из церкви может получиться общежитие.

Граффити и памятники

Мы познакомимся со знаменитым двором Нельсона, красочное и немного психоделическое оформление которого за последние годы не раз менялось, порой полностью уничтожалось коммунальщиками, но возрождалось снова и снова.

Я покажу две интереснейшие глухие стены (называемые брандмауэрами), одна из которых замаскирована под прекрасный жилой дом, другая же рассказывает об истории авиации и космонавтики. Мы обязательно познакомимся как минимум с одним памятником знаменитому лётчику Валерию Чкалову, а если повезёт, то в качестве бонуса увидим памятник Максиму Горькому в весьма неожиданном месте.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная. Одевайтесь по погоде!