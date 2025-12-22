Погружение в прошлое Открытые в 1871 году Фонарные бани – образец новейших инженерных решений, спрятанный за фасадом привычного доходного дома. За последние 150 лет они изменялись вслед за историей, но всегда сохраняли свою функцию. В 2021 году бани открылись после реставрации, учитывающей первоначальные замыслы архитектора Павла Сюзора и передового заказчика Михаила Воронина: «умную» планировку, инновационные материалы, баланс инженерии и эстетики. Что это значило для XIX века? Приглашаем во всём разобраться на увлекательной прогулке в обновленные «Фонари»! Вы познакомитесь с необычной застройкой участка по наб. р. Мойки, «распутаете» сложное устройство банной архитектуры и сможете оценить инженерные приемы «мастера санитарных дел» Сюзора. В интерьерах сохранились оригинальные элементы, которые стали отправной точкой для современной реставрации, а в скрытых внутренних дворах – сокровенные коммуникации. Вы узнаете:

как устроена инженерия водного отдыха и что такое «санитарное зодчество»;

про цемент Роше, выбор материалов для отделки, устройство котельной и другие новаторские решения Павла Сюзора;

про банную культуру Петербурга и Ленинграда;

как архитектура бань отражает устройство общества;

что связывает Фонари с Виллой Мистерий в Риме;

на какие услуги могли рассчитывать посетители бань. Важная информация: Продолжительность: 75 минут (около 40 минут экскурсия проходит на уличной территории).

