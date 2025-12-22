Отправьтесь в историческое сердце Петербурга и откройте для себя Фонарные бани — уникальный памятник инженерной мысли XIX века, скрытый за фасадом доходного дома.
Вы пройдёте по «двору-матрёшке», увидите оригинальные элементы интерьеров, заглянете в скрытые переходы и узнаете, как архитектура Павла Сюзора переосмыслила культуру водного отдыха.
Вы пройдёте по «двору-матрёшке», увидите оригинальные элементы интерьеров, заглянете в скрытые переходы и узнаете, как архитектура Павла Сюзора переосмыслила культуру водного отдыха.
Описание экскурсии
Погружение в прошлое Открытые в 1871 году Фонарные бани – образец новейших инженерных решений, спрятанный за фасадом привычного доходного дома. За последние 150 лет они изменялись вслед за историей, но всегда сохраняли свою функцию. В 2021 году бани открылись после реставрации, учитывающей первоначальные замыслы архитектора Павла Сюзора и передового заказчика Михаила Воронина: «умную» планировку, инновационные материалы, баланс инженерии и эстетики. Что это значило для XIX века? Приглашаем во всём разобраться на увлекательной прогулке в обновленные «Фонари»! Вы познакомитесь с необычной застройкой участка по наб. р. Мойки, «распутаете» сложное устройство банной архитектуры и сможете оценить инженерные приемы «мастера санитарных дел» Сюзора. В интерьерах сохранились оригинальные элементы, которые стали отправной точкой для современной реставрации, а в скрытых внутренних дворах – сокровенные коммуникации. Вы узнаете:
- как устроена инженерия водного отдыха и что такое «санитарное зодчество»;
- про цемент Роше, выбор материалов для отделки, устройство котельной и другие новаторские решения Павла Сюзора;
- про банную культуру Петербурга и Ленинграда;
- как архитектура бань отражает устройство общества;
- что связывает Фонари с Виллой Мистерий в Риме;
- на какие услуги могли рассчитывать посетители бань. Важная информация: Продолжительность: 75 минут (около 40 минут экскурсия проходит на уличной территории).
на какие услуги могли рассчитывать посетители бань. Важная информация: Продолжительность: 75 минут (около 40 минут экскурсия проходит на уличной территории).
•на какие услуги могли рассчитывать посетители бань. Важная информация: Продолжительность: 75 минут (около 40 минут экскурсия проходит на уличной территории).
23 декабря в 17.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Интерьеры и экстерьеры Фонарных бань
- Двор-матрёшку за фасадом доходного дома
- Исторические зацепки, по которым реставраторы восстанавливали облик бань
- Внутренние переходы и дворы с артезианским источником и необычной иконой
- Буфет №43 - одно из последних открывшихся пространств в банях
Что включено
- Входной билет в бани
- Услуги гида
- Чаепитие
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Фонарный переулок, 1
Когда и сколько длится?
Когда: 23 декабря в 17.00
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Продолжительность: 75 минут (около 40 минут экскурсия проходит на уличной территории)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 5 чел.
Лучший выборКвест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастические твари и где они обитают в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: У метро «Невский проспект»
Завтра в 10:00
24 дек в 10:00
8888 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 22 чел.
Лучший выборМагия вечернего Петербурга
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00, во вторник и среду в 19:30
25 дек в 19:30
26 дек в 19:30
1790 ₽ за человека