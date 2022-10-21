Узкими улочками от Петроградской до Чкаловской

Отыскать необычное в обычном, посетить дворик Нельсона и увидеть, как одна стена стала домом

Есть такая часть Петроградки, которая на карте кажется однообразной и ничем не примечательной. Всё параллельно-перпендикулярно и порой узко-тесно. Но даже здесь можно отыскать много интересного.

Котиков на фасадах, церковь, ставшую общежитием, оригинальные граффити, а иногда и памятники в весьма неожиданных местах. Вперед, бродить по закоулкам любимого острова!
Узкими улочками от Петроградской до Чкаловской
Узкими улочками от Петроградской до Чкаловской
Узкими улочками от Петроградской до Чкаловской
Узкими улочками от Петроградской до Чкаловской
Узкими улочками от Петроградской до Чкаловской
Узкими улочками от Петроградской до Чкаловской
Узкими улочками от Петроградской до Чкаловской
Узкими улочками от Петроградской до Чкаловской
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Описание

Что вас ожидает

Улицы и их хитрости

Мы прогуляемся между двух станций метро: Петроградская и Чкаловская. Познакомимся с плеядой идущих параллельно друг другу улиц и попытаемся понять, как они образовались, почему так названы и можно ли здесь не заблудиться. Я расскажу, где Корней Чуковский нашел имя для своего персонажа, правда ли, что можно заплутать на улице Плуталова, и какая из улиц начинается аркой, а какая «голубями сытыми испачканная».

Дома и их дворы

Вы ещё не устали от петербургских доходных домов, иных зданий и их дворов? Нет? Тогда я покажу вам ещё немного. Например, не просто дом, а целый зверинец. Будем искать на фасаде котиков, медведей и даже львов! Узнаем трагическую историю Мефистофеля и подумаем, а можно ли располагать изображения демонических персонажей на домах рядом с храмами. И увидим, как из церкви может получиться общежитие.

Граффити и памятники

Мы познакомимся со знаменитым двором Нельсона, красочное и немного психоделическое оформление которого за последние годы не раз менялось, порой полностью уничтожалось коммунальщиками, но возрождалось снова и снова.
Я покажу две интереснейшие глухие стены (называемые брандмауэрами), одна из которых замаскирована под прекрасный жилой дом, другая же рассказывает об истории авиации и космонавтики. Мы обязательно познакомимся как минимум с одним памятником знаменитому лётчику Валерию Чкалову, а если повезёт, то в качестве бонуса увидим памятник Максиму Горькому в весьма неожиданном месте.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная. Одевайтесь по погоде!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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